LES OFFICIELS ont été exhortés à enquêter rapidement sur la variante Indian Covid qui menace les plans d’assouplissement du verrouillage.

La souche a été détectée 77 fois au Royaume-Uni, mais les principaux responsables de la santé admettent qu’ils ne savent rien de ses caractéristiques.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

L’assouplissement du verrouillage est menacé en raison de la variante Indian Covid, après que la feuille de route s’est jusqu’à présent déroulée comme prévu. Sur la photo: des gens qui boivent à Soho le 16 avril après que les pubs aient pu accueillir des clients à l’extérieur Crédits: Getty Images – Getty

La variante indienne, officiellement nommée B.1.617, peut se propager plus rapidement que les souches auxquelles le Royaume-Uni s’est habitué ou affaiblir l’efficacité du vaccin.

Il possède deux «mutations d’échappement», nommées E484Q et L452R, qui en théorie aident le virus à esquiver les anticorps produits par le système immunitaire après une vaccination ou une infection.

Les scientifiques ont été exhortés à collecter des informations à ce sujet le plus rapidement possible, mais cela pourrait prendre des semaines, en partie en raison d’un manque d’échantillons du virus.

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef pour NHS Test and Trace, a admis que les responsables ne savent pas si la souche indienne peut se propager plus rapidement, augmenter la gravité de la maladie ou échapper aux vaccins.

Et pour cette raison, la nouvelle souche indienne ne peut pas être classée comme une «variante préoccupante», ce qui signifierait un déploiement de tests de surtension.

Elle a révélé que «quelques cas ne sont pas survenus à la suite de voyages», suggérant qu’il existe déjà une propagation communautaire au Royaume-Uni.

«Mais nous essayons toujours de subir les enquêtes pour examiner en détail d’où ils pourraient l’avoir acquis», a déclaré le Dr Hopkins.

Le professeur Hayward, qui est un conseiller scientifique du gouvernement dans le cadre de Sage, a déclaré que la preuve que la variante peut éviter l’immunité n’a actuellement aucun fondement.

Et il a averti que « cela va prendre au moins un certain nombre de semaines avant que cette preuve ne se confirme et que nous en découvrons plus ».

Le Dr Jeffrey Barrett, directeur de l’Initiative de génomique Covid-19 au Wellcome Sanger Institute, a déclaré que les scientifiques devaient définir un certain nombre de caractéristiques clés du virus.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 qu’il «peut être assez difficile d’obtenir des échantillons de virus sur lesquels d’autres expériences peuvent être menées».

Sans échantillons, les scientifiques ne peuvent pas mener d’expériences en laboratoire pour déterminer le comportement de la souche virale.

Le Dr Barrett a déclaré que la variante du virus identifiée pour la première fois en Inde devrait être «surveillée attentivement».

L’Inde a enregistré plus de 200000 nouveaux cas de Covid par jour depuis le 15 avril alors que les infections continuent de grimper Crédit: Reuters

Des personnes portant des masques faciaux s’alignent sans aucune distanciation physique pour se faire tester pour Covid dans un hôpital gouvernemental de Jammu, en Inde, le 19 avril Crédit: AP

Mais dans son esprit, ce n’est «probablement pas au niveau supérieur des mutations qui génèrent le plus d’inquiétude», vu dans les souches qui ont émergé du Kent et de l’Afrique du Sud.

«Et en termes de propagation, il est clair que cette variante a augmenté en fréquence en Inde à peu près au même moment que leur vague récente très importante et tragique», a déclaré le Dr Barrett.

«Mais je ne pense tout simplement pas que nous sachions encore s’il existe une relation de cause à effet – est-ce que cette variante est à l’origine de cette propagation? Ou est-ce que cela se produit en même temps peut-être par coïncidence?

Cela vient après que Mike Tildesley, membre d’un sous-groupe de Sage, ait déclaré que le plus d’informations sur la nouvelle variante devaient être rassemblées «le plus rapidement possible».

«Je dirais toujours que lorsque ces nouvelles variantes émergent, c’est une préoccupation et il est vraiment important que nous obtenions autant d’informations que possible le plus rapidement possible», a déclaré le Dr Tildesley, de l’Université de Warwick, à BBC News.

«Ce qui est inquiétant à propos de la variante indienne, c’est qu’il semble y avoir deux mutations qui… peuvent rendre les vaccins moins efficaces et peuvent rendre le virus plus transmissible.

«L’élément clé ici est« peut ». Nous essayons toujours de rassembler des preuves à ce sujet. »

Alors que la course est lancée pour enquêter sur la variante, l’Angleterre se prépare à ouvrir l’hospitalité intérieure le 17 mai et à abolir complètement la distanciation sociale d’ici le 21 juin.

