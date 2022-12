Course du jour : Alger va faire la grève au Québec Stakes à Lingfield pour l’équipe Simon & Ed Crisford ? | Nouvelles de la course

Alors que les sauts sont toujours solides, l’accent est mis sur le tout-terrain et en tête d’affiche à Lingfield se trouve le Listed Quebec Stakes, sur plus d’un mile et quart, d’une valeur de 45 000 £.

Il a été couru pour la première fois en 2007 et est allé au géant Gentleman’s Deal, entraîné par Mick Easterby. Quinze ans plus tard, la légende du Yorkshire, qui partage désormais sa licence avec son fils David, est de retour avec une concurrente en Yorkshire Lady, montée par sa petite-fille Jo Mason.

John Gosden est l’entraîneur le plus gagnant avec trois succès et a deux prétendants à Harrovian et Forest Of Dean.

C’est une revanche pour eux deux avec Alger qui était confortablement devant eux à la fois dans les Churchill Stakes sur le parcours et la distance le mois dernier, et Tyson Fury qui était derrière eux. C’est maintenant une affaire de jockeys musicaux.

Rab Havlin a ensuite roulé à Alger mais passe maintenant à Forest Of Dean, dont le pilote à cette occasion, William Buick, passe à Harrovian. Rappelez-vous que Buick roule pour Godolphin et aurait eu le choix.

Havlin est attaché à l’écurie Gosden bien sûr mais a eu le tour extérieur sur Alger la dernière fois alors que James Doyle, un autre cavalier Godolphin mais pas présent ici, était sur Harrovian la dernière fois.

Je suppose que Buick était sur Forest Of Dean la dernière fois pour avoir une idée de la capacité qu’il conserve après avoir été très légèrement couru récemment. De toute évidence, il n’était pas assez impressionné pour rester à bord.

Il y a eu des événements étranges avec certaines pistes AW la semaine dernière, mais malgré des températures inférieures à zéro régulières, il n’y aurait aucun problème avec le Polytrack, qui est décrit comme Standard.

Les prétendants

Alger

Un performer assez utile en France pour André Fabre avant de rejoindre les Crisford en début d’année où il remporte le Jebel Ali Mile sur terre battue avant d’être bien tenu dans le Godolphin Mile à Meydan.

Gelé par la suite et est revenu après plus de six mois d’arrêt pour défier le 10e dans un handicap de classe 2 à York avant une course inexplicablement médiocre à Newmarket.

Cela a été mis bien derrière lui cependant dans les Churchill Stakes quand il semblait certain de gagner seulement pour se faire attraper avec un coup de tête par Missed The Cut qui méritait un grand crédit après être venu de loin.

Toujours une excellente course et trois longueurs et quart d’avance sur Harrovian en troisième, avec un peu plus de quatre longueurs pour Forest Of Dean et près de trois longueurs plus loin pour Tyson Fury.

A noter cependant que ces trois rivaux revenaient après une pause et ont le droit de reprendre la course et peut-être de se rapprocher un peu. Néanmoins, une répétition de cette course devrait suffire et semble être celle à battre sous le nouveau partenaire Jack Mitchell.

Forêt de Dean

Deux fois vainqueur de l’AW, y compris le Winter Derby ici en février 2021, mais nous l’avons peu vu ces derniers temps et il n’a eu que les deux départs au cours des 18 derniers mois.

Beaucoup de terrain à rattraper lors de sa course dans les Churchill Stakes la dernière fois, sa première sortie depuis neuf mois, étant retenu dans les joues pour la première fois (conservé) mais ne montrant pas grand-chose lorsqu’on lui a demandé un effort dans la ligne droite.

Il pourrait venir pour cela, mais il est peut-être significatif que William Buick le quitte pour monter Harrovian qui avait plus de trois longueurs d’avance sur lui la dernière fois. Peut-être pas tout à fait la force qu’il était et a un peu à prouver maintenant.

harrovien





harrovien

A un record de 223 sur ce parcours et cette distance et revenait après quatre mois d’absence lorsqu’il était troisième des Churchill Stakes le mois dernier, après avoir terminé deuxième de la même course l’année dernière.

A un peu plus de trois longueurs à rattraper sur Alger, qui a peut-être eu un avantage en course ce jour-là, et pourrait éventuellement terminer un peu plus près cette fois et maintenir sa forme constante ici.

Le champion jockey William Buick descend de Forest Of Dean pour le monter pour la première fois.

Fureur de Tyson

Bien tenu ici dans les Churchill Stakes la dernière fois lors de son premier départ depuis un peu plus d’un an, son premier sur l’AW et le premier depuis qu’il a été castré.

J’ai bien cassé ce jour-là, mais j’ai rapidement été freiné et retenu à l’arrière du terrain et je n’ai jamais pu porter de coup – vous voyez ce que j’ai fait là-bas ?

Assez utile sur le gazon, mais ses deux victoires ont dépassé un mile et demi. Pourrait bien venir pour cette course la dernière fois, mais fait toujours face à une tâche difficile.

Dame du Yorkshire

Pouliche utile qui a gagné cinq fois (quatre avec Jo Mason) et qui progresse régulièrement. Seulement son deuxième départ AW et le premier depuis octobre 2020 et est équipé d’un couvre-chef (visière) pour la première fois.

Elle jouera tard comme d’habitude et bien qu’elle n’ait pas été déshonorée lors de ses deux précédentes tentatives au niveau Listed (les deux en France, y compris la dernière fois), elle fait face à une tâche difficile ici avec toutes ses rivales notées de 8 à 20 livres de plus. .

Makinmedoit

A fait de grands pas en avant lors de ses trois derniers départs avec des tactiques plus patientes, en commençant par une victoire facile à Salisbury dans un handicap de classe 4 avant de ne pas avoir la lumière du jour jusqu’à bien trop tard dans la ligne droite dans la société cotée à Yarmouth.

La chance était de son côté ici la dernière fois, cependant, lorsqu’elle a réussi une belle course sur le rail intérieur sur le parcours et la distance pour sa troisième victoire de l’année.

Il pourrait y avoir plus à venir d’elle, mais elle doit le trouver. Certainement un bon type pour l’année prochaine, cependant.

Verdict

Cela pourrait être tactique sans véritable favori dans la formation. Cela dit, ALGER a été monté facilement la dernière fois et a fait une offre audacieuse lorsqu’il a été envoyé en descendant la colline depuis le marqueur de trois stades.

Il semble de loin le vainqueur le plus évident même si certains anciens rivaux, comme Harrovian, pourraient se rapprocher un peu plus. Gardez un œil sur Makinmedoit si la course est organisée pour lui convenir.