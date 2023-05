Courses de voitures haut de gamme à Oliver’s Area 27 en soutien à la OSNS Legacy Foundation

Des véhicules de sport haut de gamme courront autour d’un site de classe mondiale à Oliver cet été, le tout pour aider les enfants de l’Okanagan et de Similkameen.

Area 27 s’associe à la OSNS Legacy Foundation, basée à Penticton, pour le deuxième événement « Cars for a Cause » le 20 juillet.

L’événement donne aux gens la chance d’être copilotes à bord de certaines des voitures les plus rapides au monde, les membres de la zone 27 faisant don de leur temps et de leurs voitures de luxe pour offrir une expérience à ceux qui recherchent des sensations fortes.

L’édition inaugurale de l’événement en 2019 a permis d’amasser plus de 100 000 $ pour le OSNS Child and Youth Development Centre, un lieu spécialisé dans le traitement des problèmes de développement.

Les places payantes incluent le temps de choisir une voiture et la rencontre du pilote certifié avant de prendre la piste.

Pour ceux qui souhaitent prendre le volant eux-mêmes, la piste de kart Kartplex de la zone 27 sera ouverte pour soutenir la collecte de fonds.

« Restez pour le déjeuner au restaurant de l’Area 27 avec de la nourriture servie par Crave Creative Kitchen et écoutez la OSNS Legacy Foundation pour en savoir plus sur l’impact de cet événement sur les enfants ayant des retards de développement dans le sud de l’Okanagan Similkameen », écrit le centre dans une annonce.

“Lorsque vous n’êtes pas sur la piste ou que vous ne mangez pas un morceau, promenez-vous parmi plusieurs voitures qui seront exposées dans la zone Show’n’Shine.”

L’événement organisé par la piste – conçue par la légende canadienne de la F1 Jacques Villeneuve – débutera à 11 heures.

Le centre indique que les détails de l’inscription seront annoncés plus tard ce mois-ci sur les comptes Instagram et Facebook de la zone 27 et de l’OSNS Legacy Foundation.

