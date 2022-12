Course du jour sur Sky Sports Racing: Bellatrixsa a ce qu’il faut pour gagner la poursuite des novices de décembre à Doncaster | Nouvelles de la course

Mike Cattermole de Sky Sports Racing a l’œil sur le long métrage à Doncaster samedi, la poursuite des novices de décembre de deuxième année, en direct à 12h55.

Cette course était détenu à Lingfield mais a trouvé une nouvelle maison à Doncaster à partir de 2014. Le premier gagnant, en 1988, était Nick The Brief, plus tard un chasseur de grande classe qui a verrouillé les cornes dans un duel mémorable avec Desert Orchid à Sandown.

Lorsqu’il a remporté cette course, cependant, il a été entraîné par John Costello et il reste le seul vainqueur formé en Irlande. Cela va-t-il changer cette année avec Mahler Mission ?

Paul Nicholls l’a remporté quatre fois au cours des neuf dernières années mais n’est étonnamment pas représenté cette fois. Cependant, son vainqueur l’an dernier, Threeunderthrufive, appartenait à la famille McNeill qui détient des parts dans deux coureurs, Autonomous Cloud et Restandbethankful.

LE TRAVAIL DE BASE

Le terrain est bon mais, avec la chute des températures, le parcours s’est couvert de nappes de givre mercredi.

Cela pourrait être un peu collant samedi.

CONTENANTS

Nuage autonome

Placé dans trois haies commence à environ deux milles et demi, mais a semblé du genre à s’améliorer une fois confronté à des clôtures et vient de la famille du haut de gamme Voy Por Ustedes.

Réapparu après sept mois de congé à Worcester lors de ses débuts en chasse, descendant par un cou à Sam Barton dans un peloton de sept coureurs sur une marque de handicap de 116. L’étape jusqu’à un peu moins de trois milles semblait lui convenir et il est sûr de allez et améliorez-vous encore.

Mais il a besoin de se rapprocher de cela.

Grande différence

Il semble étrange qu’il puisse courir dans une poursuite novice et pourtant il est le vétéran de 22 départs de poursuite, le vainqueur de deux d’entre eux et placé neuf fois de plus.

Une surface sonore lui convient le mieux mais il ne s’aligne guère en grande forme. En effet, ses deux récents départs étaient bien en deçà de son meilleur et il est susceptible d’être surclassé ici, même s’il est élevé pour être assez utile.

Gentilhomme d’armes

Flat-bred et a gagné trois fois au niveau avant de rejoindre Stuart Edmunds au début de la saison dernière après avoir changé de main pour 40 000 gns aux ventes.

A bien franchi les haies, faisant souvent la course, gagnant deux fois sur huit départs (tous deux à Huntingdon) et deuxième deux fois, y compris dans le Grade One Sefton Hurdle à Aintree lorsqu’il a été battu à quatre longueurs et demie par Gelino Bello.

N’a pas trop mal couru lors de sa réapparition à Aintree mais a été bien battu à Haydock la dernière fois, incitant les connexions à abandonner une campagne de haies et à essayer de poursuivre.

On dit qu’il s’est bien entraîné, mais je préférerais le voir le faire en public avant de lui recommander de gagner ici, même s’il est le deuxième coureur de haies le mieux noté dans le domaine.

Avion à réaction

A perdu sa forme sur les haies vers la fin de la saison dernière, après avoir remporté sa seule victoire à Ludlow, même s’il allait sûrement gagner lors de son précédent départ à Warwick également, mais pour avoir basculé lorsqu’il était clair à la fin.

Ceux-ci étaient tous à environ deux milles et demi et il avait l’air d’un cheval différent lorsqu’il s’est avancé sur trois milles prolongés à Hereford lors de l’atterrissage d’une poursuite avec handicap novice là-bas le mois dernier, rentrant chez lui 24 longueurs d’avance sur seulement son deuxième départ de poursuite.

C’était sur 112 et il a été élevé de 14 livres à 126, ce qui devrait le mettre dans le coup. Élevé pour bien faire dans ce domaine avec sa demi-sœur aînée Found On qui a remporté cinq fois sur les clôtures cette année.

