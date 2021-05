Court-circuiter la crypto en utilisant Coinbase pour un échange d’été

L’engouement pour la crypto-monnaie pourrait-il se calmer cet été?

Les actifs numériques étroitement surveillés, notamment le bitcoin, l’éther, le litecoin, le dogecoin et le ripple, se sont ralliés mercredi, alimentés par une frénésie spéculative autour de l’espace qui a continué de stimuler la demande en 2021.

Dogecoin en particulier a progressé avant la prochaine apparition d’Elon Musk « Saturday Night Live » le 8 mai, certains traders s’attendant à ce que le PDG de Tesla crée le buzz pour sa crypto préférée.

Musk est loin d’être la seule célébrité à apporter son soutien derrière le marché. Mardi, la personnalité de « Tiger King » Carole Baskin a annoncé une nouvelle pièce numérique, $ CAT, permettant aux fans d’acheter des objets et des expériences via son organisation.

Même si le dogecoin atteint l’objectif de 1 $ de nombreux traders par l’apparition de Musk à SNL, investir dans un espace avec des catalyseurs fondamentaux limités comporte un risque important, a déclaré mercredi Boris Schlossberg de BK Asset Management à « Trading Nation » de CNBC.

« Le parti … va se terminer d’une manière ou d’une autre », a déclaré Schlossberg, directeur général de la stratégie de change de sa société.

«Si la crypto commence à se fissurer au fur et à mesure que l’été avance, juste à titre correctif, Coinbase va être, d’un point de vue boursier, l’un des courts métrages les plus faciles qui soit», a-t-il déclaré à propos du nouvel échange de crypto public.

Coinbase a chuté de près de 3% mercredi. Dogecoin a grimpé de près de 7% à environ 60 cents.

« Pour moi, la faiblesse de Coinbase suggère qu’il y aura une faiblesse supplémentaire si l’un des cryptos commence à s’effondrer au cours de l’été », a déclaré Schlossberg.

À plus long terme, cependant, « le bitcoin a une certaine valeur » en tant qu’alternative à l’or même s’il « ne sera jamais une monnaie », a-t-il déclaré.

« En ce sens, il est de loin supérieur à l’or en raison de son prix abordable », a déclaré Schlossberg, l’appelant « l’actif crypto unique prééminent sur la base d’une réserve de valeur ».

Une opinion dissidente est venue de Gina Sanchez, fondatrice et PDG de Chantico Global.

« Aucune de ces choses ne passe vraiment en termes de réserves de valeur. Elles sont très volatiles, et il est donc difficile de les voir en quelque sorte comme une véritable forme d’argent », a-t-elle déclaré dans la même interview de « Trading Nation ».

« Ce vaste espace, la crypto, a été le bienfaiteur marginal d’un excès de relance et d’une économie fermée », a déclaré Sanchez, également stratège en chef du marché chez Lido Advisors.

« Les gens avaient de l’argent, ils ne pouvaient pas vraiment le dépenser très facilement dans l’économie, et donc, ils l’ont essentiellement mis à profit sous une forme de jeu. Et ce jeu est devenu une manie. »

Alors que certains pays répriment l’extraction de crypto gourmande en électricité pour économiser les ressources, il peut y avoir des nuages ​​d’orage à l’horizon pour la crypto, a déclaré Sanchez.

« Je ne sais pas si cette pièce a nécessairement de longues jambes devant elle, mais je pense que la manie et la capacité de devenir virale et de devenir un mème ont été ce qui motive cela en ce moment », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas de la valeur et nous devons continuer à nous le rappeler. »

Divulgation: « Saturday Night Live » est une émission de télévision de NBCUniversal, la société mère de CNBC.

Avertissement