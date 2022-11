Course du jour sur Sky Sports Racing: Okavango Delta peut sortir de la marque dans l’obstacle compétitif du handicap de Doncaster | Nouvelles de la course

Alan Thomson examine de près la course du jour des paris At The Races vendredi, un obstacle compétitif à handicap pour compléter la carte à Doncaster.

Vendredi, je suis les caméras de Sky Sports Racing jusqu’à Doncaster et la course la plus intéressante sur leur carte du point de vue du barque est la course de deux milles trois stades Combo Handicap Loisir Haie (3.30). Treize coureurs se sont réunis et ce grand champ ouvre une variété d’options de paris.

LE TRAVAIL DE BASE

Le bilan avancé est bon, bon à mou par endroits, avec 24h sèches en perspective. Town Moor est l’une des pistes les plus galopantes du pays avec un rodage de plus de quatre stades.

FANTAISIES PRINCIPALES

Stratton Oakmont

L’enfant de six ans de Kathy Woollacott a été absent 200 jours depuis qu’il a chassé Marajman à Southwell et a été placé à Newbury et Bangor sur un terrain mou l’hiver dernier. Les signaux du marché peuvent donner un indice sur sa condition physique.

Delta de l’Okavango

Placé cinq fois pour Rose Dobbin mais toujours à la poursuite de cette victoire insaisissable. Le joueur de six ans a de nouveau manqué de tour de pied lorsqu’il a couru troisième derrière Melburnian et Cuban Cigar à Kelso en octobre, mais c’était un concours plus fort. Les joues sont essayées et le cavalier régulier Craig Nichol est en selle.

Cornicello

Sans doute le cheval de forme de la course mais qui s’intensifie en voyage. Il y a huit jours, le joueur de quatre ans de Jamie Snowden a battu Baliyad, classé 81, à Wincanton, réalisant l’essentiel de la course dans cet obstacle de handicap pour novices. Cornicello a également marqué à Plumpton en octobre et n’a trouvé que Maxcel trop fort à Hereford plus tôt ce mois-ci.

Image:

Cornicello de Jamie Snowden a gagné deux fois cette saison





Finalshot

Alex Edwards a conduit le hongre à la victoire à Uttoxeter début septembre et le finaliste Encashment a depuis terminé troisième derrière Cornicello à Plumpton en recevant des morceaux de poids. Finalshot n’a pas grand-chose à trouver avec Cornicello sur cette ligne de formulaire collatéral et non actualisé.

Lac Carra

Jenni Candlish et Sean Quinlan espèrent un changement de fortune avec le joueur de cinq ans, deuxième lors de ses trois dernières sorties. Son dernier effort est venu derrière Pardon Me, la jument en forme de Mick Easterby, qui a réussi son prochain départ ainsi qu’une marque supérieure de 5 livres, et Lough Carra a également affiché une bonne course derrière Calliope à Perth fin septembre. Les joues sont appliquées.

Faire demi-tour

A été hors piste 307 jours et peu d’encouragements à tirer de ses trois dernières courses en partant avec une cote de 80/1, 22/1 et 22/1. Cependant, il n’est jamais sage de rejeter quoi que ce soit du chantier Dan Skelton, et David England est une réservation intéressante.

Image:

Turnaway fait un premier départ cette saison pour Dan Skelton





ruisseau des rois

A remporté plus de trois milles à Southwell en mai et s’est classé quatre fois cette année. Déçu lors de son dernier départ à Sedgefield en battant un seul rival à domicile, mais il a un petit cri si ce n’était qu’un jour de repos.

Jeu Beaaa

Bien tenu derrière Lucky Lover Boy et Strong Team en forme sur plus de deux milles à Newcastle il y a 15 jours, mais il a été noté qu’il continuait à courir régulièrement. Ça vaut le coup d’essayer sur cette distance plus longue mais c’est bien tenu par Okavanka Delta sous la forme de Kelso.

Changer de partenaire

Elle a fait allusion à ses capacités à quelques reprises, mais la jument de Ruth Jefferson doit trouver une amélioration quelque part pour figurer. Porte une cagoule pour la première fois.

Coin Cobbs

Le joueur de six ans de Nick Gifford a été bon sous James Davies à Fakenham le mois dernier en battant le favori Blended Stealth dans un handicap novice de 2m 4f. Le finaliste a été arrêté lors de ses débuts à Lingfield la semaine dernière, mais Cobbs Corner doit être intéressant avec une marque de 4 livres de plus.

LE VERDICT

DELTA DE L’OKAVANGO continue de frapper à la porte et ce ne serait pas l’événement le plus fort qu’il ait disputé, il semble donc difficile de sortir du cadre. Cornicello est sur une lancée et sa chance est claire en remontant la distance.