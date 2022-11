Course “Regardez-moi”: la confiance de Biden augmente dans ses chances de 2024

C’est loin d’être officiel, mais si les déclarations récentes sont une indication, le président Joe Biden se prépare à une confrontation en 2024 avec l’ancien adversaire Donald Trump.

Alors que l’équilibre du Congrès reste encore inconnu, la “vague rouge” tant souhaitée par les républicains ne s’est pas matérialisée lors des élections de mi-mandat de mardi.

Biden n’a jusqu’à présent pas pesé sur d’autres adversaires possibles, comme l’étoile montante républicaine Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, âgé de 44 ans.

C’est loin d’être officiel, mais si les déclarations récentes sont une indication, le président Joe Biden se prépare à une confrontation en 2024 avec l’ancien adversaire Donald Trump – un duel pour lequel la plupart des Américains ont peu d’appétit.

S’exprimant mercredi, Biden est même allé jusqu’à dire qu’il avait “l’intention de se présenter à nouveau”.

Le nouveau ton du démocrate de 79 ans – confiant et optimiste – témoigne de l’opportunité qu’il sent maintenant à l’horizon.

Alors que l’équilibre du Congrès reste encore inconnu, la “vague rouge” tant désirée des républicains ne s’est pas matérialisée lors des élections de mi-mandat de mardi, et ils n’ont pas amené autant de candidats au pouvoir qu’espéré.

Malgré le nouvel optimisme de Biden, une majorité d’Américains – 56 % selon un sondage YouGov/The Economist de début novembre et encore plus selon certains sondages à la sortie des urnes – ne veulent pas qu’il se présente à nouveau.

Interrogé à ce sujet par un journaliste, un Biden sûr de lui a répondu: “Regardez-moi.”

Bien qu’il ait déclaré qu’il attendrait une confirmation jusqu’au “début de l’année prochaine”, Biden a déjà jeté des bases solides pour faire appel à l’électorat via des réformes qui, espère-t-il, le propulseront au-delà de son faible taux d’approbation actuel de 41%, selon un sondage. agrégateur FiveThirtyEight.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il changerait pour influencer l’opinion publique, Biden a répondu: “Rien, parce que (les Américains) découvrent simplement ce que nous faisons. Plus ils en savent sur ce que nous faisons, plus il y a de soutien.”

De nouvelles autoroutes, un Internet plus rapide, une insuline moins chère – ce sont les avantages qui, espère Biden, séduiront les électeurs.

Et il croit que le temps est aussi de son côté. Il n’y a pas d’urgence à déclarer, estime-t-il, alors même que Trump, 74 ans, promeut à plusieurs reprises une “grande annonce” mardi prochain.

Une majorité d’Américains ne veulent pas non plus que le milliardaire de l’immobilier se présente à nouveau – 53% selon le sondage YouGov/The Economist.

Biden a souvent dit et continue certainement de croire qu’il est la personne la mieux placée pour battre à nouveau Trump.

Et selon les sondages, il a raison.

“La cote d’approbation de Biden, bien que faible, était supérieure à celle de Trump à peu près de la même marge” qu’entre leurs scores présidentiels de 2020, a déclaré le professeur de sciences politiques Wendy Schiller de l’Université Brown.

Biden n’a jusqu’à présent pas pesé sur d’autres adversaires possibles, comme l’étoile montante républicaine Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, âgé de 44 ans.

Lorsqu’on lui a demandé s’il préférerait affronter DeSantis ou Trump, Biden a simplement répondu: “Ce serait amusant de les voir s’affronter.”

‘doit s’engager’

L’optimisme est, après tout, la marque de fabrique de la longue carrière de Biden, qui a impliqué deux offres ratées pour la Maison Blanche.

Malgré ces revers politiques, Biden n’a jamais cessé de croire en ses chances, ce qui semble également être son modus operandi face à Father Time, Biden devant avoir 80 ans plus tard ce mois-ci.

Il y a un an, son médecin a déclaré qu’il était en bonne santé – d’autant plus que le rythme de Biden pourrait facilement mettre un homme plus jeune à genoux.

Mais avec des cheveux plus fins, une démarche plus raide et des hésitations verbales plus nombreuses, le président commence à ressembler à un octogénaire.

Même ainsi, “étant le chef du parti, ce serait une faute politique de sa part d’annoncer maintenant qu’il ne cherche pas à être réélu, car cela détruirait tout pouvoir restant qu’il a sur le Congrès et dans l’arène publique”, a déclaré Schiller.

“Si pour aucune autre raison que de défendre et de protéger ce qu’il a déjà accompli, il doit s’engager à se faire réélire”, a ajouté Schiller.

Et au moins pour le moment, l’élan est également de son côté.