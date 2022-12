Course du jour sur Sky Sports Racing: La patience est la clé de la montagne Aconcagua à Wolverhampton handicap lundi | Nouvelles de la course

Les projecteurs de Sky Sports Racing de lundi tombent sur le premier match de Wolverhampton, le Top Odds Every Day With BetUK Handicap (5,30), un concours de classe 5 organisé sur cinq stades qui a attiré 11 coureurs.

LE TRAVAIL DE BASE

Wolverhampton a été bon pour Jack Mitchell, Rossa Ryan et David Probert cette année mais l’homme à suivre pourrait être William Buick, qui arrive pour deux tours sur Pherenikos (6.00) et Compliant (7.30).

FANTAISIES PRINCIPALES

Médaille d’or d’Alya (stand 6)

A montré un minimum de promesses en tant que juvénile pour Richard Hughes, notamment lorsqu’il n’a pas été battu de loin (cinquième) dans une pépinière de Lingfield en novembre dernier. A depuis rejoint Robert Stephens et elle doit intensifier son dernier de huit à Lingfield lors de sa dernière détection il y a 285 jours. Taylor Fisher enlève 7lb.

Mont Aconcagua (4)

Un concurrent de premier plan pour Iain Jardine. Le pilote de quatre ans a gagné à Redcar au début du mois d’août et a intensifié quelques performances modestes par la suite lorsqu’il a battu un confortable vainqueur de parcours et de distance il y a quatre semaines, après avoir été retenu et introduit en contrebande dans la course par Andrew Mullen. Une augmentation de 7 livres est assez dure mais il devrait rester compétitif.

Ellie Piper (3)

La pouliche de Robyn Brisland a marqué sur le parcours et la distance fin septembre sous Kevin Stott, battant quelques rivaux d’aujourd’hui à Nacho et Hot Hot Hot. A couru quatrième ici il y a trois jours, ne trouvant pas grand-chose dans les dernières étapes après avoir voyagé confortablement pendant une grande partie de la course. A terminé dernier de 11 derrière Aconcagua Mountain à la mi-novembre, sans jamais frapper un coup du tirage au sort le plus large. Elle est mieux amarrée ici dans la stalle trois.

Incroyable Amaya (5)

Elle est revenue d’une longue absence sur le parcours et la distance lundi dernier, ne battant qu’un seul domicile, mais elle s’est classée cinq fois ici l’hiver/printemps dernier. Assez bien dessiné dans la stalle cinq si elle peut améliorer son jeu.

Jour iconique (11)

La pouliche peu courue de David O’Meara a commencé 50/1 lors de ses deux derniers départs, ne battant qu’un seul rival à domicile à chaque fois. Ben Robinson a du pain sur la planche du stand 11.

Nachos (10)

Avait deux de ses rivaux d’aujourd’hui, Glorious Charmer et Hot Hot Hot, derrière lors de la notation ici en mai, mais seulement neuvième derrière Aconcagua Mountain sur le parcours et la distance la dernière fois. Le décrochage 10 n’est pas un tirage facile à contourner pour Josephine Gordon.

Duc de Florence (8)

Grand ancien serviteur de David Griffiths et était autrefois un sprinter classé 109. Les années l’ont inévitablement rattrapé, mais le joueur de 13 ans aura été mis au point par un effort respectable à Lingfield il y a à peine 12 jours. Frustrant, il est souvent lentement absent ces jours-ci, mais a le bon homme au sommet à Jason Hart.

Charmeur glorieux (2)

Ne pouvait gérer que la septième place derrière Coast il y a 13 jours, mais aurait un grincement s’il était capable de retrouver la forme de ses victoires sur le parcours en février et avril. Tom Eaves a un bon lancer dans la stalle deux.

Isha (1)

La pouliche formée par Charlie Wallis avait une vue arrière de la montagne Aconcagua la dernière fois, mais elle est mieux lotie avec les poids révisés d’aujourd’hui. Elle était dans l’enclos des gagnants à Southwell l’hiver dernier et a besoin de redécouvrir cette vieille étincelle pour figurer à partir d’un pas de rails dans la stalle un.

Nellie Français (7)

A marqué à Newcastle en février mais a passé une longue période dans le marasme jusqu’à produire un excellent troisième à Embla sur le parcours et la distance il y a trois jours. La jument de Katie Scott détient la quatrième maison Ellie Piper sur cette forme singulière, elle est donc l’une des prétendantes les plus intéressantes.

Chaud Chaud Chaud (9)

La jument de Tony Carroll a gagné à Brighton en juin, on ne peut donc pas exclure qu’elle revienne complètement après une absence de 74 jours. A terminé troisième dans un Classified Stakes sur parcours et distance en mars.

LE VERDICT

MONTAGNE ACONCAGUA pourrait difficilement être décrit comme un handicap, mais le quatre ans d’Iain Jardine est bien dessiné si la tactique patiente est à nouveau employée par Andrew Mullen. Les deux efforts inférieurs à la normale du quatre ans en septembre sont survenus lorsqu’ils étaient montés par des apprentis inexpérimentés.