Le professeur Danny Altmann, un immunologiste de l’Imperial College de Londres, a déclaré que même si le déverrouillage se passait bien jusqu’à présent, de nouvelles variantes pourraient arrêter cela.

Le professeur Altmann a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: «Je suis préoccupé par toutes les variantes. Ne vous méprenez pas, je pense que notre feuille de route se déroule bien et pour le moment, dans ce pays, nous nous en tirons plutôt bien, profitant du déverrouillage.

«Mais là-bas, il y a la variante indienne, sud-africaine, brésilienne, etc., et elles constituent une menace.»

Le professeur Danny Altmann, un immunologiste de l’Imperial College de Londres, a déclaré que bien que le déverrouillage se soit bien déroulé jusqu’à présent, de nouvelles variantes pourraient empêcher cela. Crédits: Rex

Il a déclaré que de nouvelles variantes pourraient «attraper des personnes vulnérables» qui ont été vaccinées contre les anciennes souches du virus.

«Pour le moment, nous sommes toujours vulnérables et certaines personnes de notre population sont toujours vulnérables», a déclaré le professeur Altmann.

«La variante indienne, par exemple, a certainement une mutation comme celles qui échappent aux meilleurs anticorps neutralisants.

«Ce que cela signifie, c’est que si vous avez une population où au moins la moitié d’entre nous ont reçu zéro ou une dose de vaccin, certains n’auront pas répondu très bien au vaccin, car ils sont peut-être très vieux ou obèses ou malades. , nous avons toujours une très grande population vulnérable qui peut encore être prise au piège par des variantes comme celle-ci. »

Il a ajouté qu’il ne serait pas surpris que l’Inde soit ajoutée à la liste rouge une fois qu’elle a été qualifiée de «variante préoccupante».

Elle est actuellement classée comme une «variante à l’étude», car les scientifiques déterminent les dommages qu’elle pourrait causer.

Cela vient après qu’un ministre a déclaré qu’il était «trop tôt pour dire» si toutes les entreprises d’accueil peuvent ouvrir le 17 mai au milieu des inquiétudes concernant la variante indienne.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré que le gouvernement était «sur la bonne voie avec le déploiement du programme de vaccination», ajoutant: «Mais nous sommes un peu prudents ici.

«Ainsi, bien que nous ayons maintenant fait vacciner 60% de la population adulte, nous devons simplement garder un œil attentif sur ces variantes préoccupantes.

«Aussi, voyez quels sont les impacts des servitudes que nous venons de faire, des desserrages que nous venons de faire, avant de passer à l’étape suivante.»

S’exprimant lors d’une série d’entretiens diffusés hier, M. Eustice a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que la variante indienne du coronavirus était capable de «contourner» le vaccin.

Liste rouge

Lorsqu’on lui a demandé si l’Inde devait être placée sur la soi-disant «liste rouge» des voyages, l’épidémiologiste des maladies infectieuses, le professeur Hayward, de l’University College London, a déclaré qu’il préférait «faire preuve de prudence et agir le plus tôt possible».

Mais il a dit que la décision était politique.

« Certes, certains pays et régions ont estimé que cela leur suffisait pour être très préoccupés – par exemple, Hong Kong a mis une interdiction de voyager de deux semaines, ce qui leur permettra d’en savoir un peu plus », Prof Dit Hayward.

Le gouvernement a dû faire face à des appels pour placer l’Inde sur la «liste rouge» des voyages après l’importation de la variante en provenance d’Inde.

On ne sait pas exactement comment il est entré.

Faire une «liste rouge» d’un pays signifierait que toute personne revenant de l’Inde au Royaume-Uni doit payer pour se mettre en quarantaine dans un hôtel approuvé par le gouvernement pendant 10 jours.

Près de 100000 personnes ont volé entre l’Inde et le Royaume-Uni en janvier et février sans obligation de mise en quarantaine dans un hôtel, selon le secrétaire à la maison fantôme du Labour.

Nick Thomas-Symonds a déclaré: «Cette réouverture britannique est mise en péril par le refus téméraire des ministres de protéger nos frontières contre Covid.»

Le pays a enregistré plus de 200 000 nouveaux cas de Covid par jour depuis le 15 avril, alors que les infections continuent de monter en flèche.

On pense qu’une réouverture complète de l’économie combinée à des millions de personnes assistant à des festivals religieux a déclenché une augmentation considérable du nombre de cas.

Un verrouillage d’une semaine sera imposé à Delhi à partir d’aujourd’hui en raison des énormes tensions sur les hôpitaux de la capitale.