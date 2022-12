Course du jour : L’équipe de Nicky Henderson remportera le Welsh National Trial avec Caribean Boy | Nouvelles de la course

Le présentateur de Sky Sports Racing, Mike Cattermole, est de retour pour prévisualiser la grande course de samedi à Chepstow, le Coral Welsh Grand National Trial.

Le travail préparatoire

Le Coral Welsh Grand National est l’une des plus grandes poursuites avec handicap du calendrier de saut d’obstacles. Souvent une affaire exténuante sur la meilleure partie de trois et trois quarts de milles, c’est un véritable test.

Il est donc logique que le “procès”, la grande course sur la carte de Chepstow ce samedi, soit un peu moins de trois milles. Après tout, vous ne voulez certainement pas un travail similaire pour une préparation, mais au moins vous pouvez y jeter un coup d’œil et savoir si votre cheval appréciera le tracé du parcours avec ses fameuses ondulations.

En effet, les deux derniers vainqueurs du procès – Secret Reprieve et Iwilldoit – ont remporté le grand concours lui-même. La majorité d’entre eux ici, à l’exception de Caribean Boy, Elegant Escape (vainqueur national gallois en 2018), Bennys King, Farinet et Grand Mogul, détiennent une entrée pour la célèbre pièce maîtresse de Noël.

Il fait bon à doux, doux dans des endroits où il n’y a pas eu de pluie depuis 11 mm le week-end dernier. Préparez-vous à un début de journée brumeux et frais, mais il est probable qu’il reste sec.

Concurrents

Investisseur secret

Vu pour la dernière fois en février 2021 lorsqu’il a bouleversé son compagnon d’écurie beaucoup plus fantaisiste, le Clan Des Obeaux, dans le Denman Chase à Newbury, pour revenir avec une légère blessure au tendon. Habitué à dominer les petits pelotons et probablement mieux surveillé après sa longue absence, il est invaincu en deux départs ici sur le parcours et est un vainqueur C&D.

Image:

L’investisseur secret monté par le jockey Bryony Frost (à droite) efface le dernier pour gagner le Betfair Denman Chase à l’hippodrome de Newbury. Date de la photo : dimanche 21 février 2021.





Garçon des Caraïbes

J’avais l’air d’un chasseur de classe en devenir il y a quelques années sur deux milles et demi. Maintenant, le type qui est capable d’une certaine forme intelligente son jour et l’un de ceux-ci s’est opposé à une formation décente à Kempton en janvier lors de sa première victoire à trois milles. Seulement 3 livres de plus cette fois et c’est un peu difficile à prévoir – bien qu’il ait perdu une chaussure lors de son dernier départ à Ascot en février – mais vient d’un chantier très puissant et, comparé à quelques-uns ici, ce ne serait pas la plus grande surprise si il a rebondi pour se former au cours d’un voyage qui pourrait bien lui convenir ces jours-ci. Très intéressant.

Escapade élégante

A remporté le Welsh National lui-même en 2018, mais a fait des allers-retours depuis et a profité d’un handicap très réduit (140 sur un sommet en carrière de 162) lors de la victoire d’un événement vétérans à Ascot en mars. N’a pas montré grand-chose lors de sa première course après huit mois d’absence à Cheltenham, bien qu’il puisse être un peu plus net maintenant. Il devra l’être, mais il n’est qu’à 2 livres de plus qu’Ascot.

Benny’s King

Très légèrement couru au cours des deux dernières saisons et a tiré sur ses trois derniers départs. Pourtant, pour prouver qu’il reste à trois miles et qu’un briefing de surveillance est le mieux pour l’instant.

C’est l’heure de se lever

Rester inconditionnel qui a remporté le Midlands National à Uttoxeter en 2021 – hors de cette marque – et était un troisième respectable lors de la défense de sa couronne en mars. Une course encourageante ici sur un voyage inadéquat le mettrait sur la photo pour le National gallois lui-même.

Charley grincheux

Joliment handicapé lors de sa victoire à Newbury en décembre dernier et aussi lors de la troisième place à Bravemansgame la prochaine fois, mais il a montré peu de choses depuis, ayant été rattrapé lors de deux de ses trois derniers départs. A le temps de son côté mais a besoin d’un renouveau et l’écurie est calme depuis un certain temps maintenant.

