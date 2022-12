Course du jour: La documentation se passe dans le handicap chaud de Newcastle pour l’équipe Kevin Frost | Nouvelles de la course

Alan Thomson revient avec son analyse de la course du jour de Newcastle, ainsi qu’un verdict de grande course.

Je suis les caméras de Sky Sports Racing jusqu’à Newcastle où le 7f Spreadex Sports Best Odds On Sunderland Handicap est prévu à 4,45. Dix coureurs s’affrontent pour le premier prix de 13 085 £.

Le travail préparatoire

Le rapport avancé est standard à lent et les neuf courses se déroulent sur le parcours droit.

Les chevaux expédiés vers le nord par Simon et Ed Crisford méritent d’être notés car le chantier affiche un taux de grève de 63% avec dix gagnants sur 16 coureurs.

La course devrait se dérouler sur un galop fort car Azano, Zip et Larado ont coupé la course dans le passé.

Principaux prétendants

Documenter

Le quintuple vainqueur de Lingfield de Kevin Frost fait ses débuts à Gosforth Park et arrive ici après un succès à Wolverhampton il y a 18 jours.

Jack Mitchell, qui a un taux de grève de 24% ici, conserve le trajet et Documenting a remporté une perche de 3 livres de plus en novembre dernier.

Premier feuillet

A fait ses débuts par tous les temps dans un Condition Stakes sur six stades à Kempton début octobre et a affiché un beau troisième à Mutafawwig.

Le quatre ans de James Ferguson n’a pas été battu loin le mois suivant en terminant cinquième derrière Apollo One après un large match nul lors d’une visite de retour sur la piste. A produit un sixième craquant contre Rohaan dans le Wokingham Handicap à Royal Ascot et est maintenant amélioré en voyage.

Bassiste

Très essayé après avoir fait des débuts réussis à Doncaster en avril et a été battu en moins de cinq longueurs par Pogo dans un concours de groupe 3 à Newmarket en juin.

Le garçon de trois ans de Tom Clover a été battu par Koy Koy lors d’un voyage de retour au siège le mois suivant et a été essayé sur un mile à Kempton fin septembre, terminant quatrième de la course remportée de manière impressionnante par Positive Impact.

Clairement d’un intérêt réciproque à des cotes savoureuses si vous êtes prêt à faire une pause de 65 jours.

Hafeet Alain

Le joueur de six ans d’Ed Walker a montré sa meilleure forme sur des surfaces synthétiques, marquant plus d’un mile à Lingfield en février et affichant trois efforts placés à Wolverhampton et Kempton l’hiver dernier.

A fait un retour satisfaisant à l’action après une longue absence de 245 jours en courant sixième, battu à moins de quatre longueurs, à Lingfield il y a près de trois semaines. Habituellement monté avec retenue.

Azano

Précurseur confirmé, Jason Watson tentera de tirer pleinement parti de son terrain de décrochage près du rail des tribunes.

Le hongre de David O’Meara a gagné à Redcar à la mi-juillet, mais doit intensifier sa dernière sortie alors qu’il était le dernier des cinq coureurs à Lingfield il y a 13 jours.

Raatea

Avait quelques longueurs à épargner sur So Proud lors de sa victoire ici sur six stades en juin et n’a pas été battu loin lors de la quatrième place à Asjad sur les six stades prolongés de Doncaster en septembre.

Le hongre de Julie Camacho n’était pas si bon lors de ce voyage plus long à Musselburgh en octobre, mais arrive tout juste après une pause de 53 jours.

Esprit de Nguru

Représente le puissant partenariat William Haggas-Cieren Fallon et a été vu pour la dernière fois en cinquième position après Raising Sand à Ascot fin septembre.

Semble être plus performant par tous les temps, marquant deux fois à Kempton en novembre/décembre dernier, il doit donc être respecté. L’écurie a envoyé le favori Boosala pour cette course de 12 mois (battu au clin d’œil par Lord Of The Lodge).

Le Turpinator

Fait ses débuts pour le chantier Grant Tuer après avoir gagné deux fois plus tôt cette année à Kempton et Goodwood pour Tom Ward.

Le joueur de cinq ans a également marqué à Kempton en tant que mineur lorsqu’il était sous la garde de David Elsworth et les signaux du marché pourraient signaler des attentes stables après une absence de 58 jours.

Larado

Donné une pause après sa victoire au cou sur Lord Rapscallion à Epsom fin août et arrive ici en forme après deux courses récentes à Chelmsford City et Southwell.

Le hongre de Mick Appleby, un gagnant en Irlande pour Joseph O’Brien, a fait la course dans le passé et peut aider à forcer le galop.

Zipper

A profité pleinement de sa marque de chute pour marquer sur un terrain profond lors du match de novembre de Doncaster et le hongre rouan de Richard Fahey devrait rester compétitif avec une marque supérieure de 4 livres, en particulier avec Tyler Heard qui enlève 3 livres.

Zip est un ancien double vainqueur de Newcastle et l’écurie a décroché un triplé à Wolverhampton samedi dernier.

Le verdict

William Haggas fonctionne à un taux de grève de 35 % à Newcastle cette année et ESPRIT DE NGURU devrait obtenir un bon remorquage dans la course.

Il semble manquer d’un changement de vitesse instantané donc un galop fort serait bénéfique. La documentation est tirée dans le décrochage un, donc Jack Mitchell devra chercher une couverture sur le favori probable.