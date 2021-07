Course spatiale des milliardaires: Blue Origin de Bezos dunks sur Virgin Galactic de Branson avant le vol en équipage, affirmant que cela ne compte pas

La société de l’ancien PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a tweeté quelques infographies comparant favorablement son vaisseau principal à celui utilisé par Virgin Galactic. « Aucun de nos astronautes n’a d’astérisque à côté de son nom », Blue Origin s’est vanté, évoquant le fait que l’altitude de vol de son concurrent ne constitue que « espace » par certaines définitions.

Dès le début, New Shepard a été conçu pour voler au-dessus de la ligne Kármán, donc aucun de nos astronautes n’a d’astérisque à côté de leur nom. Pour 96 % de la population mondiale, l’espace commence à 100 km de la ligne Kármán, reconnue internationalement. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ – Origine bleue (@blueorigin) 9 juillet 2021

Les tweets ont également mis en évidence des fonctionnalités telles que le « les plus grandes fenêtres de l’espace » et le « minimal » impact sur la couche d’ozone dont dispose le cheval de bataille de Blue Origin.

Les deux entreprises spatiales appartenant à des milliardaires prétendent être des sociétés commerciales prévoyant de réaliser des bénéfices sur les touristes spatiaux de haut vol. Mais beaucoup de gens voient Blue Origin et Virgin Galactic comme des projets de vanité pour masser les egos gonflés de Bezos et de Richard Branson de Virgin. Leur public a craché sur qui « gagne » leur « course spaciale » semble soutenir cette perception.

Le 1er juillet, Virgin Galactic a annoncé que le premier vol en équipage de son avion suborbital VSS Unity serait lancé dans moins de deux semaines. La mission d’essai sera la première à transporter une charge complète de six personnes, dont le magnat anglais Branson, âgé de 70 ans. L’avion a effectué trois vols réussis avec seulement un pilote et un copilote à bord depuis 2018.

2 jours jusqu’à #Unité22! Il y a de la place pour tous, nous avons donc invité quelques invités spéciaux à rejoindre notre livestream mondial : @StephenAtHome, @thegrandkhalid, @Cmdr_Hadfield, et @KellieGerardi. Regardez le lancement en direct ce dimanche à 6 h PT | 9 h HE | 14h BST sur https://t.co/5UalYT7Hjbpic.twitter.com/olJXZS5Q7Z – Vierge Galactique (@virgingalactic) 9 juillet 2021

Le vol avec équipage est visiblement prévu neuf jours seulement avant la première mission avec équipage de Blue Origin, qui comptera Bezos, 57 ans, parmi ses passagers. Le calendrier des tests a été annoncé début mai, donc Virgin Galactic vole apparemment le tonnerre à son concurrent.

Contrairement à Unity de Virgin Galactic, un avion-fusée à lancement aérien, le New Shepard de Blue Origin est un engin de conception traditionnelle lancé par une fusée réutilisable et ne nécessite pas d’équipage dédié pour le piloter. Les deux peuvent transporter quatre passagers et aucun n’est capable d’effectuer un vol orbital complet, ce qui nécessite beaucoup plus d’énergie et une accélération plus élevée. Les embarcations peuvent monter suffisamment haut pour voir la courbure de la Terre et connaître d’autres conditions inhabituelles, les compagnies espèrent donc que les touristes afflueront pour réserver leurs futurs vols.

L’inscription aux enchères se termine aujourd’hui à 17h00 EDT / 21h00 UTC pour le tout premier siège le #NewShepard. L’enchérisseur gagnant s’envolera pour l’espace le 20 juillet avec Jeff Bezos et son frère Mark. Visitez https://t.co/7Y4The9OmR pour vous inscrire. pic.twitter.com/XP6nRhlOT8 – Origine bleue (@blueorigin) 10 juin 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!