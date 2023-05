Course du gouverneur du Kentucky: Daniel Cameron et Kelly Craft transforment la primaire du GOP en combat au couteau

La plus grande course de 2023 se déroule dans le Kentucky, et ce n’est pas le Derby. Au lieu de cela, la candidature à la réélection du gouverneur démocrate de l’État, Andy Beshear, sera au centre de l’attention nationale en novembre. Il ne s’agit pas seulement des enjeux élevés pour l’État de Bluegrass, où les républicains ont des supermajorités dans la législature de l’État et Beshear est le seul démocrate restant dans un bureau à l’échelle de l’État. La course sert également de baromètre pour 2024, lorsque le contrôle du Sénat dépendra des titulaires démocrates populaires confrontés à de dures batailles de réélection dans des États comme l’Ohio et le Montana, qui sont moins rouges que le Kentucky.

Mais, avant que les républicains puissent essayer de vaincre Beshear, ils doivent d’abord choisir un candidat dans ce qui est devenu une primaire meurtrière et coûteuse. L’élection du 16 mai n’a pas été une bataille idéologique entre les différentes ailes du GOP et il n’y a eu aucune sorte de calcul ou de débat sur l’influence de l’ancien président Donald Trump dans le parti. Au lieu de cela, cela a été une bataille pour savoir quel candidat peut prétendre de manière plus convaincante être un combattant conservateur contre Joe Biden et «la gauche radicale».

La course s’est résumée à une bataille âprement disputée entre Daniel Cameron, le procureur général de l’État, et Kelly Craft, un mégadonateur républicain qui a servi dans l’administration Trump, d’abord comme ambassadeur au Canada, puis aux Nations Unies. Le commissaire à l’agriculture de l’État, Ryan Quarles, est également dans le coup, mais occupe un troisième rang dans les sondages publics derrière Cameron et Craft.

Cameron et Craft représenteraient tous deux des jalons historiques dans l’État. Craft serait la deuxième femme gouverneur de l’histoire du Kentucky et la première femme républicaine élue au poste. Cameron représente une étape encore plus importante. Il ne serait pas seulement le premier gouverneur afro-américain de l’histoire du Kentucky, il serait le premier afro-américain élu gouverneur républicain de n’importe quel État.

Politiquement, ils ont mené des campagnes similaires sur ces questions. Scott Jennings, un stratège républicain de longue date du Kentucky, a déclaré à Vox que les trois principaux candidats ont exprimé les mêmes opinions conservatrices de base sur des questions telles que les armes à feu et l’avortement et les ont tous décrits comme des « républicains conservateurs traditionnels ».

Au lieu de cela, la course s’est concentrée sur des personnalités et est devenue personnelle alors que les ondes du Kentucky ont été inondées de publicités télévisées.

Peut-être que le plus grand avantage de Cameron dans la course est l’approbation de Donald Trump. L’ancien président a émis une approbation de Cameron en 2022 que le procureur général de l’État a fortement vanté ces dernières semaines. En revanche, le plus grand avantage de Craft est sa richesse personnelle. Son mari Joe Craft est un magnat du charbon milliardaire. Elle a prêté sa campagne près de 10 millions de dollars cette année et son mari a dépensé 1,5 million de dollars pour financer le superPAC qui la soutient.

Le résultat est que Craft a dominé les ondes pendant une grande partie de la campagne – pas seulement avec des publicités positives qui la dépeignent en prenant des positions de guerre culturelle comme tenir tête aux «bureaucrates réveillés», mais avec des publicités négatives qui ont critiqué Cameron pour être un «establishment» Républicain ainsi que pour ses liens avec le sénateur principal de l’État, Mitch McConnell. Un superPAC la soutient a diffusé une annonce en mars, dénigrant Cameron comme un « ours en peluche doux de l’establishment ». Ce cadrage s’est poursuivi plus récemment. Dans une publicité récente qui tentait de lier Cameron au procureur du comté de New York, Alvin Bragg, le procureur général de l’État se transforme en un véritable ours en peluche à l’écran. Plus récemment, Craft a explicitement attaqué les liens de Cameron avec McConnell dans une publicité télévisée décrivant son adversaire comme « une initiée ».

Les sondages dans la course ont été rares. Un sondage d’avril de l’Emerson College avait Cameron en tête à 30 %, Craft derrière lui avec 24 % et Quarles à 15 % avec 21 % d’électeurs toujours indécis. Cependant, depuis lors, la campagne de Cameron a été plus active à la télévision et tous les candidats ont débattu ensemble pour la première fois de la campagne. Craft a utilisé le débat pour attaquer Cameron au sujet des dons à sa campagne d’une entreprise qui fabrique des machines à sous. Cameron a attaqué Craft à cause des dons massifs de son mari à son superPAC et a suggéré qu’il s’agissait peut-être d’une coordination illégale.

Cameron a également utilisé le débat pour vanter à plusieurs reprises son approbation de Trump et attaquer Craft pour ne pas avoir reçu le soutien de l’ancien président. Il s’est moqué d’elle sur scène en disant: «Kelly, tu as passé six mois à dire aux gens que tu allais obtenir l’approbation de Donald Trump. Tu l’as eu au Derby l’année dernière. Et puis j’ai eu l’aval. Et votre équipe se bouscule depuis.

La question est de savoir dans quelle mesure Trump s’impliquera davantage dans les deux semaines précédant la primaire républicaine du 16 mai. Après tout, l’ancien président célèbre depuis longtemps son bilan de succès dans les primaires républicaines. De plus, il y a une vraie question à savoir, que Cameron ou Craft gagnent, à quel point les attaques de la primaire persistent dans les élections générales. Beshear est l’un des gouverneurs les plus populaires aux États-Unis – un récent sondage Morning Consult lui donnant un taux d’approbation de 63% – et il vient d’une dynastie politique du Kentucky dans l’État (son père Steve a été gouverneur de deux mandats de 2007 à 2015 ). Mais il y a bien du temps entre mai et novembre, et le Kentucky est un État que Donald Trump a gagné de 25 points de pourcentage en 2020.