Farinet

Beaucoup d’expérience de chasse en France avant de rejoindre Venetia Williams et n’a pas mis longtemps à remporter sa première victoire en Grande-Bretagne à Sandown en mars 2021. Il était encore bon là-bas en janvier dernier, une fois de plus sur deux milles et demi, mettant derrière lui un course décevante lors de la Gold Cup de décembre à Cheltenham. Cependant, la saison s’est terminée sur une note pessimiste lorsqu’il a semblé un non-restant sur trois miles (sa seule fissure à la distance jusqu’à présent) à Sandown et également lorsqu’il s’est arrêté à Newbury. Le type à offrir plus mais a des questions à répondre pour l’instant, surtout au niveau du voyage.

Sursis secret

A remporté cette course avec style (au large de 4 lb de moins) il y a deux ans et a ensuite remporté le National gallois reprogrammé en janvier 2021. Mais il a été absent pendant près d’un an après et a été l’ombre du cheval qu’il était depuis qu’il a est revenu, y compris dans le dernier National gallois en décembre dernier. Difficile à imaginer, mais ce serait bien de le voir montrer à nouveau une étincelle.

Récolte de Southfield

Semblait avoir un avenir prometteur lors de sa deuxième poursuite à Newton Abbot en mai 2021, mais a subi un revers et a été absent pendant 18 mois jusqu’à son retour à Fontwell le mois dernier lorsqu’il a été arrêté après une série de sauts sans intérêt. Avec un entraîneur de génie qui pourrait facilement le transformer et cela, plus l’ajustement des pommettes, c’est ce sur quoi vous placez vos espoirs aujourd’hui.

Guide

A un superbe record ici, remportant quatre victoires sur cinq sur les clôtures, y compris ses trois derniers départs sur le parcours et la distance. Il avait l’air en pleine forme lors de sa réapparition ici le mois dernier, sautant magnifiquement et tirant clairement pour marquer par huit longueurs confortables contre une opposition certes modérée. A soulevé 8 livres pour cela, mais en fait 10 livres de plus (comme 2 livres “faux” dans le handicap). Conserve les pommettes qu’il portait ce jour-là mais c’est un champ plus profond. De plus, son écurie est calme depuis cette victoire (14 coureurs, aucune victoire) donc, bien qu’il soit un digne favori sur son parcours préféré, il y a des risques tenaces attachés à un prix aussi court.

Presque parfait

Lorsque nous l’avons vu pour la dernière fois, il y a près de deux ans, il était un chasseur qui se déplaçait et a gagné à Wetherby et Wincanton, tous deux sur un terrain mou. C’est beaucoup lui demander d’être au meilleur de sa forme après une si longue absence et son écurie est sans vainqueur depuis maintenant six mois. Je lui souhaite cependant bonne chance.

Grand Moghol

Ramassé par l’entraîneur du Devon Gail Haywood, qui n’a qu’une poignée de chevaux, pour seulement 11 000 £ lors de la vente de printemps Goffs en mai de Nicky Henderson. Avait gagné lors de son premier départ de poursuite à Kelso en mai 2021, sautant bien, lors de sa première course après une opération de vent, mais s’est ensuite trompé de direction lorsque son vent l’aurait de nouveau échoué. C’est alors qu’il a changé de mains. Dit n’avoir montré aucun signe de ces problèmes lors de l’entraînement au bord de Dartmoor pour ses nouvelles relations plus humbles, alors espérons qu’il termine au moins! Clairement talentueux.

Le verdict

Il y a tellement de questions auxquelles répondre dans ce line-up, quelques-unes au cours du voyage, ou revenant après de longues absences, ou ayant perdu leur forme, donc Wayfinder est le favori évident.

Il est de retour sur sa piste préférée et semble s’améliorer, mais la forme de sa dernière victoire n’a rien de spécial et Rebecca Curtis a été très calme récemment.

Il peut valoir la peine de s’opposer à GARÇON DES CARAÏBES qui devait réapparaître à Ascot récemment et est vraisemblablement prêt à partir.

Il est un peu incohérent, mais la forme de sa victoire à Kempton en janvier se lit bien dans ce contexte, il ne pèse que 3 livres de plus et a définitivement un potentiel supplémentaire lors de ce voyage.

Il est peut-être trop chic pour eux au meilleur prix 10-1 au moment de la rédaction. Southfield Harvest vaut également le détour.