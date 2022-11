Course de Virginie d’Elaine Luria: le 6 janvier n’est pas un gagnant à mi-mandat pour les démocrates

Lors des premières grandes élections fédérales après l’attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole, l’effort concerté de Donald Trump et de ses alliés pour annuler les résultats des élections de 2020 semble avoir peu d’impact sur les électeurs. Au lieu de cela, ils trouvent qu’une économie en déclin et une criminalité croissante sont beaucoup plus pertinentes que des préoccupations plus abstraites concernant la démocratie, et semblent susceptibles de donner aux républicains le contrôle de la Chambre des représentants.

C’est même le cas ici, dans le deuxième district du Congrès fortement militaire de Virginie, où l’on pourrait penser que les électeurs se sentiraient encore plus protecteurs de la démocratie que ceux d’autres parties du pays, et où l’économie est relativement isolée de la douleur de l’inflation et d’un récession potentielle. Les dépenses de défense restent constantes quel que soit le prix de l’essence ou le marché boursier, et le fait que de nombreux électeurs peuvent acheter via le système de commissaire fédéral signifie que la hausse des prix prend moins de poids dans les portefeuilles qu’ailleurs.

Cette isolation ne protège pas la titulaire de deux mandats du district, la démocrate Elaine Luria, d’une lutte de réélection difficile. Luria fait partie du comité du 6 janvier et a joué un rôle visible dans les audiences télévisées à l’échelle nationale sur l’attaque du Capitole.

À bien des égards, la course se déroule comme la plupart des autres courses compétitives de ce cycle. Luria a diffusé des publicités vantant ses réalisations au Congrès et mettant l’accent sur l’avortement à la suite de la Dobbs décision tandis que son adversaire, la sénatrice d’État Jen Kiggans, se concentre sur les luttes économiques et lie Luria à Nancy Pelosi en tant que démocrate de la ligne du parti. Cependant, l’attaque du Capitole joue plus un rôle dans cette course que dans d’autres en raison d’une combinaison du service de Luria au sein du comité et de l’espoir que la question puisse résonner davantage auprès des électeurs ayant des liens avec l’armée.

Cela ne résonne pas assez pour surmonter tous les facteurs qui nuisent à Luria, y compris le mécontentement de l’électorat face au contrôle du gouvernement par les démocrates et un district qui a été redessiné pour pencher plus républicain. Un récent sondage dans le district avait fait égalité de 45 à 45 entre Luria et Kiggans, ce qui n’est pas un endroit idéal pour un titulaire quelques semaines seulement avant le jour du scrutin.

Les priorités de Luria se heurtent à celles des électeurs

Luria, qui a passé 20 ans à servir dans la marine, prenant sa retraite en tant que commandant, dégage l’air précis de l’ingénieur nucléaire qu’elle est, et personne ne la confondrait jamais avec une politicienne rétrograde. Luria est une oratrice diligente et méthodique en public, parlant de l’armée en acronymes dans les débats et s’extasiant sur son plaisir de «l’aspect technique» de l’apprentissage des langues en réponse à une question lors d’une réunion locale de la Junior League.

« Comment décline-t-on un nom ? Comment conjuguer un verbe ? Comment tout cela s’emboîte-t-il ? Dans quel ordre vont-ils dans une phrase ? Je pense donc que cela faisait probablement partie de mon processus de réflexion très méthodique », a-t-elle déclaré à une foule d’environ 30 personnes à Virginia Beach, devant des assiettes de poulet et des verres de vin blanc.

Les défis auxquels est confrontée la démocratie américaine ne sont pas aussi facilement solubles selon elle. S’adressant à Vox après le dîner, Luria a déclaré que deux choses l’empêchaient de dormir la nuit : les menaces posées aux États-Unis de l’intérieur et de l’extérieur. “Si nous ne pouvons pas préserver notre démocratie et que nous ne pouvons pas tenir tête à la Chine, rien d’autre n’a d’importance”, a-t-elle déclaré. La menace de la Chine, cependant, n’était pas un problème dans la course; était la menace pour la démocratie américaine.

S’adressant à Vox, Luria a exprimé sa déception que les républicains ne soient pas confrontés à la gravité de l’attaque contre le Capitole et a dirigé sa colère spécifiquement contre son adversaire, le sénateur Kiggans. «Elle ne dira pas que Biden a été légitimement élu président, même si elle va danser autour de ça. «Il vit vraiment à la Maison Blanche. Je souhaite qu’il ne l’ait pas fait. Il est le président. Il ruine l’économie », et toutes ces remarques mesquines et désinvoltes qui n’ont pas le sérieux ou la gravité de quelqu’un qui essaie de prendre la responsabilité d’écrire et de faire respecter les lois du pays. Il y a un spectre, certaines personnes vomissent beaucoup plus vocalement des théories du complot et d’autres choses, mais elle a certainement, dans mon esprit, refusé de reconnaître les faits.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pense que Kiggans sait ce qu’elle dit est faux, Luria a répondu: «C’est la partie qui me dérange le plus. Je pense absolument qu’elle ne croit pas ce qu’elle a dit, en tant que personne. Elle ne le croit pas, mais elle sent qu’elle doit le dire.

