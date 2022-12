Course du jour sur Sky Sports Racing: Paul Mulrennan peut diriger Anif vers une autre victoire par tous les temps à Southwell | Nouvelles de la course

Deux sélections pour la course du jour ont déjà atterri cette semaine et Alan Thomson revient avec un regard attentif sur un handicap largement ouvert à Southwell vendredi, en direct sur Sky Sports Racing.

LE TRAVAIL DE BASE

Vendredi, l’équipe de diffusion extérieure de Sky Sports Racing se dirige vers le froid de Southwell où les 14 coureurs Spreadex Sports Obtenez un handicap de 50 en bonus (4,25) est le meilleur concours de pari sur la carte.

Le rapport avancé est standard pour ralentir et en forme Ivan Furtado et Joey Haynes se sont associés pour enregistrer un doublé ici mardi, à la suite d’un succès à Wolverhampton quatre jours plus tôt.

Dans la course en vedette d’aujourd’hui, Surprise Picture court généralement en bonne place et peut être le fer de lance d’un champ qui est jonché de fermetures tardives.

FANTAISIES PRINCIPALES

Laissez-moi vivre ma vie (stand 11)

A eu quatre entraîneurs différents au cours des 14 derniers mois et le hongre fait ses débuts pour Sean Curran. Le joueur de quatre ans a été vu pour la dernière fois courir cinquième derrière Equiano Springs à Newmarket il y a 126 jours, ne se remettant jamais d’une pause lente. Aurait une chance s’il était capable de redécouvrir la forme de sa victoire à Wolverhampton en mars 2021 sur un perchoir plus élevé de 4 livres, donc les signaux du marché valent la peine d’être surveillés.

Anif (9)

L’un des deux coureurs de Michael Herrington et Anif, quadruple vainqueur de Newcastle, a bien accepté un récent changement d’environnement à Southwell, marquant sur le parcours et la distance d’aujourd’hui à la mi-novembre avant de poster un respectable troisième à Ron O lorsqu’il est passé à un mile vendredi dernier. Son style hold-up de combinaisons de course astucieux Paul Mulrennan et Anif devrait être l’un des derniers à lâcher prise.

Guerre au paradis (3)

A remporté cette marque à Lingfield en février pour Andrew Balding, mais a été remplacé par Mick Appleby à la suite de deux modestes efforts ultérieurs à Goodwood et Sandown. Ses relations astucieuses fonctionnent bien avec ces types et War In Heaven a été allégé de quelques livres supplémentaires à l’arrière de son huitième contre Pockley à Newcastle plus tôt ce mois-ci (début précipité).

Image:

War In Heaven et David Probert remportent le deuxième jour du Winter Million Festival à Lingfield





Un rêve de plus (10)

S’est avéré une révélation pour John Quinn depuis qu’il a subi une procédure de vent, remportant un triplé de victoires avant que la séquence ne soit interrompue à Wolverhampton. One More Dream a été tiré au sort à cette occasion et n’a jamais pu se réapproprier Bobby Joe Leg. Son dernier quatrième match de Lingfield contre Starshiba il y a neuf jours peut également être un peu marqué, car un autre match nul large ne s’est avéré d’aucune aide. Semble tenir sa forme et fait partie de la liste restreinte.

Yoshimi (2)

A produit un solide troisième à Éligible à partir du tirage le plus large sur le parcours et la distance en octobre et est mieux loti de 3 livres avec le vainqueur. Le gris de Michael Herrington a résisté à Granary Girl à Chelmsford City une quinzaine de jours plus tard et a obtenu la place la plus large lors de son passage en classe à Wolverhampton la dernière fois, faisant peu d’impression après avoir été bousculé au départ. Il revient d’une pause de près de quatre semaines et Yoshimi, double vainqueur de Musselburgh pour l’ancien entraîneur Richard Fahey, est l’un des prétendants les plus intéressants.

Éligible (8)

A remporté sous la cavalière d’aujourd’hui Joanna Mason à Pontefract en mai, mais Paul Mulrennan était en tête pour le prochain succès d’Eligible sur le parcours et la distance en octobre. Le hongre de Mick Easterby est généralement retenu et apprécierait un galop honnête de bout en bout. A été soulevé de 6 livres pour cette victoire et n’était pas si bon dans un concours de cavaliers amateurs de six stades à Newcastle lors de la dernière fois il y a 31 jours. Cette note de 71 en demande plus, mais la forme de parcours gagnante est un point positif.

Image:

Éligible, monté par Mulrennan (à droite), en passe de remporter le Spreadex Sports Best Premier League Odds Handicap à Southwell





Sycomore (5)

Noel Meade n’a pas réussi à s’enflammer en six départs, mais a rapidement récompensé de nouvelles connexions en marquant pour le chantier Scott Dixon sur un mile ici en janvier. Pas si bon à gros prix depuis son retour d’une absence de 282 jours et a du terrain à rattraper sur quelques-uns des rivaux d’aujourd’hui.

Maraiel (1)

Un à surveiller maintenant ayant son premier départ pour Sean Lycett. Le joueur de trois ans a commencé sa vie en France avant de rejoindre Hilal Kobeissi, affichant un excellent quatrième 100/1 pour Double Time en forme à Chelmsford City. Le troisième cheval Dinoo a gagné la prochaine fois à Wolverhampton et Marayel pourrait s’être amélioré après une chirurgie du vent.

Donnez un peu en retour (12)

Deux fois placé, à Wolverhampton et Thirsk, pour l’ancien entraîneur Kevin Philippart De Foy et a produit quelques efforts respectables au milieu de terrain pour le nouvel entraîneur Sean Curran. La réservation de Kevin Stott est positive et les vibrations du marché valent la peine d’être surveillées, maintenant elles ont chuté de 2 livres.

Jambe de Bobby Joe (7)

Un des principaux du marché. Le hongre de Ruth Carr réalisait un triplé en marquant sous Joanna Mason à Wolverhampton le mois dernier et le finaliste Ower Starlight a donné un aspect solide à la forme en gagnant à Lingfield lundi. Jimmy Sullivan était en tête lorsque Bobby Joe Leg a été devancé par Martin’s Brig sur le parcours et la distance vendredi dernier et conserve la monture.

LE VERDICT

ANIF apparaît une sélection assez sûre (derniers mots célèbres), avec plusieurs entreprises proposant quatre places aller simple. Il a été fort à l’arrivée en battant le très apprécié Dancinginthewoods et les Tothenines classés 80 sur le parcours et la distance le mois dernier.