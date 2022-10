Course du jour : Kitty’s Light pourrait remporter un succès mérité pour l’équipe Christian Williams à Ascot | Nouvelles de la course

Le présentateur de Sky Sports Racing, Mike Cattermole, est de retour avec sa course du jour, visant la Gold Cup Bateaux London à 100 000 £, en direct sur Sky Sports Racing.

La Gold Cup Bateaux London de 100 000 £ sur trois miles est en tête d’affiche alors qu’Ascot accueille le retour des courses NH pour sa nouvelle saison.

Les conditions du sol devraient être parfaites, actuellement bonnes à molles, avec la possibilité de 3 à 5 mm d’averses dans la nuit de vendredi à samedi matin pour rafraîchir les choses.

Gary Moore, qui selle Full Back, a remporté la course un record à trois reprises, toutes au cours des six dernières courses. La course a eu lieu pour la première fois en 2006.

Le rythme devrait venir de Good Boy Bobby et de son compagnon d’écurie Poppa Poutine avec Danny Kirwan et Annsam très pratiques, ainsi que plusieurs autres. Kitty’s Light sera probablement monté tranquillement.

Concurrents

Bon garçon Bobby

Bien qu’il porte le poids le plus élevé de 12e (Traffic Fluide détient le record de poids de 11-12), il doit être sérieusement pris en considération en raison de son incroyable record lorsqu’il court après une pause. Il a gagné lors de ses débuts sur l’hippodrome, puis ses chiffres de forme ultérieurs après un certain temps d’arrêt ont lu 1112117.

Auparavant, il faisait campagne à environ deux milles et demi, mais ce n’est que la saison dernière qu’il a été intensifié en voyage et il a réalisé une performance intelligente dans la défaite derrière Aye Right dans la poursuite de répétition à Newcastle avant d’atterrir le Rowland Meyrick à Wetherby le Boxing Day en faisant tout. Il ne pèse que 2 livres de plus et est très respecté.

Image:

Aye Right retient Good Boy Bobby pour gagner la poursuite de répétition dans un Newcastle enneigé





Monsieur Malarkey

Deux fois vainqueur de parcours et de distance, il n’a pourtant pas bien performé en trois courses de cette course. Il s’est égaré la saison dernière (il a terminé cinquième) pour rebondir au printemps après une opération éolienne (sa deuxième) et un changement d’écurie pour Richard Bandey.

Il était un bon finaliste à la fois dans le Grimthorpe à Doncaster et à Cheltenham en avril. Mais peut-il mener à bien cela et faire mieux cette fois?

Tondeuse à thé

A bien commencé la saison lors de la dernière campagne, mais a eu du mal à s’appuyer sur elle jusqu’à sa quatrième, s’affaiblissant en haut de la colline, lors de l’Ultima Handicap Chase au Festival lorsqu’il a porté des joues pour la première fois.

Un excellent deuxième à Chepstow lors de sa réapparition devrait bien le préparer pour cela, mais est-il le plus fort de ce voyage? J’ai mes doutes.

La lumière de Kitty

Amèrement décevant lors de sa réapparition à Chepstow (bon à ferme) derrière Tea Clipper et cette course devra être négligée pour avoir une chance ici. A eu une campagne chargée dans certaines des principales poursuites la saison dernière avec sa seule mauvaise course dans le trophée Ladbrokes à Newbury (remonté).

En dehors de cela, il a terminé deuxième du Charlie Hall, du Coral Chase à Kempton et du Scottish National (cinq longueurs devant le major Dundee qui est moins bien loti d’une livre) avant un troisième de la Bet365 Gold Cup à Sandown, une course dans laquelle il était désespérément malchanceux l’année précédente.

Semble être raisonnablement handicapé, a l’aide d’un retrait supplémentaire de 7 livres et n’a encore que six ans. Semble offrir une certaine valeur au meilleur prix 12-1 au moment de la rédaction.

Rappeur

A bien fait dans les petites poursuites sur le terrain la saison dernière, gagnant à Catterick (doux) et Wincanton (bon) l’hiver dernier avant d’avoir apparemment ses limites exposées dans l’Ultima à Cheltenham. Difficile de savoir quoi penser de lui.

Arrière

Ça vaut le coup d’y jeter un coup d’œil compte tenu du record de connexions dans cette course. A remporté à Cheltenham le jour du Nouvel An sur 31/4 milles avant une seconde décente dans la Portman Cup à Taunton sur les trois milles et demi prolongés.

