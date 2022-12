Course du jour sur Sky Sports Racing: Baldomero soutenu pour frapper le lendemain de Noël à Wolverhampton | Nouvelles de la course

Avec une pléthore d’actions de haut niveau à choisir lors d’un Boxing Day chargé, Alan Thomson examine de près un handicap de barnstorming à Wolverhampton, en direct sur Sky Sports Racing.

Wolverhampton a l’action Flat pour lui tout seul le lendemain de Noël et l’événement vedette d’aujourd’hui est le Scu sélectionne les conseils d’experts de Betuk Handicap (4.10)un concours de classe 2 d’une valeur de 10 308 £ pour le gagnant.

LE TRAVAIL DE BASE

La surface de Tapeta a été hersée un peu plus profondément lors de la récente vague de froid, mais elle devrait être parfaite pour cette carte de sept courses. Le jockey en chef de Wolverhampton, Jack Mitchell, affiche un taux de frappe de 25% et a décroché une bonne monture à Greatgadian. L’entraîneur Mick Appleby a également connu une année réussie à Dunstall Park (20 gagnants) et son représentant Baldomero devrait y être en force à l’arrivée.

FANTAISIES PRINCIPALES

Greatgadien (stalle 1)

Double vainqueur de Chelmsford City en avril et mai, Greatgadian a terminé deux fois deuxième à Ascot à la fin de l’été. Le hongre de Roger Varian a été hors piste 89 jours avant de poster un quatrième à Makinmedoit à Lingfield fin novembre, partant 11/4 favori. A un peu de terrain à rattraper sur le finaliste Via Serendipity, mais cet ouvre-tuyau aurait fait disparaître toutes les toiles d’araignées.

Image:

Greatgadian (à gauche) poursuit Nankeen à Windsor





Via Sérendipité (2)

A terminé devant Greatgadian à Lingfield la dernière fois et a été stoppé net dans la ligne droite alors qu’il ne gérait qu’une septième place dans l’épreuve remportée par Chichester à Chelmsford City début novembre. Peut donner un bon tour à Rob Hornby.

Chichester (3)

A retrouvé sa forme lorsqu’il était bien soutenu à Southwell en octobre, terminant avec un hochet tardif à la deuxième place, et a dûment augmenté d’un cran en marquant à Chelmsford City 11 jours plus tard. Pas si bon à Lingfield la dernière fois qu’il n’a jamais pu frapper un coup après un départ bâclé mais reste probablement en forme.

Chichester a terminé troisième de près dans une épreuve de Listed à Kempton en mars lors d’une course sur un perchoir de 7 livres de plus, il est donc assez bien traité. Keith Dalgleish a sellé un gagnant bienvenu à Wolverhampton plus tôt cette semaine.

Baldomero (4)

A disputé neuf courses sans succès depuis qu’il a refusé United Front à Kempton en mars, mais a couru une ceinture dans le Lincoln Trial sur le parcours et la distance 10 jours plus tard. Démarré sans faute sur un stade, il a regardé partout le vainqueur ce jour-là jusqu’à ce qu’il soit attrapé par Notre Belle Bête.

Mick Appleby entraîne le hongre pour les propriétaires en forme The Horse Watchers et bien qu’il opère avec une marque de 5 livres de plus que Kempton, Baldomero pourrait se déshabiller plus nette pour son deuxième à Excel Power à Chelmsford City plus tôt ce mois-ci, son premier départ en 71 jours, lorsqu’il est envoyé 9/4 favori.

Droit civil (5)

Le hongre de Roger Teal a connu une année exceptionnelle ici à Dunstall Park, enregistrant trois victoires et une seconde de près en quatre visites. Cieren Fallon a forcé le cou du gris devant Diamond Ranger ici il y a 37 jours et l’évaluateur n’a pas été trop critique maintenant avec une note supérieure de 3 livres. Diamond Ranger a chuté d’une tête lorsqu’il a été expulsé du leader du marché à Southwell jeudi, donc la forme semble assez solide.

Société Rouge (6)

N’a pas montré grand-chose lors de sa réapparition derrière Chichester à Chelmsford City, mais n’a pas été battu trop loin par le droit civil sur le parcours et la distance la prochaine fois lorsqu’il opérait à partir d’un tirage très large. Le hongre de Richard Fahey, vainqueur de Ripon cet été, avait battu Civil Law ici en février et a battu le même record. Capable de dépasser ses chances.

Ghasham (7)

A gagné à Cork pour Joseph O’Brien mais a terminé à la traîne (66/1) à Pontefract lors de sa première titularisation pour Ian Williams en octobre. A un peu dans son assiette.

LE VERDICT

BALDOMÉRO a semblé avoir ses rivaux cuits lorsqu’il a été expulsé sur un sillon lors du procès de Lincoln ici en mars dernier, mais a été coincé dans les dernières foulées. Mick Appleby a sellé le vainqueur de l’année dernière, Alexander James, il est donc raisonnable de supposer que ce concours est sur son radar depuis plusieurs semaines.