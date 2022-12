Course du jour sur Sky Sports Racing: Ladronne pensait réussir un triplé à Newcastle jeudi | Nouvelles de la course

Mike Cattermole de Sky Sports Racing vise un concours ouvert à Newcastle jeudi et choisit un chercheur de triplé pour l’entraîneur Tjade Collier.

La Chasse aux handicaps des magazines Living North (1.17) est la deuxième course la plus précieuse sur la carte à Newcastle jeudi et Ladronne, à la recherche de tours du chapeau, devrait être renvoyé favori dans une course contenant des prétendants à potentiel, tels que Monbeg Genius, aux côtés de certains types frustrants tels que Who’s In The Box dont le taux de victoire est médiocre mais qui est maintenant devenu bien handicapé.

LE TRAVAIL DE BASE

Il fait bon à doux, doux par endroits après 7 mm de pluie sur les 24 heures jusqu’à mercredi matin. Mais la température devrait plonger en dessous de zéro la veille de la course et les nappes de givre descendent. Le sol pourrait donc être un peu collant.

CONTENANTS

Monbeg Génie

Double vainqueur des haies en quatre départs qui a battu deux rivaux avec facilité à Chepstow en mars lors d’un voyage similaire à celui d’aujourd’hui.

A eu sa première course depuis sept mois et la première depuis une opération éolienne alors qu’il était le dernier de quatre lors de ses débuts en chasse dans une poursuite avec handicap pour novices de classe 3 à Aintree, abandonnant après avoir sauté l’avant-dernier. Était-ce purement dû à la fatigue ou y avait-il encore un problème avec sa respiration ?

Si c’est le premier, il a encore le potentiel de se manifester (à partir d’une marque inférieure de 2 livres) et de s’impliquer, car ce n’est que la sixième course de sa carrière.

Moment élégant

Partage le poids le plus élevé avec le coureur de Jonjo O’Neill mais est beaucoup plus expérimenté, bien qu’il ne puisse se vanter que de deux victoires sur 33 départs en carrière (12 fois placés) et n’a pas gagné depuis trois ans.

A légèrement couru depuis qu’il a rejoint Lucinda Russell d’Irlande au début de la saison dernière et a terminé troisième à Carlisle lors de son premier départ pendant 11 mois en octobre, mais n’a pas semblé rester à quatre milles à Musselburgh le mois dernier. Préférez regarder.

Ladronne

Dans une forme formidable avec des victoires à Wetherby et Catterick récemment. Battez Deyrann De Carjac à la première occasion – la paire de milles d’avance – et cette forme a été affranchie lorsque le deuxième a réalisé une excellente cinquième de la Paddy Power Gold Cup. A montré sa polyvalence en termes de voyage lors de l’intensification d’une longue période de trois milles à Catterick et une augmentation de 4 livres semble raisonnable. A beaucoup en sa faveur.

Brave indien

En bonne forme au début de 2020 avec des victoires sur des clôtures à Chepstow et Newbury, à la fois sur un terrain profond et sur des trajets plus courts que celui-ci. Cependant, il a été absent pendant deux ans par la suite, mais a assez bien couru à Wetherby à son retour en mars avant huit autres mois d’arrêt pour tomber lorsqu’il était hors de combat à Wetherby à trois milles en octobre.

Maintenant atteint le stade de vétéran et difficile de savoir de quoi il est capable ces jours-ci.

À mi-parcours

Le coureur de haies gagnant qui a perdu sa place lors de ses deux départs de poursuite, lors de la première clôture à Carlisle en octobre, puis cinq fois lorsqu’il n’a pas eu de chance d’être gêné par un abatteur à Kelso. Avait sauté raisonnablement jusque-là, bien qu’un peu hésitant parfois, et difficile de savoir ce qui se serait passé.

Cependant, il n’a commencé sa carrière sous Rules qu’il y a un peu plus d’un an et il a encore du temps de son côté.

Qui est dans la boîte

Forme très inégale de la fin et a chuté de sept dans la course de Ladronne à Catterick. En conséquence, il a 16 livres de moins dans le handicap qu’il ne l’était il y a un an et sa seule victoire sur les clôtures est survenue il y a près de deux ans maintenant. Facile à opposer.

Bretney

Un chasseur constant qui a gagné deux fois sur 10 départs de chasse avec six classements. Fait intéressant, il a commencé favori à sept de ces 10 occasions et l’a justifié à Hereford le mois dernier (classe 5), pour lequel il a été élevé à 4 livres.

L’écurie, rare visiteur de ce parcours, est en forme et il faut le respecter.

LE VERDICT

Je soupçonne qu’il y a plus à venir de Monbeg Genius et probablement aussi de Half Track qui sont les plus jeunes coureurs de la formation et les moins exposés.

Bretney devrait à nouveau rendre un bon compte mais le vote va à l’en forme Ladronne qui est clairement en pleine forme en ce moment. Sa forme a un aspect plus solide.