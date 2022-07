Course de taureaux en Espagne : 6 blessés, pas de coups à Pampelune

PAMPLONA, Espagne (AP) – Six personnes ont été soignées pour des blessures, mais les premiers rapports ont indiqué qu’il n’y avait pas eu de gorings lors de la septième course de taureaux au festival espagnol de San Fermín mercredi.

Il y a eu de nombreux moments poilus dans le tiret de 2 minutes à travers les rues pavées de Pampelune. Peu de temps après le début de la course, un taureau a donné deux coups de tête à un coureur avant de le jeter au sol où il a été piétiné par d’autres bêtes et des coureurs frénétiques.

Dans l’arène, à la fin de la course, un autre coureur qui était tombé et tentait de se relever a été surpris par un taureau chargeant qui l’a poussé en l’air.

Quatre personnes en tout ont été encornées, aucune sérieusement, au cours des sept courses de taureaux du festival jusqu’à présent cette année. Le festival se termine jeudi.

Lors des courses de 8 heures du matin, des centaines de coureurs, pour la plupart des hommes, testent leur courage pour courir comme des fous devant et aux côtés de six taureaux de combat et de leur direction alors qu’ils chargent le long d’un parcours de 875 mètres (956 verges) à travers Pampelune jusqu’aux arènes de la ville. , où plus tard dans la journée les taureaux sont tués par des toreros professionnels.

Des dizaines de milliers de visiteurs assistent au festival de Pampelune, immortalisé dans le roman d’Ernest Hemingway de 1926 “Le soleil se lève aussi”. Le festival est également populaire pour ses fêtes 24 heures sur 24, ses événements de rue et la cuisine de la ville.

Huit personnes ont été encornées en 2019, le dernier festival avant une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19. Seize personnes sont mortes dans les courses de taureaux de Pampelune depuis 1910, le dernier décès en 2009.