Kiggans n’est pas Marjorie Taylor Greene. Élue pour la première fois en 2019, elle est mère de quatre enfants avec un CV politique plaqué or. Après avoir servi 10 ans en tant que pilote d’hélicoptère de la Marine, elle est devenue infirmière en gériatrie. Bien qu’elle ne soit pas une lanceuse de bombes, l’espoir républicain n’est pas non plus une communicante raffinée et a été particulièrement timide lors de sa campagne au Congrès. Sa campagne n’a pas répondu aux appels téléphoniques répétés, aux SMS et aux messages vocaux.

Lors d’une apparition publique avec le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin, elle a répondu à deux questions rapides d’un journaliste de la télévision nationale avant de s’enfuir. Interrogé sur le 6 janvier, Kiggans a déclaré: “De toutes les portes auxquelles nous avons frappé, nous n’avons jamais entendu de plaintes concernant le 6 janvier. Économie, économie, économie.” En réponse à un suivi, le candidat républicain a répondu : « Joe Biden est le président. Il détruit le pays. Nous le disons à chaque fois. Je l’ai dit il y a quelques jours à peine dans le débat. Ses réponses étaient en effet presque identiques à ce qu’elle avait dit lors d’un débat plus tôt cette semaine.

Lors de conversations avec des électeurs dans un lieu de vote anticipé à Virginia Beach, l’économie a pesé beaucoup plus lourdement que l’attaque du Capitole. Alors que les jets d’une base aéronavale voisine rugissaient au-dessus de leur tête, ceux qui allaient et venaient pour voter n’ont pas considéré le 6 janvier comme un facteur. Mike Malbon a déclaré à Vox qu’il avait voté pour Kiggans. Bien qu’il n’ait jamais voté pour Luria, il s’est décrit comme un électeur qui avait voté pour Trump, Obama et George W. Bush. Malbon a déclaré que son vote était basé sur le fait qu’il n’était “tout simplement pas vraiment satisfait de ce que faisaient les démocrates”. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pensé au 6 janvier en votant, Malbon a répondu : « J’y ai certainement pensé. Je ne voterais probablement plus jamais pour Trump, je l’aurais fait autrement.

Melinda Salmons, qui a déclaré qu’elle votait pour Kiggans parce qu’elle pensait que Luria était dans la poche de Nancy Pelosi, a fait écho à cela. Interrogée sur Trump, elle a dit à Vox : « Donald Trump ne m’affecte pas d’une manière ou d’une autre. L’homme ne court pas. Je suis comme beaucoup de gens, j’aime ce que dit mon portefeuille. Je n’aime pas ce qu’il dit.

Une personne au bureau de vote a évoqué librement des problèmes électoraux passés. Pilar Eteke, qui a déclaré être une observatrice du Parti républicain, a expliqué à Vox comment les “mondialistes” “truquent les élections depuis au moins 20 ans au nom des deux partis”. C’était son premier cycle électoral en tant qu’observateur de sondages, et Eteke, qui s’extasiait sur un influenceur QAnon basé dans l’Ohio, a exprimé de grandes inquiétudes quant à la façon dont les agents électoraux du site de vote anticipé faisaient leur travail.

“Voyez ce que vous ressentez quand nous avons perdu notre démocratie”

Luria a reconnu que les électeurs étaient aux prises avec une inflation élevée. “Je suis très sensible au fait que c’est une période économiquement difficile pour les gens en ce moment, les prix de l’essence, les prix à la consommation, vous savez, payer plus que ce à quoi vous êtes habitué à l’épicerie.”

Le sondage qui a lié Luria avec Kiggans a également montré que 39% des électeurs du district du Congrès du sud-est de la Virginie avaient l’économie comme principal problème. Seuls 14 % ont classé les menaces contre la démocratie comme leur principal problème, ce qui est à la traîne derrière l’avortement et l’économie. Cela s’est reflété à l’échelle nationale : dans un récent sondage national mené par le New York Times et le Siena College, seuls 8 % des électeurs pensaient que “l’état de la démocratie” était le problème le plus important auquel le pays était confronté, loin derrière les 44 % qui avaient choisi soit l’économie ou l’inflation. De plus, un agent républicain familier avec la course a fait remarquer à Vox que le 6 janvier n’était tout simplement pas un problème qui semblait émouvoir du tout les électeurs dans les sondages.

Mais Luria a ostensiblement reculé lorsqu’on l’a interrogé sur le fait que les électeurs n’étaient pas très préoccupés par l’état de la démocratie américaine. “Je suis juste fatiguée de répondre à cette question”, a-t-elle déclaré. «Cela devrait être une préoccupation pour tout le monde. Réveillez-vous le 20 janvier 2025 et voyez ce que vous ressentez lorsque nous avons perdu notre démocratie.

Et elle n’hésitait pas à aborder le sujet sur les médias payants ; elle en a fait l’objet de sa publicité télévisée de clôture.

Après que le redécoupage ait rendu le district moins convivial pour elle et que les tendances nationales aient semblé laides, Luria était confiante dans les décisions qu’elle a prises. “Si ce n’est pas populaire auprès des électeurs et que je ne suis pas réélu, je pourrai dormir la nuit parce que je sais que j’ai fait ce qu’il fallait… à long terme, je pense que je suis du bon côté de cela, et l’économie se rétablira. La démocratie peut-être pas.