Course pour rattraper ChatGPT, Google prévoit la sortie de son propre chatbot

Résultat de plus d’une décennie de recherche dans des entreprises comme Google, OpenAI et Meta, les chatbots représentent un énorme changement dans la façon dont les logiciels informatiques sont construits, utilisés et exploités. Ils sont sur le point de refaire des moteurs de recherche Internet comme Google Search et Microsoft Bing ; des assistants numériques parlants comme Alexa et Siri ; et des programmes de messagerie comme Gmail et Outlook.

La société de San Francisco est l’un des laboratoires d’intelligence artificielle les plus ambitieux au monde. Voici un aperçu de certains développements récents.

Mais la technologie a des défauts. Parce que les chatbots apprennent leurs compétences en analysant de grandes quantités de textes publiés sur Internet, ils ne peuvent pas faire la distinction entre les faits et la fiction et peuvent générer des textes biaisés contre les femmes et les personnes de couleur.

Google avait hésité à divulguer ce type de technologie au public car les dirigeants de l’entreprise craignaient que sa réputation n’en pâtisse si l’IA créait des déclarations biaisées ou toxiques.