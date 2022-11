Course du jour sur Sky Sports Racing: l’équipe de Sue Smith peut marquer à nouveau à Newcastle avec The Paddy Pie | Nouvelles de la course

Mike Cattermole donne son verdict sur la course la plus précieuse de la carte National Hunt de Newcastle, en direct sur Sky Sports Racing jeudi à 14h48.

Le Follow @attheraces sur Twitter Handicap Chase sur deux miles et demi est la course la plus précieuse sur la carte de Newcastle et elle voit la réapparition rapide de Hidden Commander après sa victoire sur le parcours et la distance il y a une semaine. Il a une pénalité de 7 livres à surmonter.

LE TRAVAIL DE BASE

Les fortes pluies pendant la majeure partie de la journée de mardi se sont élevées à 14 mm au total avec une quantité similaire prévue pendant la nuit et le jour de la course elle-même. Le bon actuel, bon à doux par endroits, pourrait devenir bon à doux ou peut-être plus doux au moment de la course car il s’agit de l’avant-dernière compétition de la journée.

CONTENANTS

Slanelough

Chasseur expérimenté avec trois victoires en 24 départs sur des clôtures qui a remporté un match ici en mars dernier mais qui a été bien tenu depuis, y compris après une pause de six mois à Ayr. Aime souvent courir en avant et est sans doute meilleur autour du voyage minimum.

Image:

Slanelough a goûté à la victoire à Newcastle en mars





Géryville

Ex-chasseur français qui a rejoint Micky Hammond au début de la dernière campagne et a commencé par une victoire convaincante juste avant ce voyage à Wetherby.

A été largement envoyé sur trois milles après cela et a remporté une autre victoire sur ce parcours lorsqu’il s’est rallié tard pour prendre le dessus sur The Ferry Master en mars.

A joué de manière très respectable lors de sa récente réapparition à Wetherby, encore une fois sur trois milles, se fatiguant lors du rodage et se façonnant comme s’il avait juste besoin de courir. Commencé favori ce jour-là aussi. Revenir en voyage mais pourrait avoir plus à offrir et est très respecté.

Commandant caché

Mérite le mérite d’avoir creusé profondément sur le parcours et la distance il y a une semaine en prenant le dessus sur la nouvelle ancienne recrue française Heroique De Maulde, la paire tirant 11 longueurs d’avance.

A une pénalité de 7 livres à surmonter aujourd’hui, soit 2 livres de plus que sa nouvelle marque. De plus, le sol cette fois est susceptible d’être un peu plus mou que la semaine dernière et cela peut rendre la tâche plus difficile pour lui car il semble plus efficace sur une surface plus saine.

La main de Léonard de Vinci

Ses deux victoires au Royaume-Uni ont toutes deux été de plus de deux milles et à Catterick, bien qu’il semble rester ce voyage. Off depuis mars quand il a saigné du nez et est probablement mieux surveillé aujourd’hui.

La tarte au riz

Coureur éminent qui a beaucoup d’expérience et qui court sur ce qui est sans doute son meilleur voyage.

Une bonne seconde à Wetherby en janvier dernier ne s’est pas vraiment construite et par conséquent, il a maintenant glissé à une marque très raisonnable. Il est retourné à Wetherby pour sa course de réapparition – sa première depuis huit mois – et s’est bien formé avant de s’estomper après avoir sauté l’avant-dernier.

La forme stable a été une énorme préoccupation ces derniers temps, mais il y a eu des signes que les choses commencent à tourner le coin et, hier à Hexham, ils étaient de retour parmi les gagnants pour la première fois depuis des mois. Avec à la fois le voyage et le sol adouci maintenant en sa faveur, cela pourrait bien être le moment de le rattraper.

Voleur tapageur

Chase fait ses débuts pour lui aujourd’hui et a sa première course depuis une opération éolienne (sa deuxième), mais Lucinda Russell et Peter Scudamore sont en excellente forme avec de nombreux gagnants ces derniers temps.

Vu pour la dernière fois gagner ici sur la même distance en haies en février. Aime faire la course et est digne de respect – et aussi un contrôle minutieux dans les paris !

VERDICT

Hidden Commander a bien fait ici la semaine dernière mais les conditions seront plus difficiles pour lui cette fois. Geryville est respecté mais le soupçon est qu’il pourrait être adapté par un peu plus loin.

Maintenant que l’équipe de Sue Smith est de retour parmi les gagnants, le séduisant handicapé La tarte au riz est le choix, bien que le 8/1 ait disparu depuis longtemps.