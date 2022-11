Course du jour sur Sky Sports Racing: Emitom obtient le feu vert en tant que sélection aller-retour dans la fonction Lingfield | Nouvelles de la course

Gary Nutting espère qu’un coureur de haies auparavant de grande classe pourra retrouver le chemin de la victoire mardi à Lingfield, en direct sur Sky Sports Racing.

Lingfield Park, la seule piste britannique à accueillir trois disciplines de course différentes (tous temps, terrain plat et sauts), offre la meilleure course mardi, le Coupe Sharon Knapp Memorial Handicap Hurdle (3.30).

Le concours de deux milles et sept stades a initialement attiré 15 coureurs déclarés sur un terrain officiellement décrit comme lourd, mou par endroits, avec d’autres averses prévues.

Les premiers paris sur l’événement 0-135 Classe 3 l’ont réduit à 9/2 du terrain, promettant des échanges animés sur le marché.

LE TRAVAIL DE BASE

Gaucher, ondulé et pointu, Lingfield peut toujours fournir un bon test d’endurance lorsque le sol est mou ou lourd. Comme le souligne Mick Fitzgerald dans son guide de parcours, les conditions peuvent être particulièrement éprouvantes de l’autre côté – “très profondes et marécageuses” – ce qui rend la conduite très différente par rapport à la ligne droite.

Parmi les entraîneurs représentés dans cette course, Dan Skelton et Gary Moore ont les meilleurs taux de grève des obstacles au cours des trois dernières années selon nos statistiques. Selon les mêmes critères, Gavin Sheehan est le principal jockey à noter.

Magie stellaire

Vainqueur des haies novices à double course légère qui pèse 2 livres de moins que lorsqu’il était deuxième lors de la réapparition de la saison dernière dans un handicap Haydock de meilleure qualité. N’a pas donné le coup d’envoi à partir de cela, mais conserve une marge d’amélioration et un nouveau record est encourageant.

Prétendant royal

Série d’efforts placés dans ce grade / hors de ce type depuis la victoire de deux haies novices à l’automne de l’année dernière. De retour dans cette sphère après avoir renversé le premier sur les clôtures le mois dernier (semblé hésitant) et les meilleurs efforts ont été déployés sur un terrain moins test.

Top Ville-Ben

Coureur de haies / chasseur vétéran de classe qui a tout fait dans des conditions de parcours et de distance sur petit terrain en terrain lourd en janvier. Assez bien traité sur sa meilleure forme s’il est impatient de participer à ce premier départ depuis qu’il s’est arrêté dans le Grand National.

Image:

Top Ville Ben dans l’action gagnante sur les haies à Lingfield





Émitom

Vainqueur du parcours qui est pesé pour venger la défaite de la saison dernière ici par Top Ville Ben et ce plus grand champ pourrait bien jouer davantage sur ses points forts. Remonté lors des deux sorties suivantes, mais entame une nouvelle campagne 27 livres sous la marque attribuée après son quatrième dans le Stayers ‘Hurdle 2020 à Cheltenham.

Bushypark

Stablemate de Top Ville Ben, poids lourd, et a un bon record, y compris lors de l’atterrissage du handicap de Kelso pour chasser la marque inférieure de 4 lb il y a 11 mois, après avoir terminé la saison précédente avec un succès catégorique sur le sol mou de la classe deux Haydock sur les haies.

LE VERDICT

Dans la recherche de la valeur de chaque sens, ancien artiste de première année EMITOM reçoit le feu vert sur la base de sa note de handicap glissant et de sa bonne forme de parcours (victoire et une seconde en deux visites).