Course du jour : l’équipe de William Muir et Chris Grassick fera grève à Lingfield | Nouvelles de la course

Le grand gel continue de frapper les courses britanniques et irlandaises en ce moment, mais un trio de rencontres tous temps prévu pour Dundalk, Kempton et Lingfield maintiendra le spectacle sur la route.

Nous allons à Lingfield pour la course du jour Sky Sports Racing de mercredi, et le 2.55 en particulier. Neuf chevaux ont été déclarés dans les Huge Daily Boosts Only At BetUK Handicap, un événement de classe 4 sur 10 stades – Declan Rix a le verdict.

Le travail préparatoire

Un peu plus d’un circuit complet de la piste artificielle pointue et gaucher de Lingfield accueillera ce champ, avec le premier virage à venir assez rapidement, ce qui signifie que les tirages larges sont un inconvénient.

En termes de rythme, des personnalités comme Capital Theory, Jean Danjou et Beautiful Crown adopteront probablement des positions de premier plan à partir de tirages utiles dans une course qui n’est peut-être pas très courue sur le papier.

Cependant, ce dernier pourrait être frais lors de sa première course en 42 jours dans les joues pour la première fois, donc Capital Theory peut ne pas faciliter les choses à l’avant, mais est tout à fait capable de prendre les devants.

À partir de mardi, selon le site BHA, la piste devrait rouler “standard”, mais il ne serait pas surprenant de voir la surface rouler un peu plus lentement après le temps sec et froid de ces derniers temps.

Principaux prétendants

pistolet

Quatre fois vainqueur en tout temps, y compris ici à Lingfield, où il a également de nombreuses grosses courses dans le livre avec des notes plus élevées. A bien commencé la saison 2022 Turf, mais la forme a commencé à baisser à la fin, voyant sa marque de handicap chuter. La récente pause devra l’avoir rafraîchi mais bénéficiera d’un retour à 10f basé sur sa dernière course à Kempton il y a 14 jours, où il faisait tout son meilleur travail tard.

Théorie du capital

Un garçon de trois ans qui a été battu par des types intelligents dans une carrière juvénile de quatre points. Il est revenu tard cette saison sur gazon avec une course – peut-être une bénédiction déguisée compte tenu de son cadre aux longues jambes – mais deux récentes courses tout temps ont été de bons efforts, pour tout ce qu’il a gagné à 2/7 il y a 13 jours, atteignant bien la ligne. Juste sa troisième course dans un handicap ici et a des revendications évidentes sous le champion Jockey, William Buick, surtout s’il gère bien ce parcours tous temps plus pointu.

Jean Danjou

Un achat d’un yearling de 420 000 € qui n’aura probablement pas la carrière suggérée par son prix. Le fils de Lope De Vega a sa première course dans un handicap après trois courses assez solides, le voyant avec le profil idéal pour une course de cette nature. Tombe à 10f après avoir concouru sur 12f la dernière fois, et cela semble une bonne décision, mais n’a pas aimé la façon dont il a accroché la ligne droite il y a 32 jours; c’était peut-être juste de l’endurance ? Les joues pour la première fois semblent un bon coup pour cet enfant de trois ans.

Snapcracklepop

Ce sera sa première course à Lingfield, mais il a bien performé sur les surfaces toutes saisons de Kempton et Wolverhampton. En effet, la course de Wolverhampton est survenue la dernière fois où il a façonné comme si cette étape jusqu’à 10f conviendrait. A l’habitude d’être un peu lent et aussi un peu lent dans la foulée, ce qui signifie qu’il aura besoin d’un peu de chance en ce qui concerne le rythme d’un large tirage dans la stalle 8.

Le meilleur du reste

Masque dirigerait le reste de ce peloton lors d’efforts récents, d’autant plus qu’il a une forme gagnante ici et qu’il a bien couru sur le parcours et la distance. Son dernier effort (deux longueurs derrière Snapcracklepop et 2lb mieux lotis) est facilement pardonné après une mauvaise course (large sans couverture).

Le tirage large est négatif, mais dangereux si cela se transforme en un test de vitesse au cours du voyage. Splendent est certainement l’un des chevaux les plus intéressants de la course aux prix, car un 10f pointu par tous les temps pourrait s’avérer être dans sa rue, mais il s’est rapidement affaibli la dernière fois, trop rapide pour le rendre intéressant. ici.

Des commentaires presque identiques s’appliquent à Beautiful Crown qui arbore des joues pour la première fois. Avec la réclamation de 3 livres du jockey Harry Burn, il a une chance de dépasser cette marque s’il est sur la chanson, de meilleures réclamations que 25/1 suggèrent, mais ses efforts récents ont été décevants. Le passionné Aristobulus monte à 10f pour la première fois, ce n’est pas une combinaison que j’aime, tandis que Blow Your Horn prend une grosse baisse de voyage autour de cette piste pointue, ce qui me décourage.

Le verdict

Sans surprise, cela ressemble à une course qui pourrait bien être dominée par les trois ans, même si Pistoletto doit être respecté avec sa bonne forme à Lingfield.

Avec une vitesse de porte sonore et un rythme précoce, la théorie de la capitale montée par William Buick semble idéalement dessinée dans la stalle trois pour obtenir la position parfaite, mais à un prix plus élevé, malgré un tirage au sort plus large qu’idéal, SNAPCRACKLEPOP obtient le feu vert.

Il semble bien mériter un autre essai à 10f lors de son dernier effort à Wolverhampton pour une équipe dont les chevaux courent bien.

Avec son habitude d’être un peu lent, ses chances seraient améliorées si ceux qui se trouvaient à l’avant s’affrontaient, car je pense que c’est un cheval qui apprécie de sortir un bon galop.