Courses à surveiller le jour des élections et faillite de WeWork : aperçu du matin

L’administration Biden a du mal à convaincre Israël de suspendre les combats à Gaza. Les courses organisées ce jour du scrutin donneront un aperçu de l’environnement politique avant les élections de 2024. Et la société de partage de bureaux WeWork dépose une demande de mise en faillite.

Voici ce qu’il faut savoir aujourd’hui.

Les États-Unis peinent à suspendre l’offensive israélienne à Gaza

Une réunion ce week-end à Amman, en Jordanie, entre le secrétaire d’État Antony Blinken et les ministres arabes des Affaires étrangères s’est soldée par une déception. Les appels américains à une pause humanitaire dans la guerre aérienne et terrestre d’Israël à Gaza n’ont pas convaincu Israël.

« Tout le monde s’attendait à ce que les États-Unis obtiennent une pause humanitaire », a déclaré un diplomate du Moyen-Orient familier avec les pourparlers. “Mais cela semble être plus difficile que prévu.”

La réunion illustre à quel point l’administration Biden lutte pour contenir la crise croissante au Moyen-Orient, alors que Washington tente de maintenir son soutien traditionnel à Israël dans un contexte d’indignation internationale croissante. La crise a laissé les États-Unis, Israël et leurs alliés occidentaux de plus en plus isolés, d’une manière qui commence à ressembler à la guerre en Irak de 2003, endommageant les alliances tout en alimentant également un extrémisme potentiel dans leur pays, ont déclaré des diplomates occidentaux.

Israël suit une « horloge opérationnelle » tandis que le président Joe Biden regarde une « horloge politique » et « ces deux horloges ne sont pas synchronisées », a déclaré un expert.

En savoir plus sur la guerre Israël-Hamas Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël assumerait indéfiniment « la responsabilité globale de la sécurité » de Gaza après la fin de la guerre avec le Hamas. Et une famille du Massachusetts coincée à Gaza rentre saine et sauve aux États-Unis Suivez notre blog en direct pour la dernière.

pour la dernière. Raf Sanchez de NBC News est entré dans le nord de Gaza pendant plusieurs heures avec les Forces de défense israéliennes dans le cadre de leur mission visant à trouver et détruire le vaste réseau de tunnels du Hamas. Voici ce qu’il a vu.

4 grandes courses à surveiller le jour du scrutin

Au Kentucky, le gouverneur démocrate Andy Beshear brigue un second mandat dans un État où les républicains gagnent régulièrement à deux chiffres. Dans le Mississippi, le gouverneur républicain Tate Reeves brigue un second mandat, affrontant un démocrate qui a maintenu la course plus serrée que prévu. Et l’avortement est sur le bulletin de vote lors de courses importantes dans l’Ohio et en Virginie.

Les résultats de chaque course donneront des indications sur ce que pensent les électeurs avant 2024. Apprenez-en davantage sur les candidats et les courses.

Les conservateurs se rallient à un plan de financement échelonné

Les républicains de la Chambre devraient se réunir ce matin lors d’une réunion à huis clos pour discuter des options de financement du gouvernement. À moins de deux semaines du moment où le gouvernement fédéral sera à court d’argent, « tout est sur la table », a déclaré le représentant conservateur Byron Donalds, qui a rencontré hier soir le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et d’autres membres de l’équipe dirigeante de Johnson pour discuter du financement gouvernemental.

Johnson a déclaré qu’il préférerait adopter une résolution continue jusqu’au 15 janvier qui maintiendrait les lumières du gouvernement allumées pendant les vacances et donnerait à la Chambre et au Sénat plus de temps pour adopter et négocier les 12 projets de loi de crédits. Mais lors de la réunion d’hier soir, les dirigeants du GOP ont également discuté d’une autre idée, favorisée par les conservateurs, qui diviserait les projets de loi de crédits. Voici ce qu’ils ont en tête.

WeWork dépose une demande de mise en faillite

WeWork, la société de partage de bureaux autrefois évaluée à 47 milliards de dollars, a déposé une demande de protection contre les faillites (chapitre 11) auprès du tribunal fédéral du New Jersey, affirmant qu’elle avait conclu des accords avec la grande majorité de ses détenteurs de billets garantis et qu’elle avait l’intention de réduire « les obligations non opérationnelles ». » baux. Le dépôt est limité aux sites WeWork aux États-Unis et au Canada, a indiqué la société. WeWork a a subi l’un des effondrements d’entreprises les plus spectaculaires dans l’histoire récente des États-Unis, car elle a tenté sans succès d’être introduite en bourse en 2019 et a vu de nombreuses entreprises mettre fin brusquement à leurs baux pendant la pandémie.

