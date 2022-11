Course du jour : L’équipe d’Anthony Honeyball espère un porte-bonheur à Lingfield | Nouvelles de la course

Le présentateur de Sky Sports Racing, Mike Cattermole, vise une poursuite avec handicap très compétitive à Lingfield, Anthony Honeyball cherchant à avoir une chance décente avec Good Luck Charm.

Le Sky Sports Racing Sky 415 Novices ‘Handicap Chase (14h35) est de loin la course la plus précieuse de la carte et offre une gamme de chevaux qui n’ont pas encore réalisé leur potentiel, plusieurs d’entre eux étant peut-être sur le point de quitter leur forme de haies bien derrière. C’est une énigme difficile.

Le travail préparatoire

Le parcours de poursuite est doux, bon à doux par endroits après une journée sèche mardi mais avec plus de pluie tombant mercredi matin. Raceday lui-même devrait être sec mais avec la possibilité d’averses plus tard.

Concurrents

Mucho Mas

Un vainqueur sur les haies à Doncaster (bon à doux) en décembre 2021 mais une forme légèrement inégale depuis, bien qu’il se soit terminé par une bonne deuxième sur ses débuts avec handicap à Warwick en avril sur une marque de 113.

A eu une opération de vent pendant la pause et a repris après six mois de congé avec un début de chasse décent à Bangor, se ralliant bien pour descendre par un cou. Jusqu’à 2 livres pour cela, mais semble être un concurrent sérieux avec son écurie en pleine forme.

Sheldon

Fonctionne bien depuis une opération éolienne en début de saison. Il a beaucoup d’expérience en haies (une victoire sur 13 départs) et est le seul chasseur gagnant dans le peloton, ayant gagné 14 longueurs sur un bon terrain de 8 livres à Stratford le mois dernier.

Le finaliste a terminé deuxième à Southwell mardi. A soulevé 8 livres pour cela, il est tombé six out lorsqu’il était en lice à Hereford il y a deux semaines. Doit être respecté si rien de pire pour cette expérience. Agit sur n’importe quel terrain.

Étoile de Goudhurst

Légèrement couru 6 ans qui a gagné à Warwick en mai 2021 lors de ses débuts en haies, avant de subir une opération de vent et de revenir avec un effort décevant à Newbury mais légèrement mieux contre une opposition utile à Ascot en janvier dernier.

Off depuis et clairement un peu fragile mais est lié à la victoire des poursuivants et vient d’un chantier puissant.

Thor de Cerisy

Coureur de haies en tête (une victoire en 14 départs) qui a fait campagne en France pour ses cinq derniers départs avec des résultats mitigés, bien qu’il ait plutôt bien couru il y a deux départs à Auteuil.

Est lié aux poursuivants gagnants mais assez tard dans le transfert aux obstacles.

Henri Gondoff

Destiné à être nommé d’après le personnage de Paul Newman dans The Sting mais quelqu’un a raté un “r” – Henry Gondorff !

Il s’est arrêté et s’est arrêté lors de ses deux précédents départs en chasse et sa forme récente a été décevante, y compris après son retour après 10 mois d’arrêt. Difficile d’être enthousiaste.

La surenchère

Arrêt pendant 10 mois et a depuis changé d’écurie. Favoritisme justifié dans un premier obstacle au Ffos Las en avril 2021 et a commencé favori à chaque fois depuis.

Courait assez bien lors de ses débuts en chasse, encore une fois à Ffos Las, en décembre dernier, mais a également mal sauté par-dessus les clôtures lorsqu’il s’est arrêté la prochaine fois à Wincanton en janvier. Pas revu depuis.

Parc des terriers

Juste un aperçu de la promesse dans quatre poursuites commence à ce jour et prenait une meilleure compagnie que celle-ci dans les deux plus récents d’entre eux en février dernier. Retourné aux haies pour créer un choc 25-1 à Chepstow en avril.

Le plus ancien de la gamme avec le kilométrage le plus élevé et n’a pas le potentiel de certains des autres.

Bill Baxter

Coureur de haies gagnant et assez constant dans ce domaine qui a été bien battu lors de ses débuts de chasse à Bangor le mois dernier après huit mois d’arrêt alors que ses sauts étaient novices. A depuis eu un vent op. Peut-être plus net maintenant, mais doit l’être.

Un porte bonheur

Beaucoup à aimer à propos de ses débuts de chasse à Fontwell plus tôt ce mois-ci lorsque, se ralliant bien, elle a divisé deux juments mieux notées dans cet événement à trois coureurs, descendant d’un peu moins de trois longueurs à l’utile Kissesforkatie (évalué 139 et 24 lb son supérieur ).

Pourtant, sa marque reste la même. Deux fois vainqueur la saison dernière sur les haies, à Hereford et à Exeter, les deux fois montrant une bonne attitude. Pourrait être la réponse pour une écurie qui se passe bien.

Meilleure Trition

A montré une certaine capacité sur les haies, mais a été abandonné à Hereford lors de sa dernière visite en mars et a eu une opération éolienne depuis. D’un chantier puissant mais des questions à répondre sur ce début de chasse (deux fois placé aux points).

Intentions rebelles

Petit niveau modéré de forme de haies en quatre départs, mais devrait se détacher d’une réapparition bien tenue à Worcester le mois dernier après sept mois d’arrêt. Essaie de chasser mais l’écurie a été un peu calme ces derniers temps.

Seigneur Des As

Le seul enfant de quatre ans de la formation qui a montré une certaine capacité en cinq départs de chasse lorsqu’il a été formé en France – le tout sur un terrain profond.

A montré une certaine promesse dans deux départs sur haies cet automne pour Milton Harris et est un candidat intéressant qui est revenu courir ici. Pas exclu.

Le verdict

C’est assez délicat. Mucho Mas a bien fait ses débuts en chasse à Bangor et il y a probablement plus à venir de lui, comme c’est le cas avec Sheldon qui a bien gagné à Hereford.

Je garderai un œil sur Seigneur Des As mais le choix est Bon Look Charme qui s’est bien formé à Fontwell contre deux juments mieux notées lors de ses débuts en chasse et pourrait être en mesure de profiter de ce qui semble encore une bonne note.

L’écurie est en bonne forme et a un taux de frappe raisonnable de 18% ici à Lingfield sur les sauts.