Il se peut qu’il ait besoin d’un test d’endurance plus important, mais une plus grande préoccupation est sa tendance à faire des erreurs de saut, bien qu’il ne soit jamais tombé de sa vie.

Annsam

Maintenant 5 livres de plus que lors de la victoire de la Silver Cup sur le parcours et la distance en décembre dernier. Mais après une série de sauts lamentables à Kempton, il a terminé la saison en courant deux fois sur les haies, gagnant bien à Newbury.

Très apprécié par son entraîneur qui rapporte qu’il aura besoin d’une course pour lui enlever la fraîcheur et c’est pourquoi il est passé au-dessus aujourd’hui.

Encore royal

Une légende du saut d’obstacles moderne d’Ascot qui a gagné ici quatre fois, s’est classée six, sur 15 départs. Il aura 15 ans dans quelques mois mais y participe pour la cinquième fois avec des chiffres de forme de 0213. Pourra-t-il recommencer ?

Eh bien, il a eu une chance par le handicapeur et est maintenant tombé à 136 contre 149 lorsqu’il était troisième il y a un an. Placer de l’argent ? A eu sa troisième opération de vent au début de l’année et a bien performé ici peu de temps après. Vous devez lui souhaiter bonne chance.

Image:

Regal Encore et Richie McLernon (à droite) mènent Acting Lass et Sean Bowen sur la dernière clôture à Ascot





Notre pouvoir

Un chasseur en progression qui doit être respecté après ses victoires à Wincanton et Huntingdon lors de sa première saison sur les clôtures.

Il a terminé la campagne en le mélangeant dans des eaux plus profondes lorsqu’il était troisième à Kempton (un peu plus de cinq longueurs derrière Kitty’s Light mais 2 lb de mieux) lorsqu’il a dépassé le dernier et le cinquième dans l’Ultima (fait une erreur à deux), juste derrière Tea Clipper avec qui il est maintenant 3lb mieux pour une demi-longueur.

Porte des joues et a besoin de trouver une touche de plus mais, en tant que chasseur de la deuxième saison, il peut le trouver.

Danny Kirwan

Aime forcer le rythme et a gagné ici contre trois rivaux de plus de 2m5f en mars dernier. Mais nous avons besoin de plus de preuves sur le fait qu’il est un véritable chasseur de trois milles, même s’il semblait à peu près rester deuxième à Kempton en mai.

Major Dundee

Pourrait être un cheval intéressant à suivre dans sa deuxième saison de chasse après avoir remporté deux (Fakenham et Bangor) sur quatre la saison dernière. Terminé avec un beau troisième sur quatre milles dans le Scottish National à Ayr, cinq longueurs derrière Kitty’s Light et pourtant il est moins bien loti d’une livre.

On dit qu’il a bien fait physiquement au cours de l’été, son entraîneur a un œil sur le “vieux Hennessy” à Newbury le mois prochain et il pourrait faire avec gagner cela pour améliorer ses chances d’entrer dans la course là-bas.

Il a l’air de bien se passer mais, et un petit mais, ses deux seules courses sur des pistes à droite ont été décevantes. Peut-être y avait-il d’autres raisons à cela et je lui accorderai le bénéfice du doute et m’attendrai à un spectacle audacieux.

Jusqu’à la ligne droite

Interprète utile, mais il s’est effondré de façon spectaculaire sur la colline de Fontwell la dernière fois après avoir regardé partout le vainqueur et je ne suis pas sûr que parcourir jusqu’à trois milles pour la première fois soit ce dont il a besoin, surtout dans cette entreprise.

Poppa Poutine

Stablemate du topweight qui aime aussi courir facilement. Un autre chasseur de la deuxième saison qui a remporté le match à Wincanton en mars dernier et s’est préparé pour cela avec une course encourageante sur les haies à Perth.

Donne l’impression qu’il fera encore mieux avec plus d’un test d’endurance dans le temps.

Verdict

Good Boy Bobby a des figures de forme extraordinaires après avoir fait une pause et doit donc être pris en compte, alors qu’il y a beaucoup de respect pour le Major Dundee non exposé.

Cependant, aux prix, la valeur peut se situer avec La lumière de Kitty dont la course de réapparition était sûrement trop mauvaise pour être vraie. Il n’a encore que six ans. Regal Encore est à l’opposé de sa carrière et peut remporter une grosse somme d’argent.