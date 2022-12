Course du jour sur Sky Sports Racing: Al Agaila peut jouer dans le procès Winter Oaks reprogrammé à Lingfield | Nouvelles de la course

Mike Cattermole de Sky Sports Racing pense que le procès Winter Oaks reprogrammé à Lingfield jeudi pourrait dénicher une bonne pouliche et a l’œil sur un concurrent légèrement couru de l’équipe Simon et Ed Crisford.

Lingfield organise une autre carte tous temps jeudi et la course la plus importante et la plus précieuse est sans aucun doute la Essai Talksport Winter Oaks (2.20)un handicap de classe 2 sur un mille et quart.

La course a été sauvée du match abandonné de samedi dernier alors qu’il y avait à l’origine un peloton de six coureurs composé de Viola, Sea Tsarina, Queen Of Ipanema, Sweet Fantasy, Tequilamockingbird et Tahasun, qui reviennent tous.

Cependant, Makinmedoit et Yorkshire Lady, qui devaient participer à l’épreuve de samedi, les Listed Quebec Stakes, voient leur objectif légèrement baissé ici.

LES CONTENANTS

Alto

Trois fois vainqueur par tous les temps, dont deux fois ici à plus d’un mille et demi, qui était à une bonne seconde de cette même marque à Goodwood en septembre – mais à plus d’un demi-mille plus loin qu’aujourd’hui.

Elle a également été une excellente deuxième dans les Pinnacle Stakes du groupe trois sur plus d’un mile et demi plus tôt dans la saison, mais a été en dessous de son meilleur ces derniers temps et ce voyage pourrait être du bon côté. Pas le plus fiable.

Makinmedoit

A fait de grands pas en avant lors de ses trois derniers départs avec des tactiques plus patientes, en commençant par une victoire facile à Salisbury dans un handicap de classe 4 avant de ne pas avoir la lumière du jour jusqu’à bien trop tard dans la ligne droite dans la société cotée à Yarmouth.

La chance était de son côté ici la dernière fois, cependant, dans un autre handicap de classe 2 lorsqu’elle a obtenu une belle course sur le rail intérieur sur le parcours et la distance pour sa troisième victoire de l’année sous un Pierre-Louis Jamin inspiré.

Il pourrait y avoir plus à venir d’elle et une augmentation de 3 livres n’est pas trop déraisonnable. Certainement un joueur.

Dame du Yorkshire

Pouliche utile qui a gagné cinq fois (quatre avec Jo Mason) et qui progresse régulièrement.

Seulement son deuxième départ tous temps et le premier depuis octobre 2020 et est équipé d’un couvre-chef (visière) pour la première fois.

Elle sera jouée tard comme d’habitude et bien qu’elle n’ait pas été disgraciée lors de ses deux précédentes tentatives au niveau Listed, cette cible de second choix après l’abandon de samedi ressemble plus à son genre de course. Intéressant.

Image:

Yorkshire Lady (à droite) gagne à Leicester sous Harry Bentley





Tsarine de la mer

A gagné lors de ses débuts à Yarmouth en juin (sept stades) et également ici en août sur un mile, mais a été décevante sur un terrain mou à Thirsk en septembre en trouvant peu après avoir suspendu à gauche.

Je suis partie depuis, ce qui pourrait être révélateur car elle a peut-être eu une excuse, mais une ligne doit être tracée si vous l’aimez ici. Une chose en sa faveur, cependant, est l’augmentation du voyage.

Reine d’Ipanema

N’a jamais fait l’hippodrome pour les Gosden et a été récupéré pour 20 000 guinées en juillet.

Ses trois premiers départs pour George Boughey ont été décevants, mais depuis, elle est une machine à gagner ! La frénésie, le tout par tous les temps, a commencé à Wolverhampton en octobre avec une marque de 52 – notamment lors de la première installation d’une sangle de langue.

