Course du jour sur Sky Sports Racing: Dan Skelton peut marquer lors du premier match de Bangor avec Knight In Dubai | Nouvelles de la course

Bangor accueille une excellente carte mercredi, le tout en direct sur Sky Sports Racing, où l’ouverture de la réunion est présentée en avant-première par Declan Rix.

De nombreux concours compétitifs et de qualité sont proposés sur la piste galloise, y compris une Listed Novice Chase pour les pouliches et les juments (1.25).

C’est la course d’ouverture, la Classe Trois Weatherbys nhstallions.co.uk Handicap Chase (12.50) où nous allons pour la course du jour, cependant.

LE TRAVAIL DE BASE

Douze coureurs déclarés à gérer, mais peut-être cinq ou six chevaux qui aiment courir en bonne place et faire avancer les choses. Nous aurons une course bien menée autour de ce circuit pointu, qui mettra l’accent sur la capacité à voyager et à sauter.

PRINCIPAUX CONTENANTS

Chevalier à Dubaï

Le joueur de neuf ans légèrement couru qui n’a peut-être pas été le plus facile à entraîner tout au long de sa carrière, mais bien au-dessus de la moyenne à son meilleur, et sur une note officielle de 130, a eu une chance par le handicapeur. S’est bien passé dans le passé et représente une équipe très en forme.

Yggdrasil

Vainqueur de cette course l’an dernier avec une marque inférieure de 12 livres, il a ensuite remporté deux autres courses pour des connexions plus tard dans la saison. C’est un type sympathique et bien élevé, mais il s’est formé une ou deux fois dans le moule d’un stayer complet. Dernière course facilement pardonnée dans ce qui fut une épreuve beaucoup trop pointue.

Image:

Yggdrasil a remporté trois de ses cinq départs sur des clôtures





Indisponible

Trois morceaux de forme la saison dernière à Chepstow, Newbury et Ludlow qui le voient bien handicapé sur 123, mais ses deux courses cette saison ont été bien en deçà de ces niveaux. Cependant, il semblait qu’il avait été décollé la dernière fois sur un terrain décent à Worcester, donc cette surface plus lente et cette accélération du voyage pourraient être d’une grande aide.

LE MEILLEUR DU RESTE

Crack Du Ninian a fait un bon début de saison sur les haies à Carlisle 20 jours, ce qui le mettra probablement sur la bonne voie. Il peut bien sauter et est respecté du bas des poids. L’ancienne recrue irlandaise point à point Garincha semble certainement valoir la peine d’aller au-delà des barrières physiques cette saison. Cependant, il a l’air d’un bon mudlark, il ne serait donc pas surprenant de le voir décoller, à moins qu’il ne s’attaque bien aux obstacles plus importants.

Christian Williams n’a pas encore démarré cette saison et son équipe Five Star Getaway pourrait trouver ce test assez pointu. Les sauts de Duc De Beauchene seront passés au crible lors de ce test probablement rapide.

LE VERDICT

Une course susceptible de se dérouler à un bon rythme sur une piste pointue signifie que la classe et la vitesse seront probablement au premier plan, même sur un sol mou, j’espère. Il y a quelques chevaux ici qui pourraient éventuellement trouver ce test les faisant sortir tôt de leur zone de confort.

CHEVALIER À DUBAÏ est un cheval qui traversera sa course avec aisance, d’autant plus qu’il chute en classe. Avec divers morceaux de forme le voyant bien frais, l’équipe de Skelton en bon ordre et le handicapeur lui faisant perdre 18 livres en trois points, j’espère qu’il pourra maintenir son record invaincu (1-1) sur ce parcours et cette distance.

Si non disponible peut s’arrêter au début et au milieu de cette course, les cotes autour de 14/1 le voient trop cher, pour tous, il comporte des risques.