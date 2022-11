Course du jour sur Sky Sports Racing: Greatgadian soutenu pour prolonger le record invaincu de tous les temps à Lingfield | Nouvelles de la course

Declan Rix se rend pour la course du jour de mercredi sur Sky Sports Racing.

Malheureusement, nous n’avons pas d’action National Hunt sur Sky Sports Racing mercredi, mais nous avons une carte de neuf courses bien soutenue à Lingfield qui démarre à 11h25.

Le concours des 10 coureurs BetUK’s Acca Club 5 £ Handicap de pari gratuit (2,25) est où nous allons à la recherche d’un gagnant.

LE TRAVAIL DE BASE

Comme beaucoup de départs autour de la piste pointue à gauche de Lingfield, un bon tirage est nécessaire sur 10 stades dans des champs de taille décente en raison du premier virage qui arrive rapidement.

En termes de conditions sur le Polytrack, la surface est labellisée “standard” depuis mardi. Avec une prévision de journée sèche mardi et mercredi, la surface pourrait être un peu plus lente.

La présence de Value Theory et de Chasing Aphrodite, âgée de trois ans, signifie que nous avons une paire de chevaux qui ont tous deux récemment participé à leurs courses.

Les deux sont respectivement tirés au-dessus de l’idéal dans les stalles huit et 10, ce qui peut signifier que le rythme initial sera honnête avant que leurs jockeys ne cherchent à freiner.

Image:

Lingfield accueille une carte de neuf courses mercredi, toutes en direct sur Sky Sports Racing





PRINCIPAUX CONTENANTS

grandgadien

Invaincu en trois départs tous temps, mais encore à concourir ici à Lingfield. A gagné deux fois à Chelmsford cependant, une autre surface Polytrack devrait donc être à la maison ici. La forme par tous les temps en début de saison était solide avant de chuter au milieu de l’été, bien que dans des handicaps chauds.

Cependant, il a bien terminé la campagne sur gazon, donc avec sa bonne vitesse de porte, son rythme précoce et son tirage au sort trois, doit être respecté malgré le poids de pointe.

Puissance d’Aerion

Expulsé 11/1 pour les Britannia Stakes de la saison dernière à Royal Ascot, mais le tirage au sort n’était pas idéal, le voyant terminer un 11e bien tenu. Trois courses solides dans des handicaps chauds ont suivi mais ont raté toute la saison Flat Turf de cette année avant de revenir en bonne forme il y a 33 jours.

Semble assez traité, en particulier avec beaucoup de forme par tous les temps dans le livre (jamais couru ici à Lingfield), donc un autre à considérer, s’il ne rebondit pas.

front uni

Vainqueur prêt de cette course la saison dernière avec une marque inférieure de 2 livres. Le renouvellement de cette année sera un concours différent, avec un champ plus grand (quatre courus l’an dernier) et une sensation plus compétitive.

Au moins entre dans la course en bonne forme, et du décrochage six avec sa bonne capacité à casser, devrait être dans une meilleure position que la plupart. Bien qu’il garde son meilleur pour tous les temps, il a l’impression qu’il pourrait être un peu haut dans le handicap pour le moment. Joueur à sens unique toujours.

Image:

United Frony (noir et jaune) poursuit Chance à Kempton





Chichester

Un cheval très à l’aise par tous les temps et aussi en grande forme. Deux départs à Southwell, ont incroyablement bien réussi à se rapprocher d’une demi-longueur du vainqueur après un départ lent dans une course tactique.

Dans un concours plus organisé la dernière fois, impressionné par la façon dont il a voyagé avant de gagner assez confortablement. Il a l’air en bon état pour le moment, mais son habitude de commencer lentement ou d’avancer lentement signifie, comme toujours, qu’il aura besoin d’un peu de chance.

À la poursuite d’Aphrodite

L’un d’un trio d’enfants de trois ans dans la course avec le physique pour continuer à s’améliorer. Jeune entraîneur a réalisé une excellente saison sur le gazon et les liaisons devraient s’amuser avec ce fils de Profitable sur tous les temps cet hiver. Passe à 10 stades pour la première fois, ce qui ne serait pas positif compte tenu de son père, mais l’endurance du côté de la mère et la piste pointue aideront.

Le tirage au sort en 10 aurait pu être meilleur, mais pas beaucoup de rythme dans la course pour ce coureur de premier plan, ce qui peut également l’aider à rentrer chez lui.

LE MEILLEUR DU RESTE

Positif était un juvénile de grande classe et âgé de trois ans avant que la blessure ne soit interrompue. De retour en juillet après 699 jours de repos, mais d’après ses deux courses cette année, il n’est pas aussi bon qu’il l’était. Première sortie après avoir été castré.

Millebosc est un autre cheval anciennement de grande classe qui descend en grade. Il était une fois, troisième de la basilique Saint-Marc dans le Prix du Jockey Club. La forme a ensuite chuté, mais sa note aussi et doit être surveillée sur le marché ayant sa première course pour William Haggas après une pause de 136 jours avec un bon demandeur de 3 livres à bord.

Le maintenant âgé de huit ans Par sérendipité a eu une merveilleuse carrière pour ses divers ensembles de relations et reste toujours compétitif. Il a été gravement gêné à un stade critique de la course derrière Chichester la dernière fois et pèse maintenant 4 livres de mieux pour quatre longueurs de battement, mais il en faut encore quelques-uns pour sous-performer pour gagner.

pouliche de trois ans Théorie de la valeur a eu une campagne classique généralement chargée pour ses entraîneurs après avoir montré beaucoup de classe au cours d’une saison juvénile de quatre courses. À partir du stand huit, elle cherchera à avancer sous Franny Norton.

Artiste de hold-up récent Makinmedoit est une autre pouliche de trois ans ici et peut-être la deuxième chaîne des deux coureurs de l’entraîneur Harry Eustace sur les réservations de jockey. A sa première course en 77 jours, mais semble hors de prix sur le dos d’un record de carrière la dernière fois, avec la forme tous temps de Lingfield déjà dans le livre.

LE VERDICT

Un très bon handicap tous temps à casser sur une course du mercredi. Tous les deux Théorie de la valeur et À la poursuite d’Aphrodite sont les meneurs potentiels ici, mais avec ce dernier passant à 10 stades pour la première fois, le premier peut prendre une avance facile dans une course qui pourrait jouer sur le plan tactique. Ce type de configuration serait un inconvénient pour les débutants parfois lents Chichesterbien qu’il soit clairement de grand cœur en ce moment et respecté.

Il est parti grandgadien (10/3) et vainqueur de l’année dernière front uni (12/1) comme les options aux premiers prix, mais le clin d’œil va juste à GRANDGADIEN en tant qu’artiste par tous les temps plus jeune et, espérons-le, encore plus progressiste. Dessiné dans le décrochage trois, il devrait permettre à David Egan de prendre une position précoce presque parfaite derrière la vitesse.