Il y a eu des victoires depuis à Wolverhampton (sur 58) et Chelmsford (69), toutes ces classes 6, puis Newcastle (classe 5, sur 75) et Wolverhampton (classe 4) à nouveau (sur 80).

Maintenant âgée de 83 ans, elle a amélioré 31 livres en moins de deux mois et est un hommage élogieux à son entraîneur.

Peut-être n’a-t-elle pas encore fini de gagner, mais c’est une autre étape et c’est son test le plus difficile.

Doux Fantaisie

Avait bien couru dans la défaite jusqu’à ce qu’elle parvienne enfin à prendre la tête lors de sa neuvième tentative à Southwell (classe 5) sur un mile et demi.

Les joues pour la première fois l’ont peut-être aidée et elle a pris 3 livres, mais elle est de retour en voyage aujourd’hui et prend une meilleure compagnie. Il faut probablement en retirer plus.

Tequilamockingbird

Pouliche constante qui a gagné ici en juin, sur le parcours et la distance, à Kempton en août sur 11 stades et de retour ici au cours de ce voyage pour faire deux sur deux à Lingfield.

Cette expérience devrait lui être très utile, tout comme son attitude, et elle n’a été soulevée que d’une livre pour son dernier succès, bien qu’obtenu par un cheveu. Pourrait bien aller dans cette entreprise plus forte.

Al Agaïla

Elle a coûté 240 000 € en tant que yearling et n’a fait ses débuts sur les hippodromes qu’en juin alors qu’elle s’est très bien formée en troisième à Newbury.

Un peu surprenant qu’elle ait pris trois autres essais pour sortir du lot, mais qu’elle l’ait fait avec style à Kempton plus tôt dans le mois après une pause de quatre mois qui lui avait clairement fait du bien.

Elle avait été battue un peu moins d’une longueur en troisième par Sea Tsarina lors du démarrage des cotes ici en août et s’oppose à 1 livre de meilleures conditions. Mais le fait qu’elle ait passé des vacances par la suite et qu’elle ait rebondi avec style à Kempton suggère qu’elle est en bien meilleure forme maintenant.

Il devrait y avoir d’autres améliorations à venir car elle est élevée pour être adaptée en augmentant jusqu’à 10 stades. Concurrent intrigant.

Bosquet Victoria

L’un des trois de l’équipe en forme d’Henry Spiller. Je suis bien resté pour gagner plus d’un mile à Chelmsford en octobre après avoir gagné ici sur sept stades en juin, mais j’ai été déçu ici la dernière fois.

Essaie le voyage pour la première fois mais cela peut être positif car il y a beaucoup d’endurance du côté de sa mère. Plus exposé que la plupart, cependant.

Mashaer

Semblait un futur vainqueur infaillible lorsqu’il était cinquième sur une marque de 96 dans le Sandringham Handicap à Royal Ascot, mais n’a pas du tout construit dessus et reste une jeune fille après 10 départs. Jusqu’à maintenant à une note de 85 et a été essayé dans une visière et des joues.

A tenté la distance à quelques reprises et a semblé rester mais serait un gagnant surprise.

Tahasun

Mis à part une course à Leicester (piste délicate pour certains), il a été le plus régulier et a gagné à Chelmsford lors de ce voyage en juin et également sur ce parcours et cette distance en compagnie de classe 5 la dernière fois. Une visière a remplacé les pommettes habituelles les deux dernières fois.

Maintenant jusqu’à 2 livres mais a besoin de plus dans ce concours plus profond.

LE VERDICT DE MIKE

Belle course ! Queen Of Ipanema a clairement été dans une forme brillante, mais c’est une montée en grade pour elle. Makinmedoit a gardé une meilleure compagnie, similaire à celle-ci, et doit également être respectée et elle et Yorkshire Lady seront jouées tard et auront besoin de chance.

AL AGAILA avait l’air d’avoir bien agi à Kempton la dernière fois après une pause et, avec la promesse de plus à venir au cours de ce voyage pour son écurie en forme, elle est juste préférée dans un événement très disputé.