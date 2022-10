Course du jour : Un débutant à la poursuite mérite d’être considéré sur la carte bonus au Ffos Las dimanche | Nouvelles de la course

L’expert de The Races, Gary Nutting, vise une course-poursuite compétitive avec handicap à Ffos Las, avec un débutant en chasse dans notre article sur la course du jour.

Le travail de fond

Ffos Las est un circuit galopant à gauche avec une ligne droite d’un peu plus d’un demi-mille. C’est un parcours essentiellement plat, mais avec une très légère montée de l’autre côté et l’inverse dans la ligne droite.

Il est reconnu comme une bonne piste avec un court rodage et le parcours de poursuite fournit un bon test de capacité de saut. Les meilleurs entraîneurs, en termes de taux de grève au cours des trois dernières années, sont John Flint, Jamie Snowden, Fergal O’Brien et Peter Bowen.

Les jockeys avec les meilleurs taux de grève au cours de la même période sont Sean Bowen (également en tête du nombre de gagnants), Conor Brace, Gavin Sheehan et Tom Scudamore – le Vickers.Bet Handicap Chase (14h18) semble un test intrigant.

Les principales fantaisies

Comment va le cricket

Fait ses débuts en chasse avec la même marque que lors du premier tour passé dans l’obstacle de handicap conditionnel des jockeys sur 2m5f sur un sol mou à Newton Abbot en mars (première course pour cette écurie et portant pour la première fois un lien de langue).

Par la suite disqualifié après avoir échoué à un test de dépistage de drogue et a également subi une chirurgie du vent.

Eaton Collina

Commence sa vie sur des clôtures de 7 livres de plus que lors de la victoire de l’obstacle handicapé lors de ce voyage à Hereford (bon à doux) lors de l’avant-dernier départ de la saison dernière (il n’a pas été assis tôt 11 jours plus tard).

Ballinsker

Relâcher les poids, bien que toujours 6 livres de plus que la dernière marque gagnante sur les clôtures.

Les quatre victoires en carrière sont survenues sur un bon terrain, mais bien traitées lors de son sixième terrain mou dans le Greatwood Hurdle à Cheltenham il y a deux ans.

Gestionnaire d’investissements

Vainqueur des haies au sol lourd sur 2m5f à Newton Abbot lors de sa réapparition la saison dernière et fait ses débuts en escrime avec la même marque que lorsqu’il était proche deuxième lors de ce voyage à Chepstow la prochaine fois. Remonter en grade ici.

Reste du terrain

Smugglers Blues semble assez polyvalent sur le terrain et revendique ses efforts placés sur des notes légèrement plus élevées, bien que ses victoires soient inférieures. Runasimi River est bien traitée sur le choix de sa forme d’obstacles, mais elle s’est convertie tardivement à la chasse et n’a pas beaucoup montré en deux essais jusqu’à présent.

Vinnie The Hoddie n’est pas le plus fiable mais 5 lb de moins que la marque la plus élevée d’il y a deux ans. Pas sûr qu’un sol adoucissant lui convienne, surtout sous de gros poids. Abaya Du Mathan, un vétéran vainqueur de parcours et de distance, est handicapé en compétition sur la meilleure forme mais a été occupé ces derniers temps sans aucun signe évident d’encouragement.

Verdict

Un cas peut être fait pour quelques-uns d’entre eux, mais il peut être utile de tenter sa chance avec GESTIONNAIRE D’INVESTISSEMENTS à ses débuts en chasse. Il a gagné pour la première fois la saison dernière et cela représente une baisse de note.