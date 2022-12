Course du jour sur Sky Sports Racing: Karl Burke pouliche Cariad Angel valeur aller-retour dans la pépinière de Southwell | Nouvelles de la course

Mike Cattermole de Sky Sports Racing pense qu’il a trouvé une valeur dans les deux sens pour s’essayer à un concours de pépinière ouvert à Southwell jeudi.

La vague de froid bouleverse vos attentes à cette période de l’année, mais avec des courses assurées à Southwell sur la Tapeta jeudi, la course du jour est la TalkSport Propulsé par Fans Nursery Handicap (4.05) qui a attiré un champ de huit.

Il présente le très en forme Pocket The Packet, dont les progrès dans ces courses ont été tels qu’il est maintenant confronté à sa question la plus sérieuse à ce jour. Attendez-vous cependant à ce que le vainqueur de Kempton, Elegant Charm, de l’écurie Charlie Appleby, le pousse au favoritisme. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir une chance.

TRAVAUX DE BASE

Ils appellent la Tapeta “Standard” bien que la piste sera travaillée en profondeur pour atténuer tout compactage qui pourrait survenir en raison du temps froid. Par conséquent, il pourrait courir un peu sur le côté lent.

CONTENANTS

La Havane au bord de la mer

Assez utile et a beaucoup d’expérience sur la Tapeta. Nul doute qu’elle était impressionnante lorsqu’elle a remporté cinq longueurs d’une course similaire à celle-ci à Newcastle pour laquelle elle a été augmentée de 8 livres par le handicapeur.

De part et d’autre de cela, il a affronté des adversaires mieux notés lors de deux qualifications accélérées (FTQ), à Newcastle et Wolverhampton et n’a pas été déshonoré, surtout après un démarrage lent à cette dernière occasion.

Semble avoir été rejetée par les bookmakers mais peut avoir une meilleure chance que cela, bien qu’il y ait une ligne qui suggère qu’elle aura du mal à battre Elegant Charm.

Charme élégant

De la cour la plus dominante du pays et a récemment déployé deux efforts très solides dans les pépinières de Kempton en perdant puis en battant Tenjin, formé par Marco Botti. A transformé un déficit d’une demi-longueur en un avantage de longueur avec l’aide d’un swing de 4 lb en sa faveur.

Tenjin a ensuite couru un troisième honorable dans un FTQ à Wolverhampton, terminant deux places et deux longueurs et demie devant Havana By The Sea, qui a reçu 2 livres.

Cette ligne de forme peut être trompeuse mais suggère fortement que la pouliche Godolphin a battu Havana By The Sea à ces conditions. Jusqu’à 7 livres pour Kempton et fait ses débuts à Tapeta.

Dilemme de la démocratie

Assez fortement essayé dans une société cotée plus tôt dans l’année et ses sept départs ont été à cinq stades.

A eu cinq mois de congé après le Windsor Castle Stakes et est revenu – en tant que hongre – pour courir deux courses raisonnables par tous les temps, à Wolverhampton et Chelmsford, et a perdu 2 livres.

Aucune raison pour qu’il ne puisse pas montrer sa forme sur un mètre supplémentaire, mais qu’il doive améliorer son jeu.

Extrémités à bascule

Gris à face blanche qui a également couru exclusivement jusqu’à présent sur le voyage minimum lors des sept sorties et a également tenté sa chance dans les Windsor Castle Stakes, terminant environ quatre longueurs devant Democracy Dilemma dont il reçoit maintenant 2 livres.

De part et d’autre de cela, il a remporté des épreuves novices à Salisbury et Lingfield. Il n’a pas été déshonoré après une pause de trois mois lorsqu’il a terminé deuxième dans le brouillard à Chelmsford la dernière fois et sa marque est restée inchangée depuis. Non sans chance lors de ses débuts à Tapeta.

Ange glorieux

Porte les premières couleurs de Nick Bradley Racing (Cariad Angel porte la casquette rouge) et court dans sa huitième pépinière.

Ses 11 premiers départs ont eu lieu avec Hugo Palmer, mais elle a été vendue pour 18 000 gns aux ventes Horses in Training en octobre et ses deux départs avec Grant Tuer ont duré plus de sept stades.

Son troisième à Wolverhampton la dernière fois était de loin le meilleur effort car elle a essayé de faire la course (a également été retardée) et s’est évanouie en troisième comme si elle n’était pas restée. Retour en voyage maintenant, ce qui devrait convenir, mais c’est le coureur le plus exposé du plateau. Maintenant 4 livres de plus que sa dernière victoire à Nottingham en août.

Bouée de plage

Tiré haut lors de ses deux départs à Kempton, mais a provoqué un choc en faisant tout pour entrer à 33/1 lors de ses débuts. Cette forme n’a pas trop bien fonctionné et il a été décevant en essayant la même tactique sous un penalty la prochaine fois.

Je ne sais pas à quoi m’attendre mais semble avoir quelque chose à prouver.

Poche le paquet

A prospéré depuis qu’il a été hongré, remportant quatre de ses cinq départs, tous en pépinière, tous des épreuves de classe 6.

Ses deux premières victoires sont survenues sur la Tapeta à Newcastle et les deux dernières à Lingfield avec sa seule défaite dans la séquence à venir lorsqu’elle est passée à sept stades à Newcastle.

A très bien gagné la dernière fois et a une pénalité de 6 livres, mais après ajustements, il est maintenant supérieur de 10 livres aujourd’hui à 75, même si sa nouvelle marque n’est que de 72.

Évidemment en pleine forme, mais sa note étant d’autant plus élevée – et en meilleure compagnie – c’est peut-être le moment de s’opposer à lui.

Ange cariade

N’a pas montré grand-chose en terrain mou lors de ses deux premiers départs, mais a laissé cela loin derrière lors de ses débuts tout temps sur Tapeta à Newcastle la dernière fois en montrant beaucoup plus d’éclat.

J’ai bien voyagé ce jour-là, mais j’ai quand même pris une solide emprise et j’avais l’air de gagner pour être transporté par les neuf dixièmes favoris dans le dernier kilomètre. Effacer le deuxième meilleur (battu un peu moins de deux longueurs) mais toujours près de cinq longueurs d’avance sur les Casamigos classés 71 et les Red Maids classés 70 derrière en cinquième.

Il y a donc des preuves suggérant que sa marque d’ouverture de 73 est très juste et si elle peut s’appuyer sur cette course de Newcastle sur cette piste différente, elle pourrait être celle à battre.

Tom Eaves prend la relève de Clifford Lee, suspendu. Notez que son cours d’ouverture de 12/1 a diminué au cours des dernières 48 heures.

LE VERDICT

C’est serré!

Avec l’amélioration de Pocket The Packet face à sa tâche la plus difficile à ce jour, c’est peut-être le moment de s’opposer à lui.

Il y a beaucoup à aimer dans Elegant Charm, bien que cette ligne de forme qui la compare très favorablement à Havana By The Sea puisse être un peu flatteuse. Mais elle semble s’améliorer.

Cependant, ANGE CARIADE était une énorme amélioratrice la dernière fois et sa note semble raisonnable. Elle est la sélection aller-retour, bien que son écurie ait été un peu calme ces quinze derniers jours.