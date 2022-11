Course du jour sur Sky Sports Racing: Donald McCain en forme pourrait devancer la fonctionnalité de Newcastle avec Creative Control | Nouvelles de la course

Mike Cattermole jette un œil sur la poursuite du handicap à Newcastle jeudi, en direct sur Sky Sports Racing, aux côtés d’un coureur de la cour en forme de Donald McCain.

La classe quatre Guide des sauts ultimes sur attheraces.com/jumps Handicap Chase (1.40) offre des prix décents pour son niveau et est la course la plus précieuse de la journée à Newcastle (en remplacement de Sedgefield) jeudi.

Le rythme est assuré par la présence à la fois de Road Warrior et de Hidden Commander, dont l’écurie est en pleine forme en ce moment, et de l’ancienne formée en France Heroique De Maulde qui s’est également amusée à forcer le tempo.

Faisant ses débuts britanniques ici, il est monté par le champion jockey Brian Hughes, qui monte régulièrement pour le chantier. En fait, seuls Donald McCain – qui a un coureur ici, que Hughes a déjà monté – et le regretté Malcolm Jefferson lui ont fourni plus de montures dans sa carrière que James Ewart.

LE TRAVAIL DE BASE

Pour ceux d’entre nous qui ont été inondés dans le sud, il est difficile de croire qu’ils ont effectivement arrosé pour maintenir bon, bon à ferme par endroits à Gosforth Park. Ils ont eu un peu plus de 4 mm de pluie cette semaine et il n’y a plus de prévisions avant ou le jour de la course.

En raison de la période de l’année, le faible ensoleillement peut même entraîner le retrait de certaines clôtures.

Guerrier de la route

Chasseur expérimenté à quatre reprises qui est souvent un favori et était en pleine forme au printemps 2021, décrochant un triplé, y compris une victoire de C&D sur une marque inférieure de 8 livres. Il a été bien tenu à Carlisle lors de sa première course pendant six mois et on peut s’attendre à ce qu’il avance un peu pour cela. Cependant, son écurie a été un peu calme ces derniers temps.

Jelski

Vainqueur à quatre reprises en haies, il est récemment allé chasser et a réalisé deux courses équitables sur des clôtures depuis qu’il a eu une deuxième opération éolienne, à Cartmel et à Hexham. Il a bien couru pendant une longue distance à cette dernière occasion, tenant toutes les chances à la dernière, pour finir très fatigué sur ces trois milles raides. Revient en voyage ici et cela semble positif.

Monsieur Cloches

Ramassé pour 13 000 £ dans le jardin de Paul Nolan lors des ventes récemment et fait ses débuts pour Micky Hammond. La constance n’est pas son point fort et il a été médiocre récemment, à l’exception d’une performance exceptionnelle à Down Royal en mai. Préférez regarder.

Contrôle créatif

Monté par Brian Hughes lors de six de ses huit derniers départs, mais le champion monte Heroique De Maulde cette fois et est remplacé par le talentueux prétendant, Theo Gillard.

A décroché deux victoires à la fin de l’année dernière sur des haies à Sedgefield et Doncaster, ce dernier sur une marque de 113 et il est maintenant 111 après ses deux premières courses, toutes deux équitables, sur des clôtures.

Le premier d’entre eux est venu à Sedgefield après une absence de huit mois alors qu’il avait une demi-longueur d’avance sur Hidden Commander qui est maintenant plus mal loti d’une livre. Sa course à Bangor la dernière fois a ajouté au

l’impression qu’il a besoin de plus que cela, mais ce sera probablement une affaire bien gérée, ce qui aidera, et il s’est montré efficace sur le terrain. Peut-être juste l’ombrer.

Quai d’Arthur

Une victoire sur 18 départs sur les haies, aucune sur 11 sur les clôtures et a saigné du nez lors de ses trois dernières apparitions, y compris lors de ses débuts britanniques le mois dernier. A clairement des problèmes.

Commandant caché

Coureur de tête qui a bien démarré sa carrière de chasseur au printemps avec des victoires à Kelso (deux fois) et à Ayr, sautant solidement, avant de faire une pause au milieu de l’été.

Il est revenu après quatre mois d’arrêt avec un effort respectable à Sedgefield (une demi-longueur derrière Creative Control) mais il faut dire qu’il était décevant à Bangor il y a un peu plus de quinze jours sur un terrain officiellement bon à mou mais très probablement très mou.

Avec son écurie en pleine forme – quatre victoires sur ses sept derniers coureurs – cela vaut peut-être la peine de négliger sa dernière course car il reste raisonnablement traité (seulement 1 livre de plus que sa dernière victoire) et saura gérer le terrain. Énormément respecté.

Héroïque de Maudle

Le champion jockey est de la partie mais difficile à évaluer après deux victoires en cinq départs sur des obstacles – en bon et en doux – en province française pour la merveilleusement nommée Augustin Adeline De Boisbrunet.

Aime courir facilement mais revient après une année sabbatique et un coup d’œil dans le paddock irait loin.

Notez que les chevaux de James Ewart se sont bien comportés ces derniers temps et il sera intéressant de voir si cet enfant de cinq ans tient ses fiançailles à Wetherby samedi.

VERDICT

Intrigant. Il y a quelques conjectures avec Heroique De Maulde, surtout après une année sabbatique, mais il a le champion jockey sur le dos.

Creative Control est maintenant associé au talentueux Theo Gillard qui enlève 3 livres et cela lui donne un avantage de 4 livres au total avec l’ancien rival Hidden Commander qui était à une demi-longueur derrière lui à Sedgefield le mois dernier lorsque les deux revenaient après une absence.

Évidemment, l’équipe Stuart Coltherd est en feu en ce moment (un autre vainqueur à Ayr mercredi) mais Contrôle créatif pourrait bien être adapté par le galop fort ici et, aux prix, il obtient un vote serré.