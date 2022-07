Courses primaires du Maryland pour Governor Pit Old Guard vs Upstarts

SILVER SPRING, Md. – Les élections primaires de mardi pour le gouverneur du Maryland surviennent à un moment où les démocrates sont nerveux, incertains de l’avenir et peut-être prêts à parier sur une marchandise flashy et non éprouvée.

Cela pourrait être un vrai problème pour Tom Perez.

Comme il l’a fait au début de 2017, lorsqu’il a remporté un concours parmi les initiés du parti à l’aube de l’ère Trump pour devenir président du Comité national démocrate, M. Perez se présente comme le choix de l’établissement sûr.

Mais les sondages dans la course démocrate au poste de gouverneur montrent une impasse entre M. Perez et Wes Moore, un auteur à succès, animateur d’émissions de télévision et dirigeant à but non lucratif qui a été approuvé par Oprah Winfrey. Peter Franchot, le contrôleur de l’État et un incontournable de la politique du Maryland depuis les années 1980, est juste derrière.