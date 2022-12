Course du jour sur Sky Sports Racing: Mike Cattermole espère terminer l’année en beauté avec Kerry Lee coureur à Uttoxeter | Nouvelles de la course

Mike Cattermole de Sky Sports Racing espère signer 2022 avec un vainqueur dans la course du jour à Uttoxeter samedi.

Le En mémoire de June Taylor Handicap Hurdle (1.43) à Uttoxeter samedi est un événement de classe 3 sur deux milles et demi qui a initialement attiré 13 déclarations pour son pot de plus de 21 000 £, bien que Go Dante ait mal visé et ait maintenant été retiré.

La douzaine restante demandera un peu de réflexion et il n’est pas surprenant que le marché suggère qu’il est assez ouvert. En effet, une excellente course.

LES CONTENANTS

Dos en nickel

Coureur libre qui s’est absolument boulonné de 30 longueurs sur un sol meuble à Fontwell en octobre 2021. Cependant, il a été absent pendant 406 jours par la suite et est revenu à Cheltenham le mois dernier en ouvrant un énorme avantage à une étape uniquement pour se fatiguer et bien finir tenu.

Essayé dans une cagoule (conservée ici) la prochaine fois à Huntingdon lorsqu’il est redescendu à deux milles et affaibli dans les phases finales. A perdu 4 livres depuis son retour mais doit s’installer un peu pour réaliser son potentiel.

Personnel des messages

Il a débuté sa carrière en France, gagnant en profondeur à Dieppe.

Ses secondes à Wetherby et Doncaster au début de l’année étaient des courses respectables et étaient clairement attendues car il a commencé les deux fois comme favori. Mais il est parti depuis et a subi une opération éolienne.

Si cela a aidé, alors il pourrait bien être un grand joueur, et plus de pluie ne lui ferait aucun mal.

Gardien des rois

Une partie d’un dégagement de Gigginstown à Goffs en septembre lorsqu’il a été récupéré pour 21 000 £ par le toujours astucieux Kerry Lee de Henry De Bromhead. Avait remporté un premier obstacle à Wexford en juin, mais avait été interrompu lors de ses débuts en chasse, ce qui a probablement provoqué sa sortie.

A très bien fait ses débuts britanniques sur ce même parcours et sur cette même distance quand, après quatre mois d’arrêt, il n’a perdu qu’un cou à l’en forme Punctuation, qui a de nouveau gagné depuis à Cheltenham. La paire a tiré neuf longueurs d’avance sur les autres et l’étape de voyage lui convenait certainement.

Jusqu’à 4 livres maintenant mais Angus Cheleda enlève 5 livres. Avec ne serait-ce qu’une petite amélioration, il semble sûr d’être là, d’autant plus que plus de pluie lui conviendra. Grand joueur.

Garçon Hermès

A remporté à Exeter en décembre dernier et a été battu à deux reprises plus tôt cette année, alors approchez-vous peut-être avec un peu de prudence car il n’a pas l’air le plus simple (peut accrocher).

Cependant, il a abordé un événement de classe 2 à Sandown la dernière fois sur deux milles et semblait vraiment avoir du mal à approcher l’avant-dernier pour continuer à brancher des joues pour la première fois (conservées ici) pour prendre la quatrième place derrière le intelligent Love Envoi.

Le terrain doit convenir et il a un tir à sens unique.

Peux tu appeler

A chassé au début de l’année et a gagné à Catterick en février avec cette même marque.

Il est retourné à Taunton après neuf mois d’absence et était de retour sur les haies lors d’une course décente dans la défaite, battu d’une longueur par American Sniper, les deux terminant à 25 longueurs d’avance sur la prochaine maison.

Le terrain conviendra et il doit être sérieusement considéré.

Image:

Evan Williams renvoie Can You Call en voyage après une bonne seconde à Taunton la dernière fois





Monsieur Qui

A produit une performance de combat à Lingfield (soft) en novembre pour voir Jubilee Express dans ce qui a été le dernier vainqueur de son chantier (bien que plutôt calme depuis).

Une ligne directe avec Jubilee Express suggère une demande difficile contre Hermes Boy, mais il n’est pas exposé et a probablement plus à offrir.

Stello bleu

Considéré comme un chasseur en devenir par son entraîneur légendaire et après avoir terminé deuxième de son point, a fait ses débuts dans les règles après un an de congé pour gagner à Warwick en novembre 2021, terminant très fort pour une défaite serrée mais obtenant la course après un stewards ‘ enquête parce qu’il a été heurté près de chez lui.

Off depuis plus d’un an maintenant, mais il est clairement plein de potentiel d’un top, top yard et semble susceptible de commencer favori.

Ballycross

Vétéran qui était auparavant avec Nicky Henderson – et a été assez utile une fois – mais fait ses débuts pour de nouvelles relations mais avec un record de deux victoires en 35 départs. Première course de haies depuis un peu plus de trois ans et partenaire amateur sans victoire après 11 courses. Facile à opposer.

Rencontre Latino

Jument en progression qui a évolué principalement en bon terrain cette année et qui a décroché cinq victoires, dont sur le parcours et la distance en juillet. A également montré sa polyvalence sur des distances de deux à près de trois milles.

Off depuis qu’elle a été détenue à Kelso en septembre et doit en trouver un peu plus, bien qu’elle ait une forme antérieure sur soft.

Risque D’Argent

Avant-coureur et type constant qui a terminé deuxième à Wetherby après huit mois d’arrêt et on peut s’attendre à ce qu’il revienne pour cela. Gère le sol mais l’augmentation du voyage est une légère question car il était bien tenu en essayant quelque chose de similaire auparavant.

Maclaine

Un autre type non exposé qui est entré à Fontwell en novembre après 10 mois de congé, malgré s’être faufilé directement vers le rail des tribunes dans les phases finales.

La forme a reçu un coup de pouce lorsque la quatrième, Alexandra Romanov, a récupéré sur cette même piste plus tôt ce mois-ci.

L’écurie a été calme récemment mais il devrait y avoir plus à venir dans ce genre d’entreprise.

Rob Royal

Entraîné localement mais absent depuis octobre 2020, lorsqu’il a gagné facilement à Kelso avec seulement 2 livres de moins que la marque d’aujourd’hui. Talentueux et est en voyage mais a gagné un point. Rising 11 maintenant.

LE VERDICT

Beaucoup de possibilités avec plusieurs types légèrement courus dans le mélange, tels que Mister Who, Blue Stello et Maclaine.

Mais peut-être que l’option la plus solide est GARDIEN DES ROIS qui a couru une super première course pour Kerry Lee ici le mois dernier et cette forme a été renforcée.

Can You Call est raisonnablement handicapé et évalue un danger tandis qu’Hermes Boy a l’air énigmatique mais pourrait rester et obtenir un prix en argent. Message Personnel est également respecté si l’opération éolienne a fonctionné.

Bonne chance et bonne année !