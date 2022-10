Courses législatives NC: De vives divisions sur l’avortement, l’économie

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Avec des restrictions sur l’avortement, des règles plus souples sur les armes à feu et des réductions d’impôts plus importantes probables dans la balance, les législateurs républicains de Caroline du Nord et le gouverneur démocrate Roy Cooper se battent dans les tranchées de la campagne pour savoir quel programme politique l’emportera au cours des deux dernières années de Cooper. au bureau.

Les démocrates et leurs alliés dirigés par Cooper tentent d’empêcher les républicains le mois prochain de détenir des majorités à l’épreuve du veto pour la première fois depuis fin 2018. Cooper était alors souvent impuissant à bloquer les lois, sauf par le biais d’un litige.

Comme dans d’autres États à gouvernement divisé à la suite de la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade, l’avortement occupe une place importante dans plusieurs courses clés à l’Assemblée générale. Avec suffisamment de législateurs démocrates derrière le gouverneur, les veto de Cooper ont déjoué les modifications limitées à l’avortement approuvées par la législature contrôlée par le GOP en 2019 et 2021.

Les dirigeants républicains sont prêts à envisager des restrictions supplémentaires à l’avortement l’année prochaine, mais affirment qu’il n’y a pas encore de consensus sur les détails. Cette incertitude et le léger ajustement électoral dont les républicains ont besoin – trois sièges supplémentaires à la Chambre et deux au Sénat pour retrouver des majorités à l’épreuve du veto – alimentent les récits de la campagne démocrate.

“En Caroline du Nord, les femmes ont toujours la liberté de procréer”, a déclaré Cooper lors d’un récent événement avec des candidates démocrates aux législatives. «Et en tant que gouverneur, je vise à ce que cela continue. Mais je ne peux pas le faire seul – je dois avoir un numéro dans la législature qui serait prêt à me soutenir.

Les dirigeants républicains, qui ont minimisé la question de l’avortement lors de la campagne d’automne, sont optimistes quant à l’atteinte de ces seuils.

Ils disent que les électeurs se concentrent sur l’économie nationale et les sommets de l’inflation depuis 40 ans sous la présidence de Joe Biden. Les candidats du GOP diffusent des publicités reprochant à Washington la hausse des prix et parlent de ce que les républicains de Raleigh ont fait pour les contrer, comme la réduction des impôts sur le revenu.

“Cela devient une élection nationale tout autant qu’une élection à la State House ou au Sénat de l’État”, a déclaré le représentant Jason Saine du comté de Lincoln, un chef du House Republican Caucus, et les candidats aux législatives du GOP “finissent par en être les bénéficiaires”.

Les consultants politiques et les législateurs des deux partis s’attendent à ce que les résultats d’environ 15 courses clés fassent la différence sur l’ensemble des 170 listes électorales de l’Assemblée générale. Cooper est limité dans le temps pour se faire réélire en 2024.

“Nous nous battons tous ici”, a déclaré la représentante Linda Cooper-Suggs, une démocrate du comté de Wilson confrontée à un défi difficile du républicain Ken Fontenot.

En 2017 et 2018, les républicains avec des majorités anti-veto ont annulé 23 des 28 veto de Cooper. Aucun des 47 veto du gouverneur n’a été annulé depuis.

Les démocrates attribuent au timbre de veto de Cooper le fait d’avoir amené les républicains à la table des négociations, contribuant ainsi aux récents succès en matière de développement économique et d’énergie propre.

“Il est essentiel qu’un certain équilibre demeure dans chaque chambre pour que cela se produise”, a déclaré le chef de la minorité à la Chambre, Robert Reives, du comté de Chatham.

Cooper a déclaré que les “pires impulsions du GOP ne peuvent pas être arrêtées” s’il gagne trop de pouvoir. Mais le chef du Sénat, Phil Berger, a déclaré qu’une supermajorité protège en fait l’État des mauvaises décisions de Cooper. Berger a opposé son veto à des projets de loi qui auraient augmenté le salaire des enseignants et garanti que les feux d’artifice et les défilés du 4 juillet pourraient avoir lieu en 2020 pendant la pandémie.

Berger a déclaré que l’ordre du jour du GOP sous une majorité à l’épreuve du veto ne serait pas très différent des quatre dernières années.

« Nous allons continuer à faire pression pour réduire nos taux d’imposition. Nous allons continuer à faire pression pour résoudre les problèmes de réglementation », a déclaré Berger. “Nous allons continuer à faire pression pour remédier à la situation catastrophique de notre système éducatif, où nos enfants n’apprennent pas à lire.”

D’autres lois approuvées auxquelles Cooper a opposé son veto avec succès pourraient faire leur retour – comme des projets de loi exigeant que les shérifs du comté aident les agents d’immigration fédéraux qui souhaitent détenir des détenus, éliminant les permis d’achat de pistolets et avançant les dates auxquelles les bulletins de vote par correspondance remplis doivent être reçus.

La loi de la Caroline du Nord interdit les avortements après 20 semaines de grossesse, avec des exceptions pour les urgences médicales d’une femme enceinte. Cela fait de la Caroline du Nord un endroit pour les femmes des États plus restrictifs à proximité qui cherchent à se faire opérer.

La décision de la Cour suprême a contribué à une augmentation de l’activité politique en faveur des droits à l’avortement. La branche politique de Planned Parenthood fait campagne dans 14 courses législatives avec une dépense de 5 millions de dollars lors des élections en Caroline du Nord.

Dans le 18e district du Sénat, qui comprend une partie du comté de Wake et tout le comté de Granville, l’avocate démocrate Mary Wills Bode et l’investisseur immobilier républicain EC Sykes se présentent pour un siège ouvert.

Lors de la conférence de presse du mois dernier avec Cooper, Bode a accusé Sykes de vouloir “interdire les soins de santé reproductive dans notre État dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, sans exception”.

Sykes a déclaré dans une interview qu’il croyait aux exceptions pour le viol et l’inceste, mais pense que la loi sur l’avortement de la Caroline du Nord ne devrait pas “être plus libérale que nos États voisins”.

Sykes a ajouté que “les problèmes et les préoccupations dont j’entends parler sont l’économie et les emplois, ce qui arrive à leurs revenus”.

Cooper-Suggs et Fontenot ont déclaré que l’avortement n’est pas le problème prédominant dans leur course rurale du district de la 24e maison – les gens y sont plus conservateurs et l’influence des églises reste forte.

Cooper-Suggs a reçu l’approbation de groupes de défense des droits à l’avortement. Fontenot, un pasteur d’église opposé à l’avortement, a perdu de justesse face au prédécesseur démocrate de Cooper-Suggs en 2018 en tant que candidat non affilié.

Fontenot a déclaré que les changements apportés aux programmes d’aide sociale qu’il souhaite encourageraient les familles à rester intactes et décourageraient les avortements. Il a dit qu’il voulait se faire élire “pour mettre à jour un grand nombre des politiques que nous avons en place et qui, je pense, peuvent aider nos citoyens ordinaires”.

