Course pour trouver des survivants alors que le bilan du tremblement de terre au Maroc dépasse les 1 300 | Nouvelles

Les secouristes à la recherche de survivants ont fouillé samedi les décombres des maisons effondrées dans les villages reculés des montagnes du Maroc, alors que les forces armées étaient pressées d’agir à la suite du tremblement de terre le plus meurtrier que le pays ait connu depuis plus de 60 ans.

Les autorités ont déclaré samedi trois jours de deuil national après le séisme de magnitude 6,8 qui a tué plus de 1 300 personnes et en a blessé 1 832, dont beaucoup se sont retrouvés sans abri.

Le roi Mohammed VI du Maroc a ordonné aux forces armées de mobiliser des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage ainsi qu’un hôpital chirurgical de campagne, selon un communiqué de l’armée.

Le séisme qui a frappé les montagnes du Haut Atlas marocain vendredi soir a endommagé des bâtiments historiques à Marrakech – la ville la plus proche de l’épicentre – tandis que la plupart des victimes ont été signalées dans les zones montagneuses du sud, dans les provinces d’Al-Haouz et de Taroudant.

Dans le village de montagne de Tafeghaghte, proche de l’épicentre du séisme, pratiquement aucun bâtiment n’est resté debout. Les briques d’argile traditionnelles utilisées par les habitants berbères de la région n’ont pas fait le poids face à ce rare séisme.

« Trois de mes petits-enfants et leur mère ont été tués. Ils sont toujours sous les décombres », a déclaré à l’AFP Omar Benhanna, 72 ans, un villageois. « Il y a quelques temps, nous jouions tous ensemble. »

L’épicentre du séisme se trouvait à une profondeur de 18,5 kilomètres (11,5 milles) et s’est produit à environ 72 kilomètres (44 milles) au nord-est de Marrakech, a indiqué l’Institut géologique des États-Unis (USGS).

Lahcen Haddad, sénateur marocain et ancien ministre, affirme que les autorités réagissent rapidement malgré les nombreux défis, notamment le terrain difficile.

« Les autorités marocaines sont en train d’acheminer les personnes vers les hôpitaux de Marrakech. Il y a eu un appel à donner du sang. Après le tremblement de terre d’Al Hoceima en 2004, [authorities] mettre en place un méga-plan pour une intervention rapide », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Plus de la moitié des morts, soit 694 personnes, sont mortes dans la province d’Al-Haouz, où l’épicentre du séisme a été enregistré.

Dans le Marrakech historique, on pouvait voir à la télévision d’État des gens se regrouper dans les rues, craignant de retourner à l’intérieur de bâtiments qui pourraient encore être instables.

La célèbre mosquée Koutoubia, construite au XIIe siècle, a été endommagée, mais l’étendue n’est pas immédiatement claire. Son minaret de 69 mètres (226 pieds) est surnommé le « toit de Marrakech ». Les Marocains ont également publié des vidéos montrant des dégâts causés à des parties des célèbres murs rouges qui entourent la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Fédération royale marocaine de football a annoncé que le match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations contre le Libéria, qui devait se jouer samedi dans la ville côtière d’Agadir, avait été reporté sine die.

La Croix-Rouge a déclaré qu’elle mobilisait des ressources pour soutenir le Croissant-Rouge marocain, mais son directeur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Hossam Elsharkawi, a prévenu : « Nous envisageons plusieurs mois, voire plusieurs années de réponse. »

Les forces armées marocaines déploieront des équipes de secours pour fournir aux zones touchées de l’eau potable, des vivres, des tentes et des couvertures, ont indiqué les autorités.

« Maison penchée »

Dans le village d’Amizmiz, près de l’épicentre, les secouristes ont fouillé les décombres à mains nues.

À l’extérieur d’un hôpital, une dizaine de corps gisaient couverts de couvertures tandis que des proches en deuil se tenaient à proximité.

« Quand j’ai senti la terre trembler sous mes pieds et la maison pencher, je me suis précipité pour faire sortir mes enfants. Mais mes voisins ne le pouvaient pas », a déclaré Mohamed Azaw à l’agence de presse Reuters.

« Malheureusement, personne n’a été retrouvé vivant dans cette famille. Le père et le fils ont été retrouvés morts et ils recherchent toujours la mère et la fille.

Les sauveteurs se tenaient au sommet des sols crêpelés d’un immeuble d’Amizmiz, à environ 55 km (34 miles) au sud de Marrakech, des morceaux de tapis et de meubles dépassant des décombres. Une longue file d’attente s’est formée devant le seul magasin ouvert alors que les gens cherchaient des provisions.

Soulignant les défis auxquels sont confrontés les sauveteurs, des rochers tombés ont bloqué une route reliant Amizmiz à un village voisin.

Le journaliste Younis Ezzouhir a déclaré à Al Jazeera depuis Marrakech que les efforts se poursuivent pour dégager les routes afin d’acheminer davantage de survivants dans les zones touchées de la province d’al-Haouz, en particulier Talat N’Yaaqoub, une petite ville et une commune rurale de cette région.

« Cette route a été confrontée à des glissements de terrain. C’est une route de montagne, mais la nature de la route est que le sol est boueux, donc fragile, et avec les précipitations ou les tremblements de terre, une grande quantité de terre et de pierres peut tomber des montagnes », a déclaré Ezzouhir.

Des secousses ont été ressenties jusqu’à Huelva et Jaen, dans le sud de l’Espagne. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que plus de 300 000 personnes étaient touchées à Marrakech et dans ses environs.

Réaction mondiale

À l’annonce du tremblement de terre au Maroc, les réactions ont afflué de la part de la communauté internationale.

La Turquie, où de puissants tremblements de terre en février ont tué plus de 50 000 personnes, fait partie des pays qui ont exprimé leur solidarité et offert leur soutien.

L’Algérie, qui a rompu ses relations avec le Maroc en 2021 après l’escalade des tensions entre les pays autour du conflit du Sahara occidental, a déclaré qu’elle ouvrirait l’espace aérien aux vols humanitaires et médicaux.

Malgré une vague d’offres d’aide venant du monde entier, le gouvernement marocain n’a pas officiellement demandé d’aide, une étape nécessaire avant que des équipes de secours extérieures puissent se déployer.

Le séisme a été enregistré à une profondeur de 18,5 km, généralement plus destructeur que les séismes plus profonds de même magnitude. Il s’agit du tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis 1960, date à laquelle on estime qu’il a tué au moins 12 000 personnes, selon l’US Geological Survey.