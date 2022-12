Course du jour : Black Gerry pourrait revenir à Fontwell pour l’équipe de Gary Moore | Nouvelles de la course

Aux courses, l’expert Gary Nutting a visé l’excellente carte du mardi de Fontwell et a rendu un verdict de grande course pour démarrer.

L’événement de sauts de Sky Sports Racing mardi, en termes de classe et de nombres compétitifs, est le Follow AtTheRaces sur Twitter Handicap Chase à Fontwell (14.05).

Pièce maîtresse d’une carte de sept courses, le concours 0-135 Classe 3 a attiré 10 coureurs déclarés prêts à se battre sur une étendue de 2m5f sur le parcours de chasse unique en huit.

Le sol sur le site du West Sussex a été décrit lundi après-midi comme bon à mou (bon par endroits) avec un temps sec et froid qui devrait se poursuivre.

Le travail préparatoire

Gaucher et pointu, la nature idiosyncrasique de la piste de poursuite a tendance à convenir aux spécialistes du parcours peut-être plus que la plupart des sites.

Parmi les entraîneurs représentés dans cette course, Gary Moore a le plus grand nombre de gagnants sur les clôtures ici au cours des trois dernières années avec un taux de grève de plus de 23% selon nos statistiques.

Les figures de jockey correspondantes ont Jamie Moore au sommet (monte Black Gerry pour son père ici). Notre tableau des rythmes prédit une affaire fortement gérée.

Principaux prétendants

Gerry noir

Le record du parcours sur les clôtures est de 121, la défaite n’est pas une honte étant donné qu’il était gravement désavantagé en termes de poids avec un vainqueur bien mieux noté.

Jusqu’à 7 livres pour le récent succès d’Exeter, mais cela semblait un handicap novice supérieur à la moyenne (les deux premiers se sont bien dégagés) et une amélioration supplémentaire sur les cartes sauvegardées en voyage à condition que cette course n’arrive pas trop tôt.

Le Caméléon

De retour en forme dans un handicap de niveau inférieur ici en février et a depuis gagné ce voyage plus long à Newbury. A besoin d’un record de carrière après avoir été élevé de 5 livres pour un succès de réapparition à Warwick il y a deux mois.

Monsieur Ivan

Vétéran prenant une baisse de classe et 5 livres de moins que la dernière marque de victoire (il y a deux saisons), bien que ce soit plus d’un demi-mile plus loin et qu’il n’ait aucune expérience antérieure de cette piste.

Cour de Champagne

En bon pseudo cette saison, gagnant sur les clôtures à Perth et la dernière fois un obstacle de handicap supérieur à Newbury. Légèrement déconcertant, il a déçu ici sur les haies intermédiaires et ce sera sa première expérience de la piste de poursuite.

Vision Des Flos

Vainqueur de la 2e année ici à l’époque des haies et reste handicapé en compétition sur les clôtures comme il l’a montré lors de la notation à Warwick il y a trois sorties (maintenu en mouvement depuis le début de l’été). Un autre qui fait ses débuts sur la piste de chasse ici.

Affaire de famille

L’ancienne recrue française qui n’est qu’une livre de plus que lorsqu’elle a marqué à Leicester en février après avoir profité d’une note réduite ici il y a un mois. Ce formulaire a été affranchi et il a l’âge en tête.

Foxboro

Pondéré pour inverser la forme du parcours de la saison dernière avec Le Cameleon et ayant dépassé les clôtures à Newbury lors de la dernière course de cette campagne, pas de surprise s’il s’éloigne de l’effort récent de réapparition dans un événement de meilleure qualité à Ascot.

Reste du terrain

Amoola Gold a gagné la dernière fois qu’il était dans ce genre de grade et tombe à une note attrayante, mais aura besoin de ce premier avant-goût du cours de chasse ici pour l’animer jugé sur deux performances décevantes à Ascot cette saison, y compris dans la première fois clignotants récemment.

Le lieutenant Rocco n’a rien fait pour le recommander en trois sorties depuis qu’il a remporté la chasse aux novices en terrain lourd au Ffos Las il y a deux saisons. Langue-sangle appliquée sur cette deuxième course de retour de la chirurgie du vent.

Flagrant Delitiep reste bien traité sur le choix de sa forme et n’est que de 2 livres de plus que la dernière marque gagnante à Wincanton en mars. A bien couru sur les haies ici, mais n’a pas brillé lors du seul essai précédent sur la piste de poursuite (même niveau).

Le verdict

Les premiers paris avaient ceci comme 4-1 sur le terrain et il y en a beaucoup qui peuvent avoir une chance sur l’ancienne forme ou en tant que «jeunes» progressifs.

GRIS NOIR a sauté comme un vétéran lors de l’atterrissage d’un handicap novice apparemment chaud à Exeter la dernière fois et pourrait bien être capable de défier cette marque plus élevée sur une piste peu orthodoxe où il possède un bon record.