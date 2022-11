Course du jour : L’équipe en forme de Ben Case frappera à Hereford avec Felton Bellevue | Nouvelles de la course

Aux courses, l’expert Declan Rix est de retour avec sa sélection du mercredi de Hereford, en mettant en évidence une à un prix du chantier Ben Case.

Hereford est le port d’escale des téléspectateurs de Sky Sports Racing mercredi, une carte de sept courses débutant à 12 h 50 avec un obstacle novice qui voit Gordon Elliott avec un coureur dans Diamant Caldwell.

En effet, Elliott a deux partants au meeting, Marcher la marche aller dans la fonction à 2,50, le Cultura Connect Agribusiness Recruitment Specialists’ Handicap Chase.

Sur une carte à l’aspect délicat, c’est là que nous allons pour la course du jour, dans l’espoir de remporter le vainqueur de ce contenu compétitif à 13 coureurs sur 3m1f44y.

Le travail préparatoire

Dès mardi matin, le sol est officiellement « mou » après 20 mm de pluie lundi. Mardi s’annonce sec et ensoleillé, mais un nouveau front de pluie (4-8mm) est attendu mercredi matin.

En termes de rythme, tout Atakan, Fuzz de fête, Passe-moi, Samtara, Felton Bellevue et Fort comme des lions ont tous récemment mené ou couru en bonne place, suggérant que nous pourrions avoir une course qui teste l’endurance. Une capacité à voyager et aussi à sauter sera mise à la loupe.

Principaux prétendants

Atakan

J’ai eu une belle introduction à la poursuite de 23 jours à Plumpton, gagnant bien par 10 longueurs de l’avant. Compte tenu de sa taille, il ressemblait plus à un chasseur qu’à un coureur de haies et semblait avoir assez bien sauté la dernière fois, malgré tout, il avait peu de pression sur la tête.

Un sol plus mou, une pression de rythme probable et un champ plus grand à affronter ici, mais doivent clairement être respectés.

Animation de fête

Un garçon de sept ans aux courses légères qui n’a pas encore réussi à enchaîner de bonnes courses, ce qui suggère qu’il n’est peut-être pas le plus facile à entraîner.

Tandis que le cas, avant de décevoir lors de son dernier run de la saison dernière, a bien débuté sa carrière de chasseur au Ffos Las sur terrain lourd, sautant bien lors de ses débuts novices en chasse (hormis le dernier).

Le rattraper frais est peut-être la clé, mais c’est une course compétitive où il n’aura pas une avance facile.

Passe-moi

Six ans peu couru qui n’a concouru que six fois dans sa jeune carrière. A eu son premier départ sur des clôtures à Worcester il y a 27 jours dans un handicap compétitif, terminant un bon deuxième et sautant très bien hors d’un sol très mou.

Semble un peu difficile à lire, peut-être encore brut ou économise un peu pour lui-même, mais a des revendications de forme sonore sur le dos de sa dernière course, surtout s’il saute aussi sous un poids plus important.

Dynamite Kentucky

Bon, constant et robuste sur les haies la saison dernière, l’ajout d’œillères pour la première fois le jour de l’An l’a vu bien terminer sa campagne, gagnant deux fois parmi de nombreuses courses solides.

Sur un terrain qui était peut-être plus rapide que l’idéal la dernière fois à Chepstow, il a tout de même bien sauté lors de ses débuts au début et au milieu de la course avant d’être dépassé. Je n’ai pas sauté aussi bien tard, mais je me suis probablement fatigué et un retour sur un terrain beaucoup plus doux ici semble un gros plus.

Felton Bellevue

A bien progressé sur les clôtures la saison dernière, remportant deux victoires et terminant trois fois deuxième dans ce qui a été une solide campagne. Revenu de bon cœur il y a 23 jours à Plumpton, terminant à 10 longueurs du favori Atakan.

Il est maintenant mieux loti de 8 livres et un retour sur un sol plus doux aidera également, sur une piste qu’il a remportée la saison dernière. On peut le voir se rapprocher beaucoup plus d’Atakan dans ces conditions maintenant que son entraîneur a retrouvé la forme.

Marcher la marche

Acheté par Aidan O’Ryan/Gordon Elliott pour 9 500 £ sur les chevaux Goffs en vente d’entraînement de septembre dernier, mais son entraîneur a peut-être eu du mal à le revendre, étant donné qu’il court sous les couleurs d’Elliott ?

Avec 24 courses à son actif, il est plus exposé que la plupart ici et semble garder son meilleur pour un meilleur terrain.

Pourrait bien être un compagnon pour l’autre coureur de l’entraîneur sur la carte, mais étant donné la faiblesse des courses britanniques à ce niveau, un raider irlandais qui doit être surveillé dans les paris. Avec toute la pluie cependant, il vaut peut-être mieux surveiller.

Image:

L’entraîneur Gordon Elliott pose avec le trophée Lawlor’s Of Naas





Le meilleur du reste

Robyndzone a rejoint le chantier Venetia Williams en provenance de Fergal O’Brien, mais n’a pas couru depuis 835 jours. A une forme de chasse gagnante, mais difficile de savoir à quoi s’attendre de ce genre de mise à pied. Le marché est notre meilleur guide.

Vinnie Dev a été classé 125 au sommet de ses pouvoirs et court maintenant sur 108. Son déclin est clair pour tous, mais a montré une lueur sur un terrain lourd à Lingfield par-dessus des clôtures la saison dernière et a gagné frais avant.

Tous les deux Attraction d’arcade et Marmite Familiale ont des courses récentes à leur actif, mais la pluie semble contre les deux, sur un sol déjà mou.

Le verdict

Ce concours s’annonce comme une course très différente de celle probablement favorite Atakan a gagné la dernière fois, dans un peloton plus grand avec une pression de rythme possible sur un sol plus mou. Cela signifie peut-être que nous avons un favori vulnérable à rechercher.

Le trio de Passe-moiFelton Bellevue et Dynamite Kentucky étaient les chevaux pour faire la liste restreinte aux prix. Avec le formulaire de cours dans le livre et la ficelle de l’entraîneur Ben Case en bon état, FELTON BELLEVUE (8/1) obtient le feu vert pour affronter des rivaux moins exposés dont l’inexpérience pourrait les surprendre dans une course à un rythme soutenu.