Course du jour : la sprinteuse Alice Haynes pourrait continuer à s’améliorer à Wolverhampton | Nouvelles de la course

Alan Thomson vise un handicap de sprint compétitif à Wolverhampton dans sa course du jour, en direct sur Sky Sports Racing.

Le travail préparatoire

Les caméras de Sky Sports Racing se dirigent vers Wolverhampton lundi pour une carte de huit courses, avec le 11 coureur 6.30 Énormes boosts quotidiens uniquement chez BetUK Handicap plus de cinq stades passant sous le microscope.

L’événement choisi de cette soirée peut être classé en toute sécurité sous la rubrique “hautement compétitif” et le formulaire fournit de nombreux rebondissements pour tester les compétences et la patience des parieurs.

Wolverhampton, ou Dunstall Park comme on l’appelle aussi, est équipé d’une surface Tapeta et le circuit plat et gaucher mesure environ un mile à la ronde.

Un tirage bas s’avère souvent un avantage utile lorsque les coureurs se bousculent pour se positionner. Kevin Stott a été vu à bon escient ici samedi soir, chevauchant un double, et il a un autre bon livre de manèges.

Les prétendants

Obtenir

Gagné avec autorité sur le parcours et la distance début septembre et la pouliche entraînée par Alice Haynes sera considérée par beaucoup comme défiant une augmentation de 7 livres.

Les chevaux placés Kim Wexler et Bang On The Bell sont mieux lotis aux poids, mais Obtain a également remporté des enjeux novices pour pouliches sur six stades ici en mars, soulignant son goût pour la piste. Elle a couru sous les célèbres couleurs de Khalid Abdullah pour Ger Lyons en tant que juvénile en Irlande et a depuis développé un profil britannique progressif.

Bien que la stalle sept ne soit pas idéale, elle casse généralement intelligemment.

Speedacus

David O’Meara a un autre coureur dans Soul Seeker mais l’ex-sprinteur irlandais Speedacus était loin d’être déshonoré en terminant quatrième devant May Blossom dans la classe 4 à Leicester.

Un peu plus qu’il ne pouvait mâcher en grade supérieur à Catterick (doux) il y a 16 jours, mais le joueur de trois ans a gagné sous un gros poids lorsqu’il a rencontré un terrain rapide à Navan cet été.

Les oeillères qu’il portait à cette occasion sont remplacées par une visière et Speedacus n’est pas remisé, malgré son large tirage.

Foxy Rascal

Off 135 jours mais les coureurs de George Boughey échouent rarement par manque de forme physique. Gagnante par tous les temps à Newcastle en septembre dernier, Foxy Rascal a eu une opération de vent depuis qu’elle a couru quatrième à Sandbeck à Haydock en juin et le décrochage trois est un terrain pratique si elle peut conserver sa position dans les premiers échanges.

Boughey et Kevin Stott ont fait équipe avec l’impressionnante gagnante de samedi, Queen Of Ipanema (engagée à 7h30).

Chercheur d’âmes

Le cinq ans de David O’Meara a dessiné la fente intérieure et une reproduction de la forme de sa victoire à Pontefract, suivie de deuxièmes prix à Haydock et Beverley en août-septembre, le mettrait dans l’image.

Du côté du débit, Soul Seeker a depuis effectué deux efforts ordinaires à Southwell dans une classe 4 plus difficile et doit rebondir.

Frapper sur la cloche

Un triple vainqueur du parcours pour John Jenkins et Bang On The Bell est difficile à retenir lorsqu’il explose devant.

A quelques longueurs à trouver avec Obtenir, mais un swing de 7 lb rend cela tout à fait possible, bien que le décrochage neuf suscite des inquiétudes.

fidèle rouillé

Double buteur sur gazon cette année à Chepstow et Salisbury, tous deux sur six stades, Trusty Rusty a également gagné deux fois ici au cours du voyage minimum la saison dernière.

Pas si bien traité ces jours-ci, mais le quatrième de la jument à M. Beaufort à Goodwood le mois dernier a été un effort solide. La cavalière régulière Mollie Phillips a depuis vu son allocation réduite à 3 lb et le décrochage 11 est problématique.

Vie de rue

A terminé deux places devant Soul Seeker à nouveau opposé lors de la quatrième place à Coup De Force à Southwell il y a 11 jours. A terminé premier à un tour sur le parcours et la distance à la mi-août, mais a été rétrogradé à la suite d’une enquête des commissaires.

A grimpé en flèche les cotes mais peut donner à l’apprenti de 7 lb Morgan Cole un autre bon tour à partir d’un tirage pratique.

Kim Wexler

Dernière des dix derrière Pop Dancer sur le parcours et la distance la dernière fois, mais elle a été piégée désespérément large tout au long. La pouliche de David Loughnane est mieux lotie de 5 livres pour quelques longueurs avec Obtain sur une ligne de forme antérieure et le décrochage quatre est un tirage plus acceptable.

Tu es cool

Off 165 jours donc une vérification du marché est prudente. L’apprentie Rose Dawes a noué une association fructueuse avec le vétéran de Derek Shaw et le vainqueur du double parcours et de la distance de cette année est en train d’atteindre sa meilleure note en deux ans.

Le hongre durable a chassé le jour de l’indépendance à Chelmsford City en mai, mais cela semble une tâche plus onéreuse.

Murs rouges

L’année dernière, Night On Earth et Dapper Man, classés à 80, se sont battus pour devancer Night On Earth et Dapper Man et ont fait un retour accrocheur après de courtes vacances d’été en échouant de justesse à rattraper Glamorous Force sur le parcours et la distance il y a 16 jours. Les connexions ciblent probablement cette course depuis un certain temps.

Vol d’automne

Le hongre de Robert Cowell n’a battu qu’un seul cheval à ses quatre derniers départs et cet ancien septuple vainqueur n’est plus que l’ombre de lui-même.

Le verdict

Des trucs rapides et furieux. Kieran O’Neill a noué un partenariat utile avec Wolverhampton OBTENIR (1-3-1) et sa monture court avec beaucoup d’entrain.

Obtain s’est bien passé lors des deux apparitions depuis qu’il a subi une deuxième procédure de respiration et la confiance de la pouliche sera au plus haut, revenant maintenant d’une pause de 58 jours.

Le vainqueur de l’année dernière, Red Walls, est bien dessiné pour attaquer dès le départ et intéressera les joueurs à sens unique. La pouliche de Lisa Williamson avait 3 livres hors du handicap lors de sa victoire il y a 12 mois, donc le fait qu’elle ait 2 livres “mal” aujourd’hui n’est pas un énorme négatif.