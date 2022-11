Course du jour: Jim Goldie propose de marquer enfin avec Geremia à Newcastle, en direct sur Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

Alan Thomson est de retour avec sa course du jour, visant un concours de séjour époustouflant à Newcastle, en direct sur Sky Sports Racing.

Les caméras de Sky Sports Racing reviennent à Newcastle pour un autre créneau vendredi et huit coureurs sont déclarés pour le Classe 4 BetUK Plus de 40 000 courses en direct avec handicap (3,20) plus de deux milles.

Le travail préparatoire

La piste Tapeta pour gaucher de Newcastle, mesurant 1m 6f de circonférence, roule sur la largeur lente, donc les gros stayers trouveront probablement des conditions en leur faveur.

La course d’aujourd’hui devrait se dérouler au galop honnête, car les trois ans, Mostly Sunny et Kincade, aiment être montés en bonne place. Paul Mulrennan a monté 19 vainqueurs à Gosforth Park cette année, quatre de plus que Jason Hart et Kevin Stott.

Grant Tuer est en tête des entraînements avec 15 gagnants, suivi de George Boughey (14) et Richard Fahey (12). L’impressionnant taux de frappe de 34 % de Boughey n’a d’égal que William Haggas (11).

Gérémie

L’un des chevaux les plus frustrants à l’entraînement. Le hongre de Jim Goldie a des tas de capacités mais traîne habituellement en sortant des stalles, perdant de nombreuses longueurs. Il leur a donné à tous une longueur d’avance (encore) lorsqu’il a couru cinquième à Israr à Doncaster boueux il y a 20 jours et a bien couru à partir d’une position impossible pour prendre la sixième place derrière Tregony sur 1m 2f ici à la mi-septembre.

Cette course a été suivie d’une position de milieu de terrain dans le Cambridgeshire lorsqu’elle a été tirée du «mauvais» côté à Newmarket. Geremia a gagné trois fois pour l’ancien entraîneur Marco Botti, dont plus de deux milles à Kempton, et le voyage d’aujourd’hui devrait donner à Paul Mulrennan beaucoup de temps pour se glisser dans la course.

Termes réels

Le chantier Tuer traverse une période calme, bien que son ex-débutant irlandais Walking On Clouds ait conduit M. Trevor près d’ici vendredi dernier. Real Terms a plus que payé son chemin en 2022, gagnant trois fois, dont plus de 1m 2f ici en juillet sur une marque inférieure de 5 livres.

A tenté ce voyage plus long à quelques reprises cet été, affichant une belle cinquième place au vainqueur facile de Cesarewitch, One For Oscar, à Haydock début août, puis s’estompant en sixième à York le mois suivant. Real Terms a été placé deux fois à Catterick sur un terrain profond récemment et elle est présélectionnée.

Soufflez dans votre klaxon

A couru une respectable cinquième à Lady Percival sur 1m 6f à Wolverhampton il y a 11 jours, son effort le plus encourageant pour Rebecca Menzies depuis qu’il a quitté Charlie Fellowes. Blow Your Horn a gagné plus de 1m 4f ici pour son ancien gestionnaire et n’est pas rejeté d’emblée.

Collines de Tralee

Ne s’est jamais montré avec une chance dans un handicap d’apprentis «mains et talons» sur deux milles à Newbury la dernière fois lorsqu’il a été envoyé favori. Le gris a été rentré de son tirage très large et a par conséquent perdu de nombreuses longueurs, avant de se retrouver septième.

Son premier deuxième à Zikany sur deux milles à Goodwood donne droit à Tralee Hills, William Carver décollant de 3 livres. A eu 41 courses mais ce sera son premier voyage à Newcastle.

Kincade

Il a semblé s’enliser sur un terrain lourd à Haydock il y a quatre semaines et l’enfant de trois ans de Jedd O’Keeffe pourrait être mieux jugé sur sa victoire acharnée sur son compagnon d’écurie Nikhi sur 2m 1f à Pontefract.

Kincade a également mené jusqu’à ce qu’il soit rattrapé par un cheval de Troie à Ripon en avril et pourrait bien être autorisé à avancer à grands pas. L’évaluateur semble l’avoir attaché mais la réservation de Danny Tudhope est un point positif.

Le rebelle de Rutland

Billy Garritty a fait équipe avec le stayer de Micky Hammond pour enregistrer deux victoires à Wolverhampton l’hiver dernier et le handicap du hongre en a souffert en conséquence.

Le Rutland Rebel a fait campagne principalement sur des haies cet été et a mené les dernières foulées sur 2m 4f à Perth en juillet. (Déclaré 3.55 Newcastle, jeudi).

Assez ensoleillé

L’enfant de trois ans de Heather Main fait le voyage vers le nord avec de solides références. Son hongre a chassé Jacovec Cavern dans la boue de Newbury il y a trois semaines, les deux premiers tirant à 17 longueurs du troisième. Les oeillères portées pour la première fois ce jour-là sont, sans surprise, conservées et PJ McDonald prend la monture.

La visite précédente de Mostly Sunny à Gosforth Park n’était pas aussi accrocheuse, bien que sa septième à True Courage soit survenue dans un concours de classe 3 compétitif. Il a remporté des enjeux novices restreints de 1m 4f à Leicester début juillet et ce voyage plus long devrait être dans sa boussole.

Monde sans amour

Apparu assez exposé pendant les mois d’été, mais la pouliche de Mark Johnston s’est épanouie ces dernières semaines sous Richard Kingscote. Elle a chassé le favori local Blazeon Five sur plus de deux miles à Kempton et a bâti sur cette performance avec un succès retentissant à Wolverhampton il y a à peine quatre jours.

La fille d’Ulysse est pénalisée de 6lb mais est clairement en pleine forme. World Without Love a mené lors d’une précédente visite sur cette piste début août lorsqu’elle a été rentrée par East End Girl (victorieuse de Fakenham mardi) mais s’est adaptée positivement aux tactiques de hold-up lors de ses deux derniers départs.

Le verdict

GEREMIE est certain de donner un départ aux sept adversaires car ses bouffonneries de slowcoach depuis les étals sont bien connues. Cependant, il est peu probable qu’il y ait un rythme effréné dans ce petit peloton et Paul Mulrennan devrait pouvoir s’accrocher au peloton.

L’enfant de quatre ans de Jim Goldie a glissé à son plus bas niveau en 14 mois à la suite d’une longue série de défaites, mais il concourt généralement à un niveau supérieur. S’il ne cède pas trop de terrain au départ, Geremia devrait être compétitif. Risqué mais potentiellement gratifiant.

Mostly Sunny a presque réussi à glisser son terrain à Newbury et a tout fait en gagnant à Leicester au début de l’été. World Without Love a mené dans le passé, mais de nouvelles tactiques de hold-up ont fonctionné à merveille.