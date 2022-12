Course du jour sur Sky Sports Racing: William Philo peut continuer à s’améliorer dans la poursuite du handicap de Lingfield lundi | Nouvelles de la course

Alan Thomson examine de près un concours de 12 coureurs à Lingfield lundi, avec une fantaisie dans chaque sens sélectionnée, en direct sur Sky Sports Racing.

Il y a une bonne participation de 12 coureurs pour Lingfield Suivez AtTheRaces sur Twitter Handicap Chase (3.25)un concours de classe cinq organisé sur une distance d’un peu moins de trois miles (en direct sur Sky Sports Racing).

LE TRAVAIL DE BASE

Lingfield a été un terrain de chasse heureux pour Gary Moore au fil des ans et, fidèle à son habitude, il a réalisé un doublé ici le 24 novembre. Chris Gordon était également dans l’enceinte du vainqueur et les deux entraîneurs sont représentés dans l’événement choisi aujourd’hui. La piste était plutôt souple à cette occasion, mais les conditions de marche devraient s’avérer un peu moins exigeantes. Le parcours officiel a été décrit comme bon à doux, doux par endroits dimanche.

FANTAISIES PRINCIPALES

Watt d’écho

A fait un retour agréable à l’action après une absence de 262 jours lors de la poursuite de Coolvalla à Fontwell début novembre. Le gris de Richard Hobson, la monture de Lilly Pinchin, a été placé ici dans le Surrey National sur un terrain lourd en janvier dernier lors d’une course à partir de 5 lb hors du handicap. C’est l’une des meilleures pièces de forme exposées.

Règne suprême

A battu un seul cheval à domicile lors de ses trois dernières sorties, mais cette tâche est beaucoup plus réaliste, l’évaluateur lui laissant tomber 11 lb. A remporté un point irlandais il y a 12 mois et peut donner un bon tour à Conor Ring s’il est réglé après une interruption de 194 jours.

Vagues de Waikiki

A gagné ici sur des haies sur un terrain d’essai en décembre dernier, montrant une partie de l’ancien éclat qui l’a vu marquer cinq fois en 2019. Le garçon de neuf ans de Gary Moore a été arrêté derrière Coolvalla lors de son retour saisonnier le mois dernier, mais a peu à trouver avec fantaisie rival Ramore Will sur leur course ici il y a 20 jours. L’un des prétendants les plus évidents.

Celma Des Bois

De retour d’une longue absence, le garçon de 10 ans de Richard Rowe a subi une chirurgie du vent depuis son arrivée à Chepstow. A remporté à Leicester en janvier dernier au retour d’une pause de 293 jours, il ne peut donc pas être rejeté d’emblée.

Guillaume Philon

La monture de Stan Sheppard a provoqué un choc de 33/1 lors de l’atterrissage d’un handicap pour les novices de Fontwell en décembre dernier (souple) et a été expulsé favori à Wincanton en février alors qu’il n’était pas battu de loin en troisième. William Philo a fait des débuts satisfaisants sur les clôtures à Exeter il y a trois semaines, suivant un parcours légèrement large et obtenant une bonne vue de ses obstacles avant de rester cinquième derrière Midnight Glance d’Alan King et le favori Representing Bob. Encore seulement un enfant de cinq ans, il y a donc matière à amélioration.

Ramore va

Le gris de Chris Gordon est un peu hasardeux mais a pris la mesure de Waikiki Waves ici il y a 20 jours, menant avant le virage à domicile et restant vaillant. Le joueur de 11 ans a gagné sur un terrain mou à Plumpton en janvier 2020 mais a été relevé depuis à trois reprises. Fred Gordon se révèle un bon rapport qualité-prix pour son allocation de 7 livres.

Le vrai jet

Surpassé son prix de départ de 80/1 lorsqu’il a terminé deuxième dans un obstacle pour novices à Plumpton en janvier dernier et la jument d’Andy Irvine était un tir de 28/1 lors de la chasse au vainqueur de 18 longueurs White Hart Lady ici il y a près de trois semaines. Les pommettes portées pour la première fois ce jour-là sont remises en place.

Percy virant

L’enfant de cinq ans de Kim Bailey a commencé à des prix élevés sur les cinq départs sur les haies la saison dernière, montrant peu pour inspirer la confiance du public. C’était quelque peu une surprise de le voir s’offrir une chance bien soutenue de 4/1 lors de ses débuts à la poursuite et il était toujours en lice lorsqu’il est tombé à la septième clôture de la course remportée par Ramore Will. Cette marque peut sous-estimer sa capacité latente, donc pas du genre à radier si tôt dans sa carrière de chasseur.

Bardd

Il a commencé sa vie de pilote avec Nicky Henderson, en choisissant un pare-chocs Sandown et une jeune fille à Chelmsford City. Il a été placé à de nombreuses reprises avant de rejoindre Danni O’Neill et a continué à accumuler beaucoup d’argent de place sans se mettre la tête devant. Au large de 227 jours, mais s’est bien passé dans le passé, donc pas d’espoir désespéré sous le pilote utile de 5 lb Caoilin Quinn. Courses sur sa plus basse note en carrière aujourd’hui.

Allardyce

Arrivé derrière Coolvalla à Fontwell le mois dernier, mais a couru beaucoup mieux sur les haies à Plumpton (troisième) à peine 10 jours plus tard. Le handicapeur a encore assoupli sa marque, non sans grincement sous Tom O’Brien.

Abbaye de Melk

Doit surmonter une absence de 306 jours, mais Anthony Honeyball et Rex Dingle ont travaillé l’oracle dans le passé. Le joueur de six ans a subi une procédure de vent depuis qu’il n’a battu qu’un seul domicile à Exeter et cet ancien pointeur n’a pas montré grand-chose en Irlande lorsqu’il a été entraîné par Henry de Bromhead. Elle doit être venue sur un paquet, mais la langue-cravate d’aujourd’hui peut faire une différence.

Eaton Miller

Des courses de 5lb hors du handicap et le 10 ans de Ryan Potter a été battu de 38 longueurs au Ffos Las il y a 10 jours. A marqué sur un terrain profond à Uttoxeter et Warwick en février 2021 et a coupé la course dans le passé. Peu à trouver.

LE VERDICT

L’enfant de cinq ans de Robert Walford GUILLAUME PHILO possède des possibilités d’amélioration par rapport aux clôtures et obtient le feu vert en portant des joues pour la première fois. Il devrait partir à un prix aller simple.

Il ne sera pas surprenant de voir Echo Watt apparaître en bonne place.