Course du jour : Neil King et Jack Quinlan pour frapper avec Onemorefortheroad à Ascot ? | Nouvelles de la course

At The Races, l’expert Alan Thomson donne son avis et un verdict de grande course sur la course du jour à Ascot, un obstacle ultra-compétitif avec handicap.

Les caméras de Sky Sports Racing se concentrent sur la fente du vendredi d’Ascot et neuf coureurs vont se poster pour le Classe 2 Garden For All Seasons Handicap Hurdle (3.15) plus de deux milles.

Facied Herbiers a été déclaré non-partant, mais le concours de 15 600 £ conserve son attrait ouvert, ce qui garantira une activité de paris animée.

Le travail préparatoire

Le circuit raide et droitier d’Ascot mesure environ 1m 6f et convient parfaitement aux galopeurs résolus lorsqu’ils roulent doucement. Quelques averses prolongées ont frappé la piste au cours des dernières 24 heures.

Il ne devrait pas y avoir d’absence de rythme précoce avec des joueurs comme Whiz Kid, Gipsy De Choisel, Lively Citizen et Onefortheroad ayant coupé la course dans le passé.

Principales fantaisies

Shanroe

Représente les raiders irlandais Karl Thornton et Donagh Meyler et le garçon de huit ans est un type chic hors du plat.

Shanroe avait les jambes du favori Sandhurst dans un concours tactique à trois coureurs à Galway (doux) cet été et son huitième contre Trawlerman dans l’Ebor à York, plus une solide deuxième derrière Falcon Eight dans le Derby des cavaliers amateurs au Curragh dernier mois, souligne sa chance.

Shanroe a été assez bon pour terminer quatrième derrière Sonnyboyliston lors de la course Ebor 2021 sur une marque de 101 et a battu 19 rivaux dans un obstacle de handicap pour les novices de Fairyhouse, tirant neuf longueurs d’avance. Il peut bien aller à un prix fort, malgré sa cote gonflée.

Undepluspourlaroute

En a remporté trois au trot à la même époque l’année dernière et mérite sa place près de la tête du marché des paris. Onemorefortheroad a chassé à la maison Tritonic utile sur le parcours et la distance en décembre dernier avec les types intelligents Metier et West Cork de retour en quatrième et cinquième.

Son troisième contre Anna Bunina dans le Scottish Champion Hurdle à Ayr était un autre effort solide et Onemorefortheroad devrait arriver sur le dos du quatrième Aintree du mois dernier contre Peking Rose. Ce voyage de 2m 4f a semblé trop solliciter son endurance et le garçon de sept ans semble être sûr d’aller bien pour Neil King et Jack Quinlan.

Image:

Le docteur Parnassus monté par Harry Skelton gagne à Ascot





Docteur Parnassus

A décroché un succès sur le parcours et la distance dans un obstacle juvénile en janvier, mais c’est une autre paire de manches.

Dan Skelton lui a donné un ouvre-pipe derrière Pied Piper à Cheltenham le mois dernier et le docteur Parnassus n’a pas été déshonoré (septième) derrière Vauban lors du JCB Triumph Hurdle de la saison dernière.

S’attaquer à des soldats chevronnés ici, cependant.

Gipsy De Choisel

Les légions de supporters de Nicky Henderson seront intéressées par son enfant de six ans, repéré pour la dernière fois il y a 184 jours alors qu’il faisait tout pour battre Percy’s Word, formé par Dan Skelton, de près de cinq longueurs à Warwick.

Gipsy De Choisel a terminé troisième derrière Metier lors de ses débuts au Royaume-Uni ici il y a deux ans et depuis, c’est un peu mitigé. Les vibrations du marché doivent être informatives.

enfant prodige

A marqué pour le Dr Richard Newland à Catterick et Ludlow en bon terrain en mars dernier, mais a été battu de 13 longueurs dans un concours désordonné de cinq coureurs à Musselburgh lorsqu’il a été expulsé du favori des pairs il y a 16 jours.

C’était son premier départ après une procédure de vent et il convient de rappeler qu’il a terminé devant Lively Citizen et Gipsy De Choisel dans le hot handicap hurdle remporté par Hacker Des Places à Aintree en avril. Whiz Kid était le favori 3-1 ce jour-là, mais il coûtera plus cher ici. Intéressant.

Dans l’air

Tombé dans la course remportée par Flash The Steel à Fontwell le mois dernier et s’est retrouvé cinq jours plus tard sur le tout-terrain aux Sables sur la côte française, terminant deuxième d’un concours de 1m 5f.

L’enfant de quatre ans de Gary Moore a décroché les chances dans un obstacle juvénile à Newbury (souple) en mars et reste une sorte de cheval noir.

Citoyen animé

Il n’a fait aucun spectacle lors de son retour à l’action il y a quatre semaines à Cheltenham, s’estompant doucement lorsqu’il se dirigeait vers la maison, mais a chassé à la maison un paquet surprise utile d’un faible poids lors de la Coupe impériale de la saison dernière à Sandown.

Lively Citizen a géré un terrain mou lors de sa victoire à Leicester début juillet.

Monviel

Philip Hobbs a envoyé son hongre gagner à Wincanton et à Sandown l’hiver dernier, mais Monviel n’a réussi qu’à se classer huitième derrière Surprise Package dans l’Imperial Cup.

Il a décroché un obstacle novice dans la boue à Sandown l’hiver dernier, donc le terrain d’essai ne serait pas négatif. Les premiers jours, mais c’est un événement assez fort.

Revenir Revenir

A remporté un obstacle de handicap conditionnel des jockeys sous Ben Bromley à Kempton il y a 11 jours et reste non pénalisé sous son coureur réclamant de 7 livres.

En raison de monter 5lb, si bien traité maintenant face à une compagnie plus forte. Le hongre de Harry Fry est clairement en pleine forme.

Le verdict

Undepluspourlaroute apporte une forme de handicap solide dans la course et devrait être considérée au mieux lors de ce voyage exigeant de deux milles. Il a terminé deux places derrière Lively Citizen, finaliste de la Coupe Impériale, en mars, mais pèse 8 livres de mieux.

Il pourrait y avoir beaucoup plus de Gipsy De Choisel de Nicky Henderson cette saison, mais il a beaucoup de terrain à rattraper sur Whiz Kid lors de la forme de Liverpool au printemps dernier. Le raider irlandais Shanroe fait appel dans les deux sens à un prix.