Ce dépôt ne signifie pas nécessairement la fin de WeWork. L’ancien PDG et co-fondateur Adam Neumann a déclaré dans une déclaration à CNBC que le dossier était « décevant », mais il estime qu’une réorganisation pourrait permettre à l’entreprise de « émerger avec succès ».

Un juif décède après une altercation lors de rassemblements en duel en Californie du Sud

Les autorités du comté de Ventura, en Californie, enquêtent sur la mort d’un homme juif qui « a eu une altercation physique » avec des contre-manifestants lors de rassemblements pro-israéliens et pro-palestiniens ce week-end. Lors de l’altercation de dimanche, Paul Kessler “est tombé en arrière et s’est cogné la tête au sol”, a indiqué le département du shérif du comté de Ventura. Kessler, âgé de 69 ans, est décédé lundi.

Le bureau du médecin légiste du comté de Ventura a déterminé que la cause du décès de Kessler était « un traumatisme crânien provoqué par un objet contondant et les modalités de l’homicide », a indiqué le bureau du shérif. Voici ce que nous savons d’autre.

L’actualité du jour : la suggestion d’un milliardaire pour une semaine de travail de 70 heures…

… a déclenché un débat en ligne entre ceux qui pensent que 70 heures, c’est trop, et ceux qui estiment qu’un tel niveau de dévouement au travail est nécessaire. La suggestion de 70 heures est venue de Narayana Murthy, fondatrice d’Infosys, qui a déclaré que les jeunes indiens devraient travailler autant pour stimuler l’économie du pays. Les Indiens travaillent déjà en moyenne 47,7 heures par semaine, ce qui est plus que la semaine de travail moyenne aux États-Unis – 36,4 heures, au cas où vous vous poseriez la question – ainsi que dans d’autres pays asiatiques. Alors, quelle quantité de travail représente trop ? Cela dépend à qui vous demandez.

La politique en bref

Troisième débat du GOP : Cinq candidats se sont qualifiés pour le troisième débat présidentiel du GOP demain à Miami : l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy et le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud. Un candidat n’a pas réussi. Pendant ce temps, Donald Trump je sauterai le débat (encore) de se rassembler dans une ville à 95 % hispanique et où il bénéficie d’un large soutien.

Élection 2024 : Frustrations démocrates face au président Joe Biden se répandent à la vue du public, l’un d’eux qualifiant sa campagne de réélection de « tir d’alarme » après un week-end de résultats de sondage sombres. La gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders est prêt à approuver Trump candidature présidentielle demain. Et le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds a approuvé DeSantis.

Droits des armes à feu : La Cour suprême examinera si une loi fédérale interdisant aux agresseurs domestiques de posséder des armes à feu est inconstitutionnelle à la suite de sa propre décision depuis l’année derniere.

Procès civil pour fraude de Trump : Un Donald Trump souvent en colère a témoigné lors de son propre procès hier, il a utilisé son temps à la barre pour lancer plusieurs attaques virulentes contre le juge et les avocats dans l’affaire qu’il a qualifiée d’« injuste ».

Choix du personnel : la mort subite d’un maire et les dangers d’une « sortie »

Le suicide apparent du maire de la petite ville de l’Alabama, FL « Bubba » Copeland, est survenu 48 heures après qu’un site d’information conservateur ait publié des articles comprenant ce qu’il disait être des photos de lui portant des vêtements et du maquillage pour femmes. Quelle que soit la façon dont il s’est identifié, la personnalité en ligne de Copeland a été révélée sans son consentement, une pratique appelée « outing » au sein de la communauté LGBTQ. Le journaliste Jo Yurcaba a parlé à un expert de l’histoire des agents publics démasquésy compris certains cas aux conséquences tragiques. —Elizabeth Robinson, éditeur de newsletter

Dans le cas où vous l’avez manqué

Aurora, Colorado, policier Nathan Woodyard a été déclaré non coupable dans le meurtre d’Elijah McClain. Woodyard a été le premier officier à affronter McClain alors que le jeune homme de 23 ans rentrait chez lui à pied d’un dépanneur en 2019.

dans le meurtre d’Elijah McClain. Woodyard a été le premier officier à affronter McClain alors que le jeune homme de 23 ans rentrait chez lui à pied d’un dépanneur en 2019. Le syndicat représentant les acteurs hollywoodiens a contré la « meilleure et dernière offre » des studios car les deux parties restent divisées sur des questions clés.

car les deux parties restent divisées sur des questions clés. La FDA exhorte les fabricants de médicaments à développer de nouveaux traitements contre les dépendances aux stimulants comme la cocaïne et la méthamphétamine, à mesure que les décès par surdose augmentent. Mais trouver un traitement efficace ça pourrait prendre des années .

. Un garçon de 14 ans en Floride s’est effondré et est mort après avoir subi un arrêt cardiaque alors qu’il courait un 5 km.

