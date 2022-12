Course du jour : L’équipe de Simon Hodgson peut frapper dans la fonction Lingfield avec Total Commitment | Nouvelles de la course

Le présentateur et commentateur de Sky Sports Racing, Anthony Ennis, est sur place pour s’attaquer à la course du jour de mercredi, un handicap de sprint compétitif de Lingfield.

Le travail préparatoire

Le Polytrack All-Weather pour gaucher pour les courses de sprint a tendance à convenir aux finisseurs forts et ceux qui défient large et tard réussissent souvent bien dans ces événements.

Les chevaux montés pour la chance à l’intérieur rencontrent souvent des problèmes de circulation et il est difficile de repartir dans la courte ligne droite si vous avez vérifié votre élan à un moment crucial.

C’est une piste notoirement difficile d’essayer de faire courir les événements à moins d’un mile de distance. Nous avons neuf coureurs qui vont se poster pour notre course principale de la journée qui ressemble à un puzzle de sprint fascinant (13h25).

Les prétendants

Mohi

Semblait assez prometteur l’automne dernier en remportant des événements consécutifs à Wolverhampton. A lutté à partir d’une marque plus élevée sur le gazon, mais pourrait facilement rebondir sur l’AW après une mise à pied.

C’est sa première apparition depuis sa disparition tardive à Leicester début juin et il a maintenant des questions à répondre.

Esprit empereur

Le hongre d’Archie Watson a été envoyé favori pour la Silver Cup à Ayr mais n’a couru aucune sorte de course ce jour-là.

Il a déjà gagné sur Polytrack auparavant et pourrait être un possible pour le cadre, mais devrait revenir à quelque chose comme sa meilleure forme pour remporter le prix principal.

Vitesse élevée

Le poulain gris de James Tate a un excellent taux de frappe sur l’AW et a couru une course équitable à Newcastle la dernière fois, sur la liste restreinte en tant que vainqueur potentiel mais le plus grand sujet de préoccupation.

Engagement total

Le hongre de Simon Hodgson a gagné ici dans le passé et cela ressemble à son niveau ces jours-ci. A montré qu’il était en forme avec une excellente course dans une meilleure course à Kempton la dernière fois.

L’un des gagnants les plus probables de mon livre.

Mamillius

Le vétéran conserve sa meilleure forme pour l’air marin à Brighton ces jours-ci, bien que sa dernière victoire remonte à avril.

Peut-être trop cher et pourrait se faufiler si une chanson avec Rob Hornby à bord.

Baie de Tyger

Le coureur de Conrad Allen a terminé devant Emperor Spirit lors de la troisième place à Kempton la dernière fois et il sait comment gagner ici, il semble également sur une marque gagnable.

Un décrochage peut cependant forcer son cavalier à être positif tôt, ce qui peut ne pas s’avérer idéal.

Soyez prêt

L’outsider de rang et pour une bonne raison, semble horriblement hors de forme et est à zéro sur quatre sur l’AW.

Sergent Tibbs

Un vainqueur de Newbury à la fin du mois de mai mais qui n’a pas fait le cadre lors de quatre départs ultérieurs.

Cela semble cependant une tâche plus facile et il devrait être compétitif contre ceux-ci, bien qu’il soit zéro de sept sur les surfaces synthétiques, grand joueur néanmoins.

Secret de vol

L’un des trois 3 ans alignés dans ce domaine, mais la seule jeune fille dans le domaine. Juste une pièce de forme tous temps à Kempton la dernière fois, mais a couru une bonne course pour être deuxième derrière un cheval entraîné par William Haggas sous la forme de Brewing.

Doit être respecté d’une excellente écurie – un joueur à coup sûr.

Le verdict

Juste les neuf prétendants mais au moins quatre ont des revendications sérieuses. j’ai fini par aller avec Engagement total comme sélection gagnante. Il a couru un stormer lors de la finale de la série London Sprint à Kempton et a une forme gagnante à cet endroit.

Simon Hodgson s’en sort bien avec ces sprinteurs et il serait aussi le vainqueur le plus poignant avec le triste décès de Peter Hedger cette semaine qui sera à jamais associé à ces couleurs vertes et jaunes.

La course devrait bien se préparer pour Total Commitment qui a un bon tirage et un demandeur utile William Carver à bord qui peut le produire rapidement, tard et large pour se rapprocher de chez lui.

Les principales menaces semblent être Flying Secret, Sergeant Tibbs et High Velocity.