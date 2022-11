Course du jour: Frero Banbou donnera à Venetia Williams le vainqueur indispensable à Ascot | Nouvelles de la course

Une superbe carte d’Ascot peut présenter le retour de Constitution Hill et L’Homme Presse, mais c’est la Jim Barry Wines Hurst Park Handicap Chase qui est la plus compétitive.

Les poids sont dirigés par le meilleur chasseur novice de vitesse de la saison dernière en Grande-Bretagne, Edwardstone, et c’est formidable de le voir faire la queue ici pour essayer de donner du poids à des rivaux moins talentueux mais toujours intelligents. Vous ne voyez pas cela trop souvent ces jours-ci.

Le travail préparatoire

Bon à mou, bon par endroits, c’est la description officielle après 24 heures sèches jusqu’au début de la rencontre vendredi. Il y avait eu 41 mm dans la semaine précédant cela.

Les heures de vendredi semblaient correspondre à la description et plus aucune pluie n’est prévue, bien que si vous y assistez, vous devrez savoir qu’il devrait faire plus froid samedi.

Concurrents

Edwardstone

Le héros d’Arkle Chase de la saison dernière qui devait faire sa réapparition dans le Shloer Chase à Cheltenham la semaine dernière uniquement pour qu’Alan King l’exclue en raison du terrain rapide.

Coureur de haies intelligent, il est devenu un chasseur de grande classe la saison dernière, invaincu à la fin et ne trouvant que Gentleman De Mee trop bon lors de son dernier départ à Aintree. Onze longueurs derrière lui là-bas, cependant, était Third Time Lucki pour la troisième fois cette saison – tous à égalité – et il doit maintenant donner 10 livres à ce rival.

La dernière fois qu’il s’est attaqué à un handicap, c’était sur des haies, également à Aintree, en avril 2021, alors qu’il était un troisième honorable sur 149. Sur une marque de 12 livres de plus, il n’est pas exclu compte tenu des progrès qu’il a réalisés, mais gardez à l’esprit que son entraîneur a tenu à souligner que le Tingle Creek est la cible numéro un en début de saison.

Chanceux pour la troisième fois

Trois victoires sur les clôtures la saison dernière dans sa campagne novice et aussi trois fois derrière Edwardstone. Le plus proche de lui était un peu plus de quatre longueurs à Warwick, mais les autres marges étaient de 16 longueurs et 11 longueurs.

Évidemment avec une traction de 10 lb cette fois, il a le droit de finir un peu plus près. Cependant, sa réapparition dans la Haldon Gold Cup à Exeter a été décevante (il a commencé comme favori) lorsque ses sauts l’ont laissé tomber et qu’il a finalement été bien battu.

A besoin d’un grand revirement.

Thym Blanc

Il avait l’air en pleine forme ici lors de la réunion d’ouverture – à la fois avant et pendant la course – lorsqu’il a gagné confortablement, après avoir été retenu, aux dépens de la réopposition Frero Banbou et Before Midnight, gagnant par quatre longueurs et trois quarts et six longueurs et demie.

A soulevé 7 livres pour cela et pourrait bien avoir une marge de progression. A noter que s’il a rebondi sur le bon terrain la dernière fois il est aussi efficace sur une surface plus molle. Certainement l’un des acteurs clés.

Avant minuit

Le vainqueur de l’année dernière (avec 2 livres de moins) qui s’est plutôt bien formé à la troisième place derrière Thyme White il y a trois semaines et qui pèse maintenant 8 livres de mieux pour un battement d’un peu plus de 11 longueurs avec le vainqueur.

Cela vous indique qu’il pourrait au moins se rapprocher, mais qu’il n’a que 1 livre de mieux avec le finaliste Frero Banbou. Notez qu’il avait bien fait au début de ce concours pour éviter la chute de Monsieur Le Coq à la deuxième clôture et la façon dont il s’est fatigué au rodage suggérait que la course était juste nécessaire.

Kiltealy-Briggs

Un favori qui revient au voyage minimum pour la première fois en deux ans. A remporté deux victoires lors de sa deuxième saison sur les clôtures la saison dernière – sur un terrain lourd et bon – mais la saison s’est terminée de manière décevante lors de ses deux dernières apparitions.

Ainsi, sa victoire de réapparition de l’avant à Market Rasen (2m 5f) a été un retour en forme bienvenu et il a gagné 4 livres pour cela. Nul doute que ses tactiques de forçage seront nécessaires ici, mais il devra aller un peu plus vite et pourrait bien être hors de sa zone de confort. Son écurie est en pleine forme.

Fréro Banbou

Peut parfois se rapprocher un peu de ses clôtures (jamais tombé) mais a tout de même affiché une série d’efforts décents la saison dernière, dont une troisième du Grand Annual à Cheltenham.

A couru avec beaucoup d’entrain ici lors de sa réapparition, mais, bien que continuant très bien, n’a pas pu égaler la vitesse de finition de Thyme White sur le bon terrain et a maintenant une chance d’inverser cette forme avec une traction de 7 lb pour un peu moins de cinq longueurs et sur une surface avec laquelle il devrait être plus à l’aise.

Il détient également la troisième place avant minuit sur cette course. Venetia Williams a pris un départ tranquille, mais la star stable L’Homme Presse a peut-être déjà frappé au moment où cela se déroule et celui-ci est pris pour en faire une journée mémorable.

Colline de démarrage

Type sympathique qui n’a eu que deux départs sur des clôtures et a intensifié ses débuts à Exeter en décembre 2021, pour surclasser un petit champ à Newton Abbot le mois dernier pour lequel il pèse maintenant 8 livres de plus.

Le finaliste a piraté depuis. Cela semble une tâche difficile contre ces interprètes intelligents chevronnés pour quelqu’un d’aussi inexpérimenté.

Amoola Gold

Fonctionne généralement bien ici (premier à un tour deux fois, disqualifié à cause d’une substance interdite la deuxième fois) et deuxième il y a 12 mois sur 150.

Il est maintenant tombé à 10 livres de moins après quelques efforts ternes, y compris lors de sa réapparition, lorsqu’il s’est retrouvé derrière plusieurs d’entre eux ici.

Dan Skelton atteint maintenant les œillères pour remplacer les pommettes habituelles dans l’espoir que cela l’inspirera à nouveau, mais il a besoin d’un acte de foi pour le croire.

Tellement écossais

Raider irlandais qui avait l’air très ordinaire sur les haies jusqu’à ce qu’il retrouve soudainement une certaine forme cet été (soutenu en conséquence), remportant facilement son premier obstacle à Kilbeggan avant de commencer par-dessus les clôtures et de remporter ses deux premiers à Tipperary et Carlisle, tous deux à environ deux ans et demi. milles.

Revient en voyage ici lors de son troisième départ de chasse dans des eaux beaucoup plus profondes mais, compte tenu du record de raids d’Emmet Mullins au cours des deux dernières années, il n’est pas confortablement renvoyé.

Le verdict

Edwardstone est un acte tellement classe qu’il pourrait bien être capable de défier le poids le plus élevé, mais Alan King pourrait en laisser juste un peu pour travailler pour le Tingle Creek. Il devrait être impliqué, cependant.

Sur cette surface plus facile et avec une traction dans les poids, Fréro Banbou est pris pour se venger de Thyme White sur ce qui pourrait être une bonne journée pour Venetia Williams.