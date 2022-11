Course du jour sur Sky Sports Racing: Gary Nutting soutient Arizona Cardinal pour attaquer à Uttoxeter | Nouvelles de la course

At The Races ‘Gary Nutting s’est concentré sur un concours de poursuite à Uttoxeter dimanche, en direct sur Sky Sports Racing.

Les caméras Sky Sports Racing sont à Uttoxeter dimanche où le MIP Novices Limited Handicap Chase (1.23) est le concours le plus précieux sur une carte de sept courses.

L’événement de classe trois sur une étendue de deux milles et six stades a attiré huit coureurs déclarés dirigés par Bear Ghylls, classé 140, quatrième du Ballymore Novices ‘Hurdle au Cheltenham Festival il y a deux saisons.

Le sol a été officiellement décrit comme mou samedi après-midi, avec de nouvelles averses prévues et des températures restant froides.

LE TRAVAIL DE BASE

Gaucher et de nature pointue, Uttoxeter a tendance à favoriser les coureurs de premier plan et la capacité de voir le voyage est importante lorsque les conditions sont difficiles. Parmi les entraîneurs représentés dans cette course, Dan Skelton (Oscar de Benny) a les meilleures statistiques de parcours sur les clôtures avec neuf victoires et un taux de grève de près de 20% au cours des trois dernières années selon nos statistiques.

PRINCIPAUX CONTENANTS

Ours Ghyll

Il a réussi quatre de ses six départs et ses deux défaites n’ont pas été trop minables non plus, terminant quatrième au Cheltenham Festival et troisième lors de ses débuts en chasse le mois dernier dans l’événement Class One Listed à Carlisle. Revendications fortes malgré le poids le plus élevé.

Accusations sérieuses

Très progressif sur les haies avant de mordre apparemment plus qu’il ne pouvait mâcher lors de la réunion du Grand National (bien qu’intéressant, il a commencé le favori commun). Fait ses débuts saisonniers / de chasse avec la même marque.

Colline de fougère

Vainqueur en double haies qui a frappé à la porte par-dessus les obstacles, y compris ici sur sol meuble. Allègement progressif des poids et petite écurie en bonne forme.

Quête du Surrey

A remporté les deux départs en haies avant de terminer juste devant Arizona Cardinal dans le chaud handicap de Sandown en mars. Rencontre ce rival dans de meilleures conditions maintenant, mais manque d’expérience en chasse.

Cardinal de l’Arizona

Coureur de haies progressif qui a signalé un potentiel pour les clôtures lorsqu’il était septième honorable dans le grand handicap de Sandown au printemps dernier. Impressionné par la façon dont il a voyagé et sauté lors de ses débuts en chasse à Bangor la dernière fois et cette piste promet de jouer sur ses points forts avec 5 livres de plus.

Super survivant

Ex-pointeur qui passe rapidement aux clôtures après avoir impressionné dans les haies novices (deux victoires et une seconde en trois essais). Potentiel d’amélioration évident, bien que difficile à évaluer du point de vue du handicap.

LE VERDICT

Bear Ghylls bénéficie d’un avantage de classe et il n’y avait rien de mal à sa troisième réapparition / poursuite dans un essai de grande course traditionnellement clé en début de saison. Cependant à la réception de 15lb APPEL ARIZONE pourrait avoir la meilleure mesure de poids, en particulier sur une piste qui devrait convenir à son style d’attaque.