Course du jour sur Sky Sports Racing: Lexington Knight peut se frayer un chemin dans le premier match de Wolverhampton | Nouvelles de la course

La course d’ouverture de lundi à Wolverhampton est un handicap intrigant dans lequel Alan Thomson regarde les neuf coureurs avant de nommer sa fantaisie.

La garantie minimum de 100 000 £ de la piscine Tote Placepot de lundi est proposée à Wolverhampton, en direct sur Sky Sports Racing, et neuf coureurs ont été déclarés pour le Meilleures cotes chaque jour avec BetUK Handicap (16h25)un événement de classe cinq sur un mile et demi sur la surface de Tapeta.

LE TRAVAIL DE BASE

Dans la foulée du programme de neuf courses de samedi soir, l’action continue de se succéder au cours des deux prochains jours à Dunstall Park.

Richard Fahey et Oisin Orr se sont associés pour décrocher un triplé il y a deux jours mais ne sont pas représentés sur la carte d’aujourd’hui. Mark et Charlie Johnston, aux côtés de John Butler, affichent des taux de grève de 22 % à Dunstall Park cette année.

Deux autres entraîneurs entrent dans la course vedette d’aujourd’hui à la suite de courses notables de novembre. Sir Mark Prescott a eu deux vainqueurs et quatre places sur 11 coureurs, tandis que Craig Lidster possède un record de deux vainqueurs et deux places sur seulement huit coureurs.

FANTAISIES PRINCIPALES

Midrarr (stalle 1)

Trois fois vainqueur pour William Haggas l’été dernier, y compris sur le parcours et la distance, Midrarr a depuis rejoint Chris Dwyer via un sort avec Brian Ellison. Midrarr avait une chance sans ami de 50/1 lorsqu’il a terminé dernier des neuf à Chelmsford City il y a 20 jours, mais c’était un concours légèrement plus fort. Elle a chuté à une note favorable et Thore Hammer Hansen monte pour la première fois.

Percy Willis (4)

Seulement huitième de la course remportée par Lexington Knight ici en octobre et a du pain sur la planche. Le cavalier d’aujourd’hui, PJ McDonald, s’est associé au hongre de Jedd O’Keeffe pour remporter la victoire ici l’hiver dernier, complétant d’autres succès par tous les temps à Southwell et Newcastle, et Percy Willis n’a pas été battu trop loin lorsqu’il a couru cinquième pour handicaper Queen Of Ipanema il y a 17 jours.

Génésius (8)

A gagné sur le parcours et la distance en août dernier et a presque cassé une longue course perdante lorsqu’il a été rattrapé sur la ligne par Clifftop Heaven sur le parcours et la distance il y a 16 jours. Cela a prolongé sa séquence de défaites à 14, mais le hongre de Sir Mark Prescott est généralement au cœur de l’action. Va bien pour l’apprenti de 7 livres Morgan Cole et Genesius est mieux loti de 6 livres avec Lexington Knight lors de leur course derrière Sarsons Risk à Leicester début août.

Croix de Nolton (7)

L’un des deux coureurs de Middleham Park Racing et le garçon de trois ans formé par Hugo Palmer sont revenus d’une pause de 53 jours pour chasser Fearless Bay à Southwell fin octobre. Nolton Cross a été renforcé dans la classe à Kempton la prochaine fois, mais n’a pas coupé beaucoup de glace en terminant huitième derrière Ziggy. Il a été expulsé favori 2/1 à Newcastle en septembre, mais a couru beaucoup trop librement dans les œillères pour la première fois, terminant dernier. La monture de Clifford Lee a marqué plus d’un mile ici début janvier et est un concurrent sérieux.

Chevalier de Lexington (2)

Le hongre de Richard Hannon a marqué sur le parcours et la distance le mois dernier, mais n’a que peu d’avance sur le troisième proche Genesius. Une augmentation de 3 livres est acceptable et l’apprenti de 7 livres Alexander Viokhansky enfile la casquette numéro un de Middleham Park. Lexington Knight a connu un été fructueux, faisant tout pour battre Neverbeen To Paris trois longueurs ici en août, et a été placé à Ffos Las, Newmarket et Leicester.

Joli bouquet (6)

Avoir son premier essai dans une entreprise de handicap après avoir couru quatrième derrière Wandering Rocks de James Fanshawe dans un enjeu novice de Doncaster fin juillet. Le 3 ans de Keith Dalgleish a été battu de neuf longueurs à cette occasion mais avait auparavant apprivoisé le décevant Rechercher de Ralph Beckett à Carlisle. Reste relativement peu exposée et Pretty Bouquet pourrait être prête à fleurir après son retour d’une absence de quatre mois.

Clairon Majeur (3)

A dépassé son prix de départ de 25/1 lorsqu’il a été battu dans une finition de couverture par Clifftop Heaven et Genesius sur le parcours et la distance il y a 16 jours. Anciennement formé par Richard Hughes lors de courses avec des notes plus élevées, Bugle Major a terminé deux fois deuxième pour Archie Watson, à Lingfield et Kempton en octobre. Reste une jeune fille après 20 courses en Grande-Bretagne mais a gagné trois fois en France plus tôt dans sa carrière. J’ai eu l’air un peu malchanceux la dernière fois quand à nouveau l’apprenti est monté et que Luke Morris prend les rênes.

Masque d’anarchie (5)

Trois fois vainqueur l’été dernier, Masque Of Anarchy a réitéré l’exploit dans les concours de cavaliers amateurs en juillet/août. Le hongre de Craig Lister a également affiché une excellente deuxième place dans un grand peloton à Newmarket, mais a trois longueurs à trouver avec Nolton Cross lors de sa dernière course derrière Fearless Bay à Southwell.

Contrôle du Chaos (9)

A son premier départ pour Stuart Edmunds après de solides efforts en Irlande. A marqué deux fois à Dundalk en tant que juvénile et a terminé deuxième en trois sorties sur le gazon au début de l’été. Mollie Philips a un tirage difficile à surmonter dans le décrochage neuf, mais Chaos Control est intéressant pour ses débuts au Royaume-Uni.

LE VERDICT

En l’absence de tout autre favori évident, CHEVALIER DE LEXINGTON peut obtenir son propre chemin à l’avant. Espérons que son jeune cavalier puisse obtenir les bonnes fractions à partir d’un pas parfait dans la stalle deux.