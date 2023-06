Course/marche de 5 km Heroes Funtastic prévue le 8 juillet à Geneva Commons – Shaw Local

Geneva Commons accueillera la course/marche inaugurale Heroes Funtastic 5K de 8h à 10h le samedi 8 juillet.

Selon un communiqué de presse, tous les âges sont invités à participer au 5k, qui est présenté en partenariat avec l’Autism Hero Project, une organisation à but non lucratif qui promeut l’acceptation de l’autisme et « change la façon dont le monde fait des affaires en étant intentionnel sur l’inclusion ». .

La pré-inscription est disponible en ligne sur https://www.eventbrite.com/e/geneva-commons-autism-heroes-funtastic-5k-registration-631140557397. L’inscription sur place commence à 7 h 30 le jour de l’événement.

Les capes et les costumes sont encouragés, mais pas obligatoires. Des t-shirts de course seront disponibles à l’achat au poste d’inscription. Des bouteilles d’eau complémentaires seront disponibles pour tous les inscrits.

Les frais sont de 17,79 $ pour les coureurs âgés de 8 à 14 ans et de 28,45 $ pour les coureurs âgés de 15 ans et plus. Les enfants de moins de 8 ans peuvent participer gratuitement avec un adulte payant. Une partie des recettes bénéficiera au projet Autism Hero.