Course de rue NASCAR Chicago: «Une affaire de contact complet», AJ Allmendinger un pari intelligent et plus

La NASCAR’s Cup et la série Xfinity se rendent à Chicago cette semaine, s’affrontant sur un parcours de rue comme nous n’en avons pas vu depuis 75 ans. Personne ne sait comment le Grant Park 220 courra parce que cela n’a jamais été fait auparavant – il y a des hésitations parmi les pilotes, mais de l’excitation pour les fans de course et les curieux.

Nous avons demandé à nos experts résidents, Jeff Gluck et Jordan Bianchi, de nous aider à déterminer à quoi nous attendre à Chicago ce week-end.

1. Ce cours a-t-il été conçu pour imiter ceux que les conducteurs connaissent déjà ? Ce n’est donc pas une surprise totale et une nouvelle expérience ?

Jeff : Non, cela va être une toute nouvelle expérience pour la plupart des pilotes sur le terrain. La majorité des pilotes de la Coupe n’ont jamais couru sur un circuit urbain à quelque niveau que ce soit, car NASCAR ne l’a jamais fait au cours de ses 75 ans d’histoire. En plus de cela, celui-ci est assez serré avec des virages serrés et très peu de ruissellement s’ils font des erreurs. Personne ne sait vraiment à quoi s’attendre, mais cela va des crash-fests totaux à une course étalée avec des pilotes prudents. Peut-être que ce sera quelque part entre les deux.

Jordan: Courir sur un circuit routier est une chose, et c’est quelque chose que les pilotes NASCAR ont beaucoup d’expérience. Mais courir sur un parcours de rue temporaire est un tout autre défi et la façon dont ils s’adaptent va connaître un développement intéressant tout au long du week-end. En raison de la nature étroite du parcours qui offre également peu ou pas de zone de ruissellement, on s’attend à ce que la course de dimanche soit une affaire de contact complet. Tout ce qui signifie qu’il devrait y avoir beaucoup de précautions.

2. Quels pilotes aimons-nous sur ce circuit urbain ? Et pourquoi?

Jeff : Nous ne savons pas dans quelle mesure l’ensemble des compétences traditionnelles des parcours routiers se traduira par un parcours urbain, mais le premier nom qui me vient à l’esprit est AJ Allmendinger (voici nos 12 questions avec lui cette semaine). Avant NASCAR, Allmendinger a couru en CART et a eu beaucoup d’expériences similaires à celle-ci. On pourrait également penser que Tyler Reddick serait bon à Chicago, car il a récemment été un des meilleurs talents sur les circuits routiers. Cela va vraiment dépendre de qui fait moins d’erreurs et qui peut éviter de heurter le mur. Martin Truex Jr. sera probablement également de la partie, en particulier si vous pensez que sa performance à Sonoma se poursuivra à Chicago.

Jordan: Allmendinger est le pilote que tout le monde surveillera ce week-end. Et c’est compréhensible compte tenu de sa vaste expérience de course sur des parcours de rue dans diverses voitures. S’il y a un favori dans une course qui risque d’être chaotique, c’est bien lui.

3. Est-il possible de repérer des outsiders sur un parcours si unique ?

Jeff : Je suis surpris que Ty Gibbs soit à +4500. C’est un bon pilote de course sur route et étant donné que la piste est nouvelle pour tout le monde, personne n’aura vraiment d’avantage d’expérience. De plus, Chase Briscoe connaît une saison misérable, mais à +6500, il pourrait valoir la peine de prendre un dépliant car il est un coureur de route talentueux.

Jordan: Briscoe est un nom qui ressort immédiatement en raison de ses chances étonnamment élevées. Un autre est Ryan Blaney, qui bien qu’il court souvent bien sur les circuits routiers est à +4000. Blaney a remporté la course inaugurale sur le Charlotte Roval, qui présente certaines similitudes avec le parcours urbain de Chicago.

4. Quelle sera l’importance des résultats d’entraînement pour déterminer le vainqueur de cette course ?

Jeff : Je m’appuierais beaucoup plus sur les qualifications que sur les entraînements, car à l’entraînement, on pourrait penser qu’ils essaieront toujours de sentir le parcours et de se mettre à niveau sur une piste qu’ils n’ont jamais vue auparavant. Mais on s’attend à ce qu’il soit extrêmement difficile à dépasser, ce qui rend la position sur la piste cruciale. Un bon effort de qualification contribuera grandement à obtenir un résultat solide si un pilote peut conserver sa place sans faire d’erreur ou se faire prendre dans le pétrin de quelqu’un.

Jordan: La qualification est ce qui est important ce week-end. Surtout si la position sur la piste devient un facteur critique comme de nombreux pilotes s’y attendent en raison des zones de dépassement limitées. Et ce n’est pas parce qu’un pilote effectue un seul tour rapide lors des essais que la vitesse sera transférée à la course lorsque les pilotes auront d’autres voitures autour d’eux et que les conditions de piste seront très différentes.

NOOB question de la semaine ! Ross Chastain peut-il être aussi agressif qu’il l’est habituellement sur un parcours au milieu d’une grande ville que personne n’a couru auparavant ? Ou devrions-nous nous attendre à ce que des conducteurs plus conservateurs se lèvent ici ?

Jeff : Chastain a tiré la chaleur d’être trop agressif lors de la course de mars sur le Circuit des Amériques, lorsqu’il a plongé dans le virage 1 et a même bouleversé son propre coéquipier. Kyle Busch a déclaré que l’opportunité pourrait être là pour des mouvements similaires à Chicago, car le terrain aura des virages serrés à la fin des lignes droites, mais cela semble peu judicieux et le type de chose qui pourrait conduire à des empilements massifs. Vous pourriez voir l’agressivité se manifester vers la fin de la course s’il y a un redémarrage tardif, mais ce type de mentalité ne sera probablement pas payant pendant la majeure partie de la course.

Jordan: Vous verrez probablement beaucoup de pilotes être agressifs dimanche, pas seulement Chastain. La disposition du circuit se prête aux pilotes qui doivent être énergiques pour faire un dépassement, et cette intensité ne fera que s’amplifier à mesure que la course approche de la fin.

5. Nous avons déjà posé des questions sur la simulation dans cette colonne – une équipe peut-elle obtenir une simulation pour ce parcours pour que les pilotes puissent s’entraîner et avoir des visuels du look ? Si c’est le cas, y a-t-il quelques pilotes qui sont réputés pour simuler beaucoup et qui auraient pu le faire pour cela ?)

Jeff : Les constructeurs ont certainement fait venir bon nombre de leurs pilotes et ont suivi le cours de Chicago sur les simulateurs, d’où certaines des inquiétudes des pilotes. Sur son podcast, par exemple, Denny Hamlin a déclaré qu’il n’était arrivé qu’au virage 4 avant de détruire encore et encore. Le travail sur simulateur sera essentiel pour aider les pilotes à se familiariser avec le parcours, mais il y aura sans aucun doute des différences liées à des choses comme les bosses et les virages lorsque les équipes arriveront sur place.

Jordan:Presque tout le monde a passé du temps dans des sims ou sur iRacing à essayer de comprendre ce qu’est un tout nouveau circuit sur lequel personne n’a jamais tourné auparavant. Ce temps de siège est extrêmement utile pour comprendre les nuances.

Les cotes de la course sur route Grant Park 220 Chicago

(Photo du haut : Patrick McDermott/Getty Images ; photo en ligne : Terrence Antonio James/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)