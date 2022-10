Course du jour sur Sky Sports Racing: le poulain de John Gosden, Knight Of Honor, offre une valeur dans chaque sens dans le handicap de Doncaster | Nouvelles de la course

Alan Thomson a choisi un gagnant 11/1 à Windsor plus tôt cette semaine et revient avec un aperçu de la meilleure course de paris de vendredi, en direct sur Sky Sports Racing.

Les caméras Sky Sports Racing sont à Doncaster vendredi pour une carte de huit courses et le Handicap des agents de change très différents Vertem (4,38), un concours de classe trois d’un mile et deux stades mettant en vedette neuf enfants de trois ans, est nominé pour le pari d’aujourd’hui.

LE TRAVAIL DE BASE

Doncaster, à près de deux milles à la ronde, est l’une des pistes les plus galopantes du pays et le circuit à gauche a un rodage de plus de quatre stades. Le départ officiel jeudi matin a été décrit comme bon à doux, bon par endroits et de fortes averses sont prévues.

Richard Hannon est le meilleur entraîneur cette saison, avec 10 vainqueurs sur 42 coureurs, tandis qu’Andrew Balding 6-24, William Haggas 5-18 et Charlie Appleby 5-18 affichent un bon taux de frappe.

Les jockeys Daniel Muscutt, William Buick et Rossa Ryan se partagent les grands honneurs avec sept vainqueurs chacun, un devant Danny Tudhope. Ils sont tous en action sur Town Moor.

Alors, comment la course vedette d’aujourd’hui est-elle susceptible de se dérouler ?

Les chevaux de Mark Johnston sont très souvent montés de face et des tactiques de force ont été employées les deux dernières fois sur Dubai Leader. Cependant, il est peu probable que son poulain ait tout fait à sa manière, car Lizzie Jean a tout fait pour marquer à Kempton début juin et le premier officier a été monté positivement lors de la propulsion à Nottingham. De plus, Polyphonic n’a jamais été en tête lors de sa victoire par huit longueurs à Carlisle en août, il ne devrait donc pas manquer de rythme précoce.

FANTAISIES PRINCIPALES

chevalier d’honneur

John Gosden et Rab Havlin ont connu une longue et fructueuse association et ils collaborent ici avec le poids le plus élevé. Les efforts de Knight Of Honor cette saison ont été quelque peu ternes et il n’est pas surprenant de voir des joues appliquées après son dernier sixième à Surrey Mist utile à Windsor il y a 18 jours. N’a pas réussi à ajouter à son seul succès à Goodwood en juin dernier, mais c’est une nuance plus facile que les récentes affectations.

Premier officier

William Buick est une réservation notable de Jane-Chapple-Hyam pour son poulain, un possible améliorateur rapide. Le premier officier a gagné à Salisbury pour Roger Varian l’été dernier et s’est assez bien préparé pour son nouveau maître-chien en battant plus de six longueurs à Nottingham il y a 16 jours. Une augmentation de 8 livres en demande plus, mais il pourrait être à la hauteur de la tâche.

Image:

Le jockey champion William Buick est réservé pour monter le premier officier de Jane Chapple-Hyam





Lizzie Jean

La pouliche Nathaniel d’Ivan Furtado est élevée pour gérer des conditions douces, mais sa carrière avait été limitée à tous les temps avant une inclinaison trop ambitieuse au St Leger. Les victoires précédentes de Lizzie Jean à Kempton et Southwell étaient accrocheuses, mais elle a grimpé de 10 livres grâce à ce dernier succès à large marge.

Chef de Dubaï

Le coureur le moins exposé de la formation avec seulement trois départs en carrière. A confirmé la promesse de ses débuts cinquième à Post Impressionist à Ayr en avril en faisant tout pour décrocher un enjeu novice à Windsor début mai. Déçu à Lingfield revenant d’une absence de 134 jours (cagoule qui est maintenant jetée) mais est probablement capable de mieux se déplacer maintenant dans une entreprise handicapée.

Frankendael

Le hongre de Tim Easterby a repoussé les types assez solides Reach et Broadspear dans la mode du jeu à Beverley et est étroitement associé à Knight Of Honor sur une ligne de forme collatérale via Broadspear. Frankendael n’a pas pu accélérer avec le favori Nigwa dans une jeune fille de Ripon à la fin du mois d’août et le vainqueur a coupé une grande partie de la course avant de capituler un furlong dans un handicap assez chaud à Newmarket mercredi.

RESTE DU TERRAIN

Non-dit

Représente la puissante combinaison Ralph Beckett et Rossa Ryan et a semblé rester coincé dans la boue à Haydock la dernière fois lorsqu’un septième à un rythme de l’impressionnant vainqueur formé par William Haggas, Al Mubhir. Unspoken a remporté une affaire assez modeste à Chester la saison dernière, battant The Dunkirk Lads, et était assez bien soutenu à Haydock, suggérant que mieux était attendu.

Polyphonique

A effacé son cahier avec un effort apprivoisé lors de la réunion occidentale d’Ayr alors qu’il était faible sur le marché, mais c’était un flop rare. Le hongre de Karl Burke a remporté un large vainqueur à Carlisle début juin et a perdu sur une photo face à Love Is Golden de Mark Johnston sous une pénalité une semaine plus tard à Haydock.

Jonction de smoking

Daniel Muscutt prend la tête du poulain de James Fanshawe, sur le terrain de Kempton il y a 23 jours. Il avait auparavant décroché les chances à Ffos Las, mais non sans laisser ses bailleurs de fonds en sueur avec une performance professionnelle. Le formulaire a fonctionné un peu mieux qu’il n’y paraissait au départ, donc pas d’espoir désespéré. Un sol mou ne serait pas un inconvénient.

Roi riche

A terminé quatrième bien battu par Lizzie Jean à Southwell et a un peu de mal à renverser cette ligne de forme. Sur une note plus positive, Ed Bethell a réservé Andrea Atzeni.

LE VERDICT

Avec quelques chefs de file confirmés qui verrouillent les cornes, une affaire tactique fascinante est sur les cartes.

CHEVALIER D’HONNEUR a un peu à prouver, mais John Gosden a baissé sa mire ici. Knight Of Honor n’est peut-être pas rentré chez lui après le long voyage d’un mile et trois stades de Windsor la dernière fois et le vainqueur bien soutenu Surrey Mist s’est élancé de quatre longueurs lors d’un concours Listed à Deauville mercredi.

Avec autant de rythme potentiel en course, Rab Havlin tentera probablement de jouer ses cartes tardivement. Ma sélection ressemble à un prix dans chaque sens si c’est comme ça que vous aimez parier dans ces handicaps serrés.

Le premier officier n’a jamais semblé susceptible d’être révisé sur une surface cédante à Nottingham lors de son premier départ pour Jane Chapple-Hyam et il en reste peut-être plus dans le casier. La forme de cette course semble solide, le deuxième Ascending battu ayant gagné à Goodwood (tendre) en juin. Frankandael, un fils de Camelot, gère les terrains boueux et cela pourrait compter beaucoup si la pluie est arrivée avant l’heure de départ.