Course du jour sur Sky Sports Racing: Venetia Williams peut remporter la première victoire de la saison à Lingfield sous la pluie | Nouvelles de la course

Gary Nutting soutient Venetia Williams pour mettre fin à sa période de sécheresse dans la course du jour à Lingfield alors que la pluie arrive.

Lingfield Park est la seule piste britannique à accueillir trois disciplines différentes (tous temps, turf Flat et sauts) et les caméras Sky Sports Racing sont de retour mardi.

Le point culminant de la carte des sauts à sept courses est le Thorley Taverns Intermédiaire Handicap Chase (3.00)une épreuve de Classe Trois 0-130 qui a attiré huit coureurs déclarés.

Le concours prolongé de deux milles et sept stades a été remporté l’année dernière par Fantastikas, qui est revenu marquer à nouveau en janvier avant de terminer septième de l’Ultima Handicap Chase au Cheltenham Festival.

Le sol sur la piste de poursuite a été décrit comme bon (endroits bons à mous) hier après-midi, mais les conditions pourraient bien s’atténuer avec de fortes pluies prévues dès l’aube.

Les premiers paris sur la course suggéraient une compétition serrée, 4/1 du peloton et un seul cheval disponible avec une cote à deux chiffres.

LE TRAVAIL DE BASE

Gaucher, ondulé et pointu, Lingfield peut toujours fournir un bon test d’endurance lorsque le sol est mou ou lourd.

Parmi les entraîneurs représentés dans cette course, Venetia Williams (Frenchy Du Large) a les meilleures statistiques de parcours sur les clôtures avec huit victoires et un taux de grève de 30% au cours des trois dernières années. Selon les mêmes critères, Sam Twiston-Davies (Chinwag) est le principal jockey à noter.

CONTENANTS

Tempête se levant

Certains promettent sans vraiment être à la hauteur des attentes en trois départs sur les clôtures la saison dernière, mais bien handicapés s’il réussit à se ressaisir lors de cette première course après la chirurgie du vent (maintenant 4 lb de moins que la dernière marque gagnante sur les haies, l’événement de classe deux Chepstow au début de l’année dernière ).

Image:

Bryony Frost retourne dans la salle de pesée après avoir conduit Storm Arising à la victoire à Chepstow





Chinwag

A remporté deux de ses cinq départs sur des clôtures, vu pour la dernière fois arrêté (après avoir sauté à droite) dans le Plate Handicap Chase à Cheltenham. Retour à moins de 3 livres de la dernière marque gagnante (novice de Plumpton sur petit terrain), bien que non prouvé au cours de ce voyage plus long.

Frenchy Du Large

Vainqueur des haies progressives qui a enregistré deux victoires et une deuxième en trois sorties complétées sur des obstacles. A chuté lors de la chute de deux à Sandown la dernière fois, mais c’était dans une bien meilleure note et il réapparaît assez compétitif.

Image:

Frenchy Du Large en victoire sur les haies





Suif pour le charbon

Promettez les trois départs en haies et a bien pris les clôtures la saison dernière, remportant deux fois en six essais. Le saut l’a laissé tomber sur le parcours et la distance à l’avant-dernier départ, mais le handicapeur a un peu cédé, le laissant 6 lb au-dessus de la dernière marque gagnante.

Continuez à rouler

Plus âgé et plus expérimenté que quelques-uns d’entre eux, il a besoin d’un record de carrière du point de vue du handicap sur un voyage auquel il n’a participé qu’une seule fois (il a terminé dernier des cinq à Newbury, meilleurs efforts sur plus courts).

Image:

Lingfield organise mardi une carte compétitive de sept courses, toutes en direct sur Sky Sports Racing





Certainement rouge

Converti relativement tard pour chasser qui a gagné à Kempton lors de la troisième tentative la dernière fois. Jusqu’à 8 livres pour cela cependant et toutes ses victoires sont légèrement inférieures.

Pemberley

Finaliste de la marque inférieure de 3 livres lors du renouvellement de l’année dernière, gagnant la prochaine fois à Warwick après une baisse de notes de 2 livres. A abordé des voyages de marathon par la suite avec des résultats mitigés (deuxième dans un grand peloton à Plumpton mais n’a pas réussi à terminer ici et à Exeter).

Carlow Fermier

Légèrement couru pour son âge et le record montre qu’il court bien ou ne parvient pas à terminer. Tiré deux fois et désarçonné seulement trois départs de poursuite, donc peu à prouver sur ce retour à l’action.

LE VERDICT

Les six vainqueurs précédents de cette course étaient âgés de cinq à sept ans, une tendance qui devrait se poursuivre à moins que Storm Arising ne puisse retrouver sa meilleure forme d’obstacles par-dessus les clôtures.

Chinwag n’a pas encore entrepris ce voyage, qui le réduit à FRANÇAIS DU LARGE et suif pour le charbon.

La préférence va à la charge de Venetia Williams qui donnait beaucoup de poids lorsqu’elle était deuxième à un améliorateur en forme sur le parcours et la distance à l’avant-dernier départ (Tallow For Coal s’est arrêté après avoir mal sauté) et est de retour dans le bon type de note après signant la saison dernière dans la société de handicap de classe 1 à Sandown.

L’entraîneur s’en sort bien ici et ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne marque le pas pour la saison (a traditionnellement un bon bilan en novembre).