Les décisions consécutives apportent enfin une certaine clarté sur qui se battra pour prendre le relais de Merkel à sa retraite.

Il y a six mois, son parti semblait avoir une fois de plus une voie claire vers le leadership, mais la frustration face à la pandémie et un manque manifeste d’enthousiasme du public pour Laschet signifient que rien ne peut être tenu pour acquis.

Le gagnant représentera une nouvelle ère pour l’Allemagne – et, par extension, pour l’Union européenne en tant qu’économie la plus puissante du bloc et l’un de ses poids lourds politiques.

Laschet, 60 ans, est considéré comme la quintessence du carriériste politique traditionnel au sein de l’Union chrétienne-démocrate de Merkel. Baerbock, 40 ans, est une étoile montante des Verts, qui devraient faire partie du gouvernement de coalition après les élections et pourraient être en mesure d’occuper le poste de chancelier.

«Le contraste est assez frappant», Peter Matuschek, analyste politique chez les sondeurs Forsa. «Elle est beaucoup plus dynamique.»

Qui est Armin Laschet?

Laschet est le premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie, l’État le plus peuplé d’Allemagne. Il a été élu chef des chrétiens-démocrates en janvier. Cela ferait normalement de lui un candidat pour devenir le candidat du parti à la chancelière.

Mais le manque de popularité de Laschet auprès des électeurs signifiait que ce n’était pas clair avant mardi, après une lutte contre le chef plus populaire du parti frère des chrétiens-démocrates. Politiquement, il n’a pas bien réussi tout au long de la pandémie, poussant à l’ouverture précoce d’écoles et d’entreprises.

Il dit qu’il peut renverser son sondage terne et a essayé de se présenter comme un candidat consensuel, capable de travailler avec les Verts. «En tant que pays, nous devons devenir meilleurs, plus rapides et plus modernes», a-t-il déclaré mardi.

En matière de politique, il est considéré comme une continuation de Merkel.

David McAllister de la CDU, membre du Parlement européen, a qualifié Laschet d ‘«Européen éprouvé» et engagé dans des alliances transatlantiques.

Mais il a également été décrit par les critiques comme étant doux envers le Kremlin.

Dans un tweet passé, il a appelé à des preuves plus solides concernant le rôle de Moscou dans l’empoisonnement de l’ancien agent double Sergei Skripal et de sa fille à Salisbury, en Angleterre, en 2018 après la découverte d’un agent neurotoxique lié à la Russie.

À l’instar de Merkel, Laschet a déclaré qu’il souhaitait séparer les problèmes tels que l’empoisonnement par un agent neurotoxique d’Alexei Navalny des liens énergétiques avec la Russie. Il soutient la finition de Nord Stream 2, le gazoduc entre l’Allemagne et la Russie.

La bataille pour Laschet sera de changer son image auprès des électeurs: «C’est dévastateur», a déclaré Matuschek. Selon un récent sondage Forsa, seulement 4% des plus de 2 000 personnes interrogées le considéraient comme «dynamique» et, surtout, 4% seulement le considéraient comme capable de diriger.

Qui est Annalena Baerbock?

Baerbock est co-leader des Verts depuis 2018 alors que le parti est passé de ses racines dans les mouvements écologistes les plus antinucléaires au parti plus traditionnel.

Elle a appelé sa candidature «une invitation à diriger notre pays diversifié, fort et riche».

Sa candidature a été accueillie favorablement par une grande partie des médias d’information allemands.

«Le choix de Baerbock est sage», lit-on dans un éditorial du Stuttgarter Nachrichten, le qualifiant de «zeitgeisty de faire confiance à un homme de 40 ans sans expérience gouvernementale avec le bureau politique le plus important de l’État».

Volksstimme, un journal de Magdebourg, a salué son «style plus frais» comme une rupture avec la CDU de Merkel et le Parti social-démocrate, un autre parti principal.

En matière de politique étrangère, les Verts ont une position beaucoup plus critique à l’égard de la Russie, mais il est difficile de savoir comment cela pourrait changer si elle n’était plus dans l’opposition, a déclaré Matuschek.

Lorsque les Verts étaient un partenaire de coalition au sein du gouvernement à la fin des années 1990 et au début des années 2000, détenant le ministère des Affaires étrangères, le parti a eu du mal à concilier ses principes de paix et sa politique, a-t-il dit, en particulier en ce qui concerne la guerre au Kosovo.

«Le parti est beaucoup plus pacifié aujourd’hui, beaucoup plus pragmatique», a-t-il déclaré.

Pourtant, les Verts devront lutter contre un examen public et médiatique accru avant les élections et des questions sur l’expérience de Baerbock en matière de gouvernement.

Quelles sont leurs chances?

On ne sait pas quel impact la retraite de Merkel aura sur la position des chrétiens-démocrates, tandis que la pandémie ajoute un autre niveau d’imprévisibilité à la campagne.

Après avoir reçu un coup de pouce au début de la pandémie, la CDU de Merkel a chuté d’environ 10 points de pourcentage dans les sondages au cours de l’année écoulée, effaçant les gains antérieurs.

Selon un sondage réalisé par Forsa et les chaînes RTL / NTV plus tôt cette semaine, seuls 65% des électeurs chrétiens-démocrates attendus ont déclaré qu’ils soutiendraient toujours le parti avec Laschet comme candidat.

Les vaccinations reprennent en Allemagne et les électeurs pourraient être moins frustrés par la gestion de la pandémie par le parti d’ici septembre.

« Il n’a jamais été plus probable qu’aujourd’hui que nous pourrions avoir un chancelier vert », a déclaré Matuschek.