Course du jour sur Sky Sports Racing: la paire Marco Botti détient la clé dans le handicap serré de Wolverhampton lundi | Nouvelles de la course

Alan Thomson a jeté son regard d’expert sur un peloton de 12 dans un concours de handicap serré à Wolverhampton lundi, en direct sur Sky Sports Racing à 20 heures.

Wolverhampton, avec une garantie de pool de placepot minimum de 100 000 £ en fonctionnement, est la réunion de choix lundi (en direct sur Sky Sports Racing), avec le Conseils d’experts sur les fantaisies de Fallon par BetUK Handicap réservée au pari mis en avant de ce soir. Treize coureurs se dirigent vers le concours de classe 4 sur un long voyage d’un mile et un furlong.

LE TRAVAIL DE BASE

La nature pointue de la piste de Tapeta, mesurant un mile à la ronde, en fait un examen sérieux de l’équitation. Ses virages serrés à gauche et sa courte ligne droite donnent à la piste une sensation de style américain.

David Probert (17 ans) est le meilleur jockey jusqu’à présent cette année avec 17 vainqueurs, un devant Jack Mitchell, qui affiche un bon taux de grève de 28 %. Rossa Ryan est la suivante au 15.

Charlie et Mark Johnston ont dominé la liste des entraîneurs pendant un certain temps, mais ils ont été rejoints sur la barre des 20 gagnants par Mick Appleby. À leurs trousses, Tony Carroll (17 ans) et George Boughey (16 ans).

FANTAISIES PRINCIPALES

La Maquino (stand 3)

A fait un début de saison prometteur en affichant un quatrième à Nizaako à Newmarket, mais ses deux sorties ultérieures ont été gâchées par des pauses bâclées. Le hongre de George Baker ne s’est jamais présenté dans la course remportée par Sanitiser à Windsor début septembre et c’était une histoire similaire alors qu’il était loin derrière Ajero à Goodwood en plein été. C’est moins exigeant.

Fille écrasante (12)

La pouliche de William Knight a remporté trois courses au printemps en revenant d’une absence de 178 jours, y compris sur le parcours et la distance, et sa dernière quatrième à American Flag à Redcar en septembre a été un autre effort utile. La réservation de Danny Tudhope est positive mais difficile à surexciter à propos du stand 12.

Francesi (7)

Luttant pour mettre sa tête devant, mais le poulain formé par Sean Woods sera probablement encore une fois dans la ligne de mire. Il a chassé Sucellus à domicile sur le parcours et la distance le mois dernier et le troisième cheval Visibility a depuis gagné ici. Les clignotants s’allument pour la première fois.

Illuminez nos étoiles (2)

A affiché une excellente deuxième place derrière Raising Sand sur un mile à Newcastle à la mi-septembre et le hongre de Scott Dixon, un précédent vainqueur de 10 stades à Epsom en juin, figurera sur de nombreuses listes restreintes. Luke Morris est de retour à bord pour la première fois depuis que le partenariat a débloqué un triplé de victoires à Chelmsford City plus tôt cette année lorsque Light Up Our Stars était sous la garde de Tony Carroll.

Le garçon de Marion (11)

Spécialiste établie de Lingfield, Marion’s Boy a coupé peu de glace cette saison, terminant dernière de six à Windsor en juillet et huitième derrière Natchez Trace à Kempton en septembre. Le hongre de Roger Teal a encore du pain sur la planche sous David Probert mais le retour sur une surface artificielle peut être considéré comme un plus.

Vidhata (13)

Très intéressant sur les débuts avec handicap. Le jeune de trois ans de Marco Botti s’est montré prometteur en compagnie novice / jeune fille, troisième derrière Maktoob sur le parcours et la distance au printemps sous le cavalier d’aujourd’hui Neil Callan. Le finaliste Okeechobee a progressé pour remporter ses trois courses suivantes, plus récemment sur une note de 92 à Salisbury par plus de quatre longueurs.

Vidhaata revenait d’une absence de 164 jours lorsqu’il avait terminé quatrième derrière Broadspear à Windsor il y a quatre semaines et pourrait faire un grand pas en avant. Le décrochage 13 est négatif, donc le rusé Callan devra puiser dans son expérience considérable pour exécuter un plan de match.

Chanceux San Jore (4)

L’ex-Jessica Harrington grise s’est bien adaptée au changement de décor et poursuit un triplé sur le dos des victoires ici en août et octobre pour Marco Botti. Le joueur de trois ans avait le vainqueur du cours de la semaine dernière, Baby Steps, en troisième position à cette dernière occasion et semble susceptible d’être impliqué sous Stefano Cherchi.

Oh règne d’Herbert (5)

Sur une longue séquence de défaites, mais il y avait des signes de renouveau à Newmarket le mois dernier lors de la quatrième place derrière Turntable dans un concours de classe 3. A laissé tomber un autre 2 livres et en forme, Richard Hannon a réalisé un triplé tous temps lundi dernier avant de frapper à nouveau à Chelmsford City quelques jours plus tard. Oh Herberts Reign fait ses débuts par tous les temps et le stand cinq est un terrain pratique.

Dindou (9)

Pas l’un des élèves vedettes de Roger Varian, mais les relations auraient été encouragées par le troisième du hongre à Chelmsford City le mois dernier lorsque des joues ont été appliquées. Plutôt décevant mais Dindoo a réussi à gagner une course à Haydock en juillet dernier. Peut-être que ce talent latent recommence à briller. David Egan a réservé.

Lune de Tipperary (6)

Kieran O’Neill fait équipe avec le hongre d’Ivan Furtado et aucun espoir vain s’il est capable de retrouver sa forme estivale lors de ses victoires à Yarmouth et Newmarket. Pas pondéré par cela, mais ses trois dernières sorties offrent peu d’encouragement qu’un renouveau est juste au coin de la rue.

RESTE DU TERRAIN

Danehill Kodiac

Sa forme utile pour l’ancien entraîneur Richard Hannon est un lointain souvenir et le hongre de Joe Tickle n’a battu qu’un seul rival lors de ses quatre dernières sorties. Une visière pour la première fois devra travailler l’oracle.

Choix du gardien

La réclamation de 3 livres de Tyler Heard a été cassée par Adrian Wintle et Keeper’s Choice a connu un été fructueux, marquant deux fois à Bath avant d’être battu par Queen Of Burgundy à Chester en juillet. A terminé sur le terrain lors de son dernier départ et a été bien battue lors d’une apparition solitaire par tous les temps à Kempton il y a trois ans.

LE VERDICT

Un handicap serré et Marco Botti met un poseur en alignant deux enfants de trois ans, tous deux avec des chances évidentes. CHANCEUX SAN JORE a dessiné un pas pratique dans la stalle quatre s’il est capable d’éviter les ennuis dans le premier virage, tandis que Vidhaata, le plus large, n’est pas exposé en compagnie de handicap et pourrait bien avoir quelques livres en main de l’évaluateur.