Très intéressant mais j’ai l’impression qu’il ne fait pas partie des stars du chantier puisqu’il n’a jamais été mentionné dans aucun Skelton Stable Tour !

Image:

Avion à réaction (bleu et vert) en action à Ludlow pour Dan Skelton





Loughderg Rocco

Vainqueur irlandais point à point qui a remporté les haies à Musselburgh en mars dernier, mais qui a ensuite été un peu décevant lors de ses premières joues lorsqu’il a été porté à trois milles dans un handicap à Ayr.

Avoir sa première course depuis sept mois en poussant le très intelligent coureur de haies Gelino Bello, vainqueur de la première année, lors de ses débuts en chasse à Wetherby, dans une course qui s’est transformée en match après que Press Your Luck se soit retourné et désarçonné au départ.

Il peut être trompeur de prendre la forme au pied de la lettre, mais il a été battu d’une demi-longueur par un rival de 27 livres son supérieur (qui a remporté un autre match facilement la semaine dernière à Exeter) et il a également bien sauté. Si aussi bon que ça, on a le droit d’être bang là-bas.

Mission Mahler

Régulièrement progressif sur les haies la saison dernière et a remporté le Grade Two River Don Hurdle sur ce parcours en janvier dernier sur un bon terrain de The Real Whacker (vainqueur d’une poursuite novice à Cheltenham le mois dernier), la paire se dégageant.

Bien tenu dans l’Albert Bartlett au Festival après cela, mais a rebondi pour remporter une épreuve Listed à Perth lors de son dernier départ, faisant tout.

Alors, que penser de ses débuts en chasse novice à Cheltenham il y a sept semaines ? Il a été laissé loin derrière dans les phases finales par Chemical Energy, tellement fatigué qu’il a à peine franchi la dernière clôture.

Son entraîneur, qui était dans une forme fulgurante il y a quelques mois, pas si chaud maintenant, a déclaré à Sky Sports Racing qu’ils avaient sous-estimé sa forme physique et y avaient travaillé depuis. Il s’est également fait cautériser le palais mou parce qu’il gargouillait.

Risques attachés mais mis à bien courir, s’il revient à son meilleur niveau.

Image:

Mahler Mission a remporté le Grade Two River Don à Doncaster en janvier





Reposez-vous reconnaissant

Trois fois vainqueur des haies qui a remporté un handicap à Huntingdon il y a un an sur une marque de 122. Placé sur ses trois premiers départs de poursuite – après une deuxième opération de vent – mais pas si bon à Wetherby la dernière fois lorsqu’il était bien tenu.

S’attaque à trois milles pour la première fois ici et doit élever son jeu mais est adapté par un bon terrain.

Bellatrixa

Jument de race plate qui a remporté la Chester Plate, la course de consolation de la Chester Cup, de retour en mai sur un bon terrain lors de sa dernière visite.

Forme de haies décente avant cela, avec des victoires à Ludlow et Hereford en février avant deux efforts équitables dans la défaite.

Obtient l’allocation de juments de 7 lb pour ses débuts en chasse, est bien fraîche dans le passé et son écurie est en forme, donc il y a beaucoup à aimer. Elle a aussi la taille pour sauter des clôtures.

VERDICT

Il y a des questions qui les entourent tous dans un renouvellement déroutant, avec beaucoup de ceux qui ont une expérience de chasse devant en trouver un peu plus.

Mahler Mission était sans jambes sur la colline de Cheltenham lors de ses débuts en chasse (problème de forme physique peut-être et a fait du bruit) mais entre en jeu lors de sa victoire ici sur des haies à ce niveau en janvier dernier. Cela demande un acte de foi après une opération du palais mou mais son entraîneur va vite.

Gentleman At Arms apporte des obstacles décents à la table lors de ses débuts en chasse.

La meilleure forme de chasse proposée peut être celle de Loughderg Rocco qui a poussé Gelino Bello jusqu’au bout à Wetherby, sautant bien dans l’ensemble, et il peut bien aller.

Mais le choix est BELLATRIXSA qui a une certaine taille alors qu’elle s’attaque aux clôtures pour la première fois et sa forme de haies lui donne une grande chance sur un terrain sur lequel elle est